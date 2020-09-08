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Дама-генерал из Генпрокуратуры возглавила Радиочастотный центр Роскомнадзора

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, Текст: Владимир Бахур
Людмила Куровская, длительное время возглавлявшая одно из управлений генеральной прокуратуры России, назначена временно исполняющей обязанности гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр».

Новый временный гендиректор

Людмила Куровская назначена на должность временно исполняющей обязанности генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Главный радиочастотный центр» (ФГУП «ГРЦ») – одной из структур «Роскомнадзора», отвечающей за надзор в сфере использования радиочастот гражданского назначения.

Ранее Людмила Куровская занимала должность главы управления методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельностью в Генеральной прокуратуре России.

На новом посту она сменила Дмитрия Локтаева, который занимал должность гендиректора ФГУП «ГРЦ» с 27 декабря 2017 г., также в статусе временно исполняющего обязанности.

Согласно данным отчета предыдущего руководителя центра, по итогам I квартала 2020 г. выручка ФГУП «ГРЦ» составила 762,7 млн руб., при этом валовый убыток составил 648,3 млн руб., убыток от продаж 1,07 млрд руб., чистый убыток – 263,7 млн руб.

Трудовая биография новой ВРИО гендиректора

Людмила Николаевна Куровская окончила Калининградский государственный университет по специальности «правоведение» в 1978 г.

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Людмила Куровская назначена ВРИО гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр»

В 1978-1989 гг. работала в прокуратуре Калининградской области. С 1989 г. работала прокурором Управления по надзору за рассмотрением уголовных дел в судах в прокуратуре СССР, старшим прокурором управления правового обеспечения, начальником отдела Управления методического обеспечения, замначальника управления методического обеспечения Главного следственного управления в прокуратуре РСФСР.

В 2004 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Уголовно-правовые проблемы противодействия легализации преступных доходов». Государственный советник юстиции 3 класса (ранг генерал-майора).

Принимала участие в разработке Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности; в разработке уголовного кодекса России. Входила в рабочие группы по разработке проектов федеральных законов, в том числе, «О противодействии незаконным доходам».

Заслуженный юрист России. Почетный работник прокуратуры России. Имеет ряд научных публикаций в области уголовного права и судебной экспертной деятельности.

Чем занимается ГРЧЦ

ФГУП «Главный радиочастотный центр» сформировано в декабре 2000 г. на основании приказа Правительства России «О государственной радиочастотной службе при Министерстве Российской Федерации по связи и информатизации» и распоряжения Минкомсвязи № 627-р «О создании федерального государственного унитарного предприятия «Главный радиочастотный центр» от 14 марта 2001 г.

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ФГУП «ГРЦ» в Центральном федеральном округе

Ведомство входит в состав радиочастотной службы при Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). ФГУП «ГРЧЦ» является экспертным центром, обеспечивающим работу радиочастотной службы в рамках закона «О связи» и постановления Правительства «О радиочастотной службе». Центр также обеспечивает сопровождение контрольно-надзорных и регуляторных функций Роскомнадзора в области связи и средств массовой информации и массовых коммуникаций.

ФГУП «ГРЧЦ» занимается мероприятиями по использованию радиочастот и радиочастотных каналов, радиоэлектронных средств (РЭС) и/или высокочастотных устройств (ВЧУ) гражданского назначения, предоставлением экспертизы и госуслуг в этой сфере.

В частности, деятельность ФГУП «Государственный радиочастотный центр» заключается в согласовании проекта сети после получения частот. Операторы отправляют в ГРЧЦ частотно-территориальный план – то есть, списки площадок для базовых станций с подробными техническими характеристиками.

ГРЧЦ производит проверку сети на совместимость с другими передающими станциями, в том числе, армейских и правоохранительных ведомств. После прохождения экспертизы электромагнитной совместимости (ЭМС) и в некоторых случаях испытаний, оператор может получить в Роскомнадзоре разрешение на каждую базовую станцию.

ФГУП «ГРЧЦ» также координирует использование радиочастотного спектра при проведении социально-значимых мероприятий, в том числе и международного уровня (переговоры между делегациями администраций связи, форумы, выставки, спортивные мероприятия и прочее).

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