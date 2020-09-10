Телевизионщики просят у властей зарегулировать видео в Рунете по образцу ТВ

Телевидение требует зарегулировать интернет-сервисы

Работу контентных интернет-платформ следует законодательно регулировать, а требования к ним в отношении правил размещения рекламы, структуры владения, возрастной квалификации приблизить к тем, которые действуют для вещателей. Такое предложение содержит проект Концепции развития телерадиовещания на 2020-2025 гг.

Под контентными интернет-платформами понимают интернет-телевидение, новостные агрегаторы, социальные сети, сайты в интернете и другие средства обеспечения доступа к информации, которые по многим признакам могут быть отнесены к СМИ, но не являются таковыми. Формально под это определение, по мнению экспертов, попадают «Вконтакте», Facebook, Instagram, поисковые сервисы «Яндекса» и Mail.ru Group, онлайн-кинотеатры Ivi и «Окко», сервис видеохостинга YouTube и др.

Как стало известно РБК из текста документа, в отношении интернет-платформ авторы концепции предложили следующее. Прежде всего, обязать владельцев сервисов интернет-вещания использовать единую технологическую платформу для распространения телеканалов первого и второго мультиплексов. Это пакет каналов, вещающих на одной частоте, которые после перехода с аналогового на цифровой ТВ-формат должны быть доступны большинству жителей страны.

Понятие первый мультиплекс было введено в 2009 г. с началом программы цифровизации эфирного телерадиовещания. В него указом Президента России Владимира Путина было отнесено 10 телеканалов и три радиостанции. Госпредприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) обеспечило тогда вещание каналов первого мультиплекса на территории, где живет 98% населения страны.

Рабочая группа во главе с гендиректором «Национальной медиа группы» готовит жесткое законодательное регулирование интернет-платформ

Кроме того, предлагается определить правовой статус единого измерителя телевизионной аудитории и аудитории в интернете, а также создать единую систему маркировки аудиовизуального контента специальными метками, которая позволит собирать и анализировать информацию о контенте в интернете.

Еще одно предложение – законодательно запретить присвоение приоритетов трафику иностранных видео и музыкальных сервисов, но разрешить операторам связи предоставлять пользователям видео отечественных сервисов на лучшей скорости и повышенного качества и др.

Также предлагается уравнять статус телеканалов первого и второго мультиплексов, предусмотрев компенсацию из федерального бюджета расходов вещателей на распространение каналов второго мультиплекса в малочисленных населенных пунктах, а также создать третий мультиплекс с охватом городов с населением более 100 тыс. человек для телеканалов, которые сейчас вещаются в эфире в аналоговом формате на территории более трех регионов.

Напомним, что в 2012 г. Роскомнадзор провел конкурс по составу второго мультиплекса из 10 телеканалов. РТРС начала разворачивание второго мультиплекса, однако в 2014 г. было вынуждено свернуть уже запущенные передатчики в городах с числом населения менее 50 тыс. Работы по созданию третьего мультиплекса постоянно откладывались, главным образом, в связи с неготовностью региональных телекомпаний к переходу на цифровое вещание. В свою очередь, первый и второй мультиплексы состоят только из федеральных каналов, а региональные телеканалы должны были войти в состав третьего мультиплекса. В августа 2020 г. возможность использования радиочастот для аналогового телевещания в России продлена на еще один год – до 19 августа 2021 г.

В чем причина подобного регулирования

Одна из причин необходимости подобного регулирования в том, что популярность интерактивной цифровой среды для получения медиаконтента растет быстрыми темпами. Небывалый до этого всплеск интереса к онлайн-просмотрам в интернете был зафиксирован во время пандемии, связанной с коронавирусом. В разгар режима изоляции, в марте 2020 г., в России заработали сразу два крупных агрегаторов веб-сервисов – «Все онлайн», разработанный Минкомсвязи, и «Лучше дома», созданный «Яндексом».

Владельцы интернет-платформ конкурируют с традиционными вещателями, но доля российских медиахолдингов на рынке распространения аудио- и видеоконтента в интернете составляет менее 10%. Кроме того, основные интернет-платформы контролируются иностранными лицами. «Должны создаваться условия, обеспечивающие доступ населения к телевизионному и радиоконтенту во всех средах распространения (наземной эфирной, спутниковой, кабельной, интернет-среде) при сохранении ведущей роли обязательных общедоступных телерадиоканалов как гарантии обеспечения информационных прав граждан», — поясняют авторы документа.

Как пишет РБК, иностранным компаниям сейчас может принадлежать около 20% российских СМИ. Власти регулируют количество рекламы на телевидении: вещателям можно показывать ее не более 12 минут в час и не более 3 часов 36 минут за сутки, ее громкость не должна превышать уровень звука телепрограмм. Для детских и религиозных программ есть ограничения на рекламу товаров и услуг. Размещать рекламу на ТВ можно только на основании данных Mediascope, уполномоченного Роскомнадзором измерителя. Телепрограммы маркируются исходя из возраста аудитории, кроме того, есть контент полностью запрещенный для детей.

Кто отвечает за разработку новых правил

Представители Минкомсвязи говорили о необходимости разработать стартовые положения концепции цифрового вещания до 2020-2025 г. еще в 2011 г. Тогда в России действовала федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания на 2009-2015 гг.», которая предусматривала внедрение цифрового телевещания на всей территории страны не позднее 2015 г.

Сейчас документ готовит рабочая группа при правительственной комиссии по развитию телерадиовещания под руководством гендиректора «Национальной медиа группы» Ольги Паскиной. Другие участники группы – представители Минкомсвязи, Роскомнадзора, Национальной ассоциации телерадиовещания, ВГТРК, «Первого канала», РТРС и др. Ближайшее заседание рабочей группы, по словам источника, на который ссылается РБК, намечено на конец сентября – начало октября 2020 г. Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин сообщил, что пока не знаком с содержанием документа, и что каналы должны сначала согласовать его между собой.

Вероятно, в случае завершения работ по проекту, в России появится фонд поддержки отечественного телевидения. В документе содержится предложение о создании такой организации. Фонд, предполагаемым учредителем которого выступит Правительство, будет финансировать создание телерадиовещательного контента. Источником финансирования для самого фонда могут стать средства, которые вещатели получат в ходе передачи части радиочастотного спектра под внедрение мобильной связи пятого поколения.

Ужесточение регулирования работы интернет-платформ – только вопрос времени

Законодатели и участники рынка озабочены регулированием работы интернет-платформ уже несколько лет. В январе 2017 г. вступил в силу закон о регулировании новостных агрегаторов, причем появилось законодательное определение понятия «новостной агрегатор». Это приложение или сайт, которые используются для обработки и распространения новостной информации и на которых может размещаться реклама для привлечения внимания потребителей. Закон ввел особый правовой режим для новостных агрегаторов, аудитория которых составляет более 1 млн пользователей в сутки. В соответствии с требованиями закона, сайты и разработчики приложений-агрегаторов должны в течение шести месяцев хранить распространенную новостную информацию и сведения об ее источниках, а также удалять контент по требованию властей. Отказ от этого грозит крупными штрафами.

C 2017 г. также действуют ограничения на иностранное владение для онлайн-кинотеатров, доступ к которым в течение суток имеют более 100 тыс. российских пользователей и которые направлены на привлечение внимания граждан страны. Такой сервис должен учредить российское юрлицо, а иностранцы не могут владеть в нем более 20%.