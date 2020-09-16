Чиновники задумали опутать госзакупки сетью ГОСТов

Росстандарт разработал рекомендации по использованию на госзакупках ГОСТов, исходя из формальной обязанности их применять. В Минэке отчасти возражают, говоря, что 44-ФЗ использование ГОСТов не подразумевает «по своей природе», однако такую ситуацию считают негативной. Причем в этом вопросе отчасти ссылаются на официальный курс страны на цифровую экономику и приоритет отечественных технологий.

ГОСТы для госзакупок

Как стало известно CNews, Росстандарт выпустил для госзаказчиков рекомендации по использованию на закупках отечественных госстандартов, исходя из необходимости такого использования по букве закона 44-ФЗ. Это стало поводом для Минэка высказаться по вопросу стандартизации госзакупок.

В частности, в Минэке считают негативной существующую ситуацию, в которой госзаказчики при описании объектов своих закупок стандарты и регламенты, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации России по факту не применяют. По крайней мере такой вывод можно сделать на основании отзыва министерства на проект упомянутых рекомендаций Росстандарта. Отзыв был оформлен письмом за подписью замглавы Минэка Оксаны Тарасенко (копия имеется у CNews).

Аналогичные отзывы от ряда министерств и ведомств Росстандарт собирал с 8 августа 2020 г., разослав по ним соответствующее обращение с просьбой предоставить обратную связь до 8 сентября 2020 г. Письмо было подписано замглавы Росстандарта Антоном Шалаевым (копия также имеется в редакции).

Как следует из пояснительной записки к проекту рекомендаций, при их подготовке Росстандарт исходил из того, что в соответствии с положениями закона 44-ФЗ госзаказчики при описании объектов закупки «должны» в том числе использовать показатели и пр., принятые «в соответствии с законодательством РФ о техрегулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ о стандартизации».

В Минэке считают негативной ситуацию отсутствия строгих госстандартов на госзакупках

Правда, в Росреестре все же делают ремарку о том, что если госзаказчик на российские стандарты не ссылается, то в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других «показателей, требований, условных обозначений и терминологии».

Позиция Минэка

В Минэке ситуацию с необходимостью применять российские стандарты трактуют существенно более жестко. На основании вышеупомянутой законодательной оговорки о возможности обосновать необходимость использования других показателей и пр. в министерстве говорят, что сейчас закупочное законодательство для госорганов обязанность использования госстандартов не предусматривает «по своей природе».

«Полагаем, что указанная ситуация может негативным образом влиять на постоянство использования и развития российских технических и технологических решений, что в конечном итоге не способствует повышению уровня формирования добавочной стоимости на территории РФ, а также расширению технологического суверенитета, — отмечают в Минэке. — Неурегулированность вопроса использования технологий и технических решений на этапе формирования технических заданий может приводить к использованию иностранных технологий при наличии конкурентоспособных отечественных аналогов».

Далее Минэк напоминает респондентам о существовании пункта 9 указа Президента России от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» (один из «майских указов»). В нем в том числе предусмотрено решение задач по стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов. Кроме того, он подразумевает создание системы правового регулирования цифровой экономики, основанного на гибком подходе в каждой сфере, а также внедрение гражданского оборота на базе цифровых технологий и создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок.

«С учетом изложенного полагаем возможным рассмотреть вопрос об утверждении Росстандартом отдельных типовых контрактов (типовых условий контрактов), которые могут предусматривать случаи использования технологий и технических решений при формировании государственными заказчиками технических заданий (часть 11 статьи 34 закона 44-ФЗ), — заключают в Минэке. — Полагаем, что такой подход позволит расширить случаи использования российских технологий и технических решений».

Один из опрошенных CNews участников ИТ-рынка полагает, что под типовыми условиями контрактов Минэк подразумевает условия госзакупок, в которых привязка к госстандартам станет неприложной.

Как стандартами госзакупщики пользуются сейчас

В Росреестре был осуществлен анализ текущей степени применения стандартов на закупках госорганов. «Из 10% размещенных на сайте с 1 января по 1 ноября 2019 г. более 2,1 млн описаний лотов только в 1456 лотах имелись ссылки на документы по стандартизации, — говорится в вышеупомянутом письме. — При этом в описании лотов используется 392 стандарта, на которые даются ссылки».

Отношение к закупочной стандартизации разработчиков ПО

Представителям одной из отечественных компаний — разработчиков ПО, идея побудить госзаказчиков ссылаться в закупочной документации в ИТ-тендерах на ГОСТы представляется весьма благотворной. «Стандартизация просто необходима для того, чтобы в угаре "цифровой трансформации" не наплодить заведомо нежизнеспособные в плане их будущей поддержки решения, — отметили собеседники CNews. — Сейчас мы видим, как в угоду "хайпу" заказчики иногда пренебрегают вопросами детальной проработки архитектуры создаваемых решений, не озадачиваются вопросами дальнейшего развития решения и его сопровождения, пренебрегают обеспечением должного уровня информационной безопасности и т. д.».

В результате, с точки зрения разработчиков, страдают граждане, чьи персональные данные стабильно утекают куда не следует; страдает государство, вынужденное через несколько лет оплачивать создание нового решения на замену.

Генеральный директор «Базальт СПО» Алексей Смирнов отмечает, что сегодняшняя ситуация, в которой госзаказчик не обязан использовать госстандарты, с одной стороны обеспечивает достаточную гибкость при проведении закупок. Однако с другой — это приводит к появлению в эксплуатации разнородных и плохо совместимых между собой систем, а также к появлению необоснованных требований, часто направленных только на то, чтобы обосновать невозможность закупки отечественного ПО.

«Отсутствие стандартных требований в ряде случаев может способствовать монополизации рынка, потому что конкурирующие производители не имеют возможности выполнять неизвестные им заранее требования, — говорит он. — Яркий пример проблем, возникающих из-за отсутствия стандартов, — несовместимость заметной части госинформсистем (ГИС) с отечественным ПО, установленным у пользователей».

При этом Смирнов полагает, что в случае составления типовых требований важно не только, кто их утверждает, но и кто разрабатывает. «Надо также очень аккуратно определять, в каких случаях такие стандарты могут носить обязывающий, а в каких рекомендательный характер, — добавляет он. — Если эти требования будут составлены разумно и будут применяться к закупкам всего ПО, а не только отечественного, то это может принести пользу».

Взгляд с рынка электроники

Исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский считает проблема стандартизации актуальной не только для госзакупок. «Стандарты являются частью технической политики компаний и оказывают влияние на подходы к проектированию систем, — рассуждает он. — Если используются открытые национальные и международные стандарты, у заказчика шире выбор решений, меньше зависимость от зарубежных вендоров и больше возможностей для перехода на использование продукции российской разработки». В противном случае, считает он, заказчик может стать заложником закрытого технического решения, которое предложено поставщиком; это решение для него становится стандартом де-факто и определяет требования в закупках.

«С другой стороны, нельзя ограничивать заказчика использованием только российских стандартов, — полагает Покровский. — Многие из них устарели, многие технологии не стандартизованы на национальном уровне. Необходимость каждый раз оформлять “обоснование невозможности” использования российского стандарта станет дополнительным бюрократическим барьером. Разумно было бы определить перечень актуальных, современных стандартов, которые обязательны к использованию госзаказчиками в соответствующих направлениях. Одним из следствий тогда будет активизация отраслевых компаний в разработке стандартов».