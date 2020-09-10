В Китае запретили популярный детский язык программирования, потому что он учит плохому

Блокировка сайта Scratch

В Китае заблокирован веб-сайт американского образовательного проекта для детей Scratch. Об этом сообщил портал Techcrunch со ссылкой на данные сайта Greatfire.org, ведущего мониторинг доступности интернет-ресурсов на территории КНР.

Scratch – открытый проект медиалаборатории Массачусетского технологического института (MIT Media Lab), визуальная событийно-ориентированная среда и интерпретируемый язык программирования на базе Лого, нацеленные на детей и подростков. Актуальная версия Scratch основана на HTML5 и использует движок WebGL.

Программы на Scratch состоят из графических блоков, подписи к которым зависят от выбранного языка интерфейса. Поддерживается более 50 языков интерфейса, в том числе и русский.

Интерфейс десктопной версии среды разработки Scratch

Число пользователей платформы превышает 3 млн, 5,65% из них проживают на территории Китая. Однако, как отмечает Techcrunch, проект охватывает значительно большую аудиторию, поскольку китайские программисты создают собственные разработки на базе исходного кода Scratch.

Вероятная причина блокировки

Официальная причина блокировки сервиса неизвестна, однако 21 августа 2020 г. китайский государственный новостной ресурс (china.com.cn) выпустил материал о проектах на Scratch. В нем, в частности, говорилось, что на платформе содержится «много унизительного, фальшивого и клеветнического контента о Китае». Некорректным авторам, в том числе, показалось и то, что при регистрации на платформе в выпадающем списке стран можно увидеть Гонконг, Макао и Тайвань, которые Китай считает своими территориями. В статье также подчеркивается, что «любой сервис, занимающийся распространением информации в Китае», должен исполнять местные законы.

В другом материале государственного СМИ (k618.cn), опубликованном 11 августа 2020 г., говорится, что «у платформ вроде Scratch множество молодых пользователей из Китая, поэтому они должны проявлять самодисциплину». По мнению китайских журналистов, беспрепятственное распространение антикитайских и сепаратистских высказываний оскорбляет чувства народа Китая и «отравляет его будущее».

Доступен и в офлайне

Среда разработки Scratch (Scratch Desktop) доступна для загрузки с веб-сайта проекта и может быть использована даже без подключения к интернету. Таким образом, уже скачавшие Scratch пользователи смогут продолжить обучение программированию.

Тем не менее, судьба проекта в Китае остается под вопросом: если блокировка окажется «вечной», то со временем уже загруженное и установленное ПО устареет, что вынудит образовательные учреждения искать альтернативу американской разработке.

Альтернатива есть

Несмотря на популярность Scratch в Китае, как отмечает Techcruch, на местном рынке у него продолжают появляться конкуренты. К ним издание относит Code Mao, стартап из Шэньчжэня, который является одним из первых крупных игроков в этой сфере на национальном рынке и уже успел привлечь значительные инвестиции.

Проект Kitten, который авторы считают «более надежным», нежели Scratch, работает в 21 стране, имеет более 30 млн пользователей и около 11 тыс. клиентов среди частных и государственных учреждений.

Китайские компании Netease и Tencent также занимаются разработкой собственных продуктов для молодых программистов.

Запрет Notepad++

В августе 2020 г. CNews писал о том, что власти Китая заблокировали в стране текстовый редактор Notepad++, которым нередко пользуются разработчики приложений.

По информации Techcrunch, блокировка могла быть связана с политическими убеждениями разработчика программы Дона Хо (Don Ho). В кодовых названиях нескольких последних версий Notepad++ были обнаружены выражения "Free Uyghur" («свободу уйгурам») и "Stand With Hong Kong" («поддерживаем Гонконг»).

Метка "Free Uyghur" могла иметь отношение к притеснениям уйгуров, тюркского коренного народа Восточного Туркестана, в настоящее время являющегося Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР. Она была обнаружена в названиях версий с 7.8.1 по 7.8.3, дебютировавших в период с октября 2019 г. по январь 2020 г.