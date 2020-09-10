Российский серверный рынок бурно растет. Лидер RISC-систем - отечественная компания

Продолжение позитивного тренда

На российский рынок во II квартале 2020 г. было поставлено 32 941 серверов всех типов, что на 2,8% больше показателей за аналогичный период прошлого года, сообщили аналитики IDC Russia со ссылкой на данные исследования IDC EMEA Quarterly Server Tracker.

В денежном выражении объем квартальных продаж серверов в России составил $262,38 млн, что на 15,9% больше, чем во II квартале 2019 г. Для сравнения: в I квартале 2020 г. было продано 30 767 серверов на сумму $231,16 млн. В последнем квартале 2019 г. в России было продано 48 260 серверов на сумму $362,85.

По итогам всего 2019 г. российский серверный рынок впервые перешагнул отметку в миллиард долларов ($1,035 млрд), увеличившись за год на 7,6%.

Лидеры российского серверного рынка

В сегменте RISC-систем, как и в прошлом квартале, лидирует российская компания Yadro (входит в «ИКС Холдинг»). Впервые в лидеры российского рынка RISC-систем компания Yadro вышла еще в 2018 г.

Yadro продолжает лидировать на российском рынке RISC-систем

По итогам II квартала 2020 г. в России несколько изменились позиции компаний в тройке ведущих поставщиков серверов стандартной архитектуры х86. Рейтинг лидеров по-прежнему возглавляет Hewlett Packard Enterprise (HPE), которая сохранила ведущую позицию и по количеству поставленных серверов, и по объемам в денежном выражении.

Вторую и третью позиции по объемам в денежном выражении заняли Dell Technologies и Lenovo, соответственно. Кварталом ранее вторую строчку занимала Lenovo, третье место было за Dell Technologies.

Драйверы роста

Позитивную динамику российского серверного рынка во II квартале 2020 г. в IDC связывают с продолжающейся активностью корпоративных и государственных заказчиков.

HPE остается лидером продаж серверов в России в деньгах и штуках

«Положительная динамика наблюдалась в корпоративном сегменте в целом, – отметил Михаил Лебедев, менеджер программы исследований рынка корпоративных систем IDC в России и СНГ. – Банковский и телекоммуникационный секторы были флагманами роста инвестиций в высокопроизводительные системы. Также наблюдался рост инвестиций со стороны организаций государственного сектора, предприятий розничной торговли и крупнейших поставщиков облачных сервисов и профессиональных услуг».

Ранее среди ключевых причин роста российского рынка серверного оборудования со второй половины 2019 г. аналитики IDC также называли инвестиции крупных компаний практически всех отраслей в модернизацию инфраструктуры и в реализацию новых сервисов.

Российский сегмент RISC-систем растет с опережением рынка

По данным IDC, поставки серверов стандартной архитектуры х86 во II квартале 2020 г. составили 99,3% в количественном выражении и 86,5% в денежном выражении. По сравнению с итогами предыдущего квартала, сегмент архитектуры х86 показал определенное сокращение – с 99,7% штуках и 92,6% в деньгах, соответственно.

На этом фоне впечатляюще выглядит продолжающийся рост поставок в Россию систем с архитектурой RISC. Так, по итогам II квартала 2020 г. доля этого сегмента достигла в денежном выражении уже 13,5%, показав рост по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. более чем на 50%.

Схожая динамика поставок RISC-систем наблюдалась и в I квартале 2020 г., когда в Россию было ввезено таких серверов больше на 5,6% в штучном выражении и сразу на 46,9% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В последнем квартале 2019 г. продажи RISC-систем в России росли еще быстрее, увеличившись на 16,3% в штучном выражении и на 78,2% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.

По данным IDC, драйвером роста продаж серверов с архитектурой RISC во II квартале 2020 г. выступил финансовый сектор.

О компании Yadro

Входящая в «ИКС Холдинг» российская технологическая компания Yadro основана в 2014 г. Компания занимается разработкой и производством вычислительных систем и систем хранения данных. Ранее Yadro являлась дочерней структурой «Национальной компьютерной корпорации» (НКК). В конце января 2019 г. стало известно, что «ИКС холдинг» предпринимателя Антона Черепенникова вошел в состав совладельцев компании Yadro с долей 51%.

«ИКС холдинг» вошел в состав владельцев «КНС групп» (Yadro) в результате реализации долей президентом НКК Александром Калининым, а также топ-менеджерами НКК и компании Yadro. Доля в 49% осталась принадлежать менеджерам и ключевым сотрудникам компании Yadro. Управленческая команда, развивавшая Yadro с 2014 года, осталась неизменной.

Холдинг «Интеллектуальные Компьютерные Системы», образованный в 2018 г., специализируется на консолидации, управлении и инвестициях на рынке телеком-медиа и технологий. Приоритетными для холдинга направлениями являются: цифровая трансформация крупных предприятий, информационная безопасность, системы хранения данных, анализ и управление большими данными, предиктивная аналитика, разработка и внедрение систем поддержки деятельности операторов мобильной связи, криптография и квантовые вычисления, машинное обучение и нейросети, технологии блокчейн, искусственный интеллект и интернет вещей.

R&D центры компании Yadro находятся в Москве и Санкт-Петербурге. Общая численность персонала составляет более 220 сотрудников, большая часть которых – инженеры различных профилей.

Компания Yadro является членом и активным участником таких ключевых индустриальных ассоциаций, как OpenPOWER Foundation, OpenCAPI, SNIA, Linux Foundation, Gen-Z Consortium, PCI-SIG и другие; является партнером ведущих мировых производителей компонентов, микроэлектроники и программного обеспечения – IBM, Samsung, Intel, Broadcom, Avago, LSI, PLX, Emulex, PMCS, Microsemi, Toshiba, Micron, Molex, Amphenol, MSI, HGST, Seagate, RedHat, Suse и др.

Как ранее сообщал CNews, выручка компании Yadro по итогам 2019 г. составила 18 млрд рублей (с НДС), при этом доля выручки от реализации продукции собственной разработки выросла относительного 2018 года на 15% и составила более половины всего дохода компании. По сравнению с результатами предыдущего года объем поставок компании в денежном выражении увеличился на 120%.

По данным IDC, компания Yadro по итогам 2019 г. также стала абсолютным лидером российского рынка систем хранения данных в емкостном выражении (1 360 петабайт) с долей 63,92%. В денежном выражении продажи выросли почти в два раза, что позволило отечественной компании впервые войти в список лидеров, заняв второе место с долей чуть менее 20%.