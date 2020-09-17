Гендиректора РВК отстранили от должности и назначили пособие в 20 тысяч рублей

Глава РВК Александр Повалко, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, отстранен от должности на неопределенный срок. Пока он находится под домашним арестом. Суд постановил, что вместо зарплаты Повалко будет получать МРОТ. Экс-гендиректор не признает вины, заявляя, что с него спрашивают за сделки, заключенные до его прихода в компанию.

Отстранение Повалко

Суд отстранил гендиректора «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко, находящегося под следствием, от должности. Повалко обвиняется в злоупотреблении полномочиями, которые привели к потере $3,6 млн. На какой срок будет действовать отстранение, суд не уточнил, так как расследование еще не завершено. И теперь Повалко вместо ежемесячной зарплаты в 1,8 млн руб., которая, как пишет «Коммерсант», была у него в РВК, станет получать МРОТ (минимальный размер оплаты труда) — 20 195 руб. в Москве.

Следствие подозревает руководство РВК в использовании финансов компании для инвестиций в личные проекты ее руководителей. В июне 2020 г. сотрудники ФСБ и МВД провели обыски в офисе этого государственного фонда фондов и института развития венчурного рынка России, а также в квартире Повалко. Сотрудники силовых органов изымали документы, данные на электронных носителях и другие материалы. Это произошло в рамках уголовного дела, открытого следственным департаментом МВД по материалам СЭБ ФСБ по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий). Уголовный кодекс России предусматривает по этой статье максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. До проведения обысков руководство компании работало в штатном режиме.

С 5 июня 2020 г. экс-гендиректор находится под домашним арестом. Он не может выходить из дома или использовать средства связи за исключением общения с защитником и следователем, а также вызова экстренных служб.

Экс-глава РВК станет получать 20 тыс. руб. вместо 1,8 миллиона

Как пишет «Коммерсант», ходатайство ГСУ ГУ МВД об отстранении Повалко от должности гендиректора РВК рассмотрела судья Ольга Затомская. В свое время именно ей поручали рассматривать дела в связи с арестами Бориса Немцова, Алексея Навального и Ильи Яшина. Следствие объяснила свою просьбу тем, что, продолжая занимать прежнюю должность, Повалко может использовать свое служебное положение, чтобы уничтожить доказательства и оказать давление на подчиненных, проходящих по делу свидетелями.

Александр Повалко вину не признает. Члены совета компании выступают в его поддержку, называя эффективным, принципиальным и честным руководителем.

С Повалко спрашивают за сделки, заключенные до его прихода на пост

МВД возбудило уголовное дело против Александра Повалков апреле 2020 г. Основанием стали следующие события. Как пишет, «Коммерсант», в 2012 г. между РВК и ее дочерней компанией в Великобритании RVC был заключен договор на покупку акций британской Soft Machines Inc., работающей в области полупроводников, на $5 млн. Компания заплатила РВК $2 млн, а остальные $3 млн, согласно договору, обязалась вернуть в 2022 г. По версии следствия, Повалко должен был ускорить возврат в Россию средств, но этого не сделал, в результате чего бюджету был нанесен ущерб.

Еще одно обвинение было предъявлено Повалко в июле 2020 г. Оно связано с событиями 2017 г., когда RVC передала около $600 тыс. в качестве займа американской Alion Energy Inc., находившейся в состоянии банкротства. По данным следствия, передача средств была не согласованна с советом директоров РВК. Повалко не отрицал, что к концу 2016 г. Alion Energy находилась в предбанкротном состоянии, но отметил, что договор о покупке ее ценных бумаг был заключен с компанией 19 декабря того же года. На должность гендиректора РВК Повалко был утвержден через три дня, то есть 22 декабря. Однако лишь в середине 2017 г. правление РВК решило прекратить инвестиции в деятельность этой компании.

Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на слова обвиняемого, базовый договор, подготовкой которого занималась дирекция по стратегическим инвестициям РВК под руководством Яна Рязанцева, предусматривал требования по платежам (инвестициям). В частности, был пункт о том, что в случае отказа от инвестиций в Alion РВК потеряет и средства, вложенные в эту компанию.

Ян Рязанцев и член совета директоров Alion Energy, соучредитель венчурной компании Bright Capital Михаил Чучкевич оказались под следствием еще в 2019 г. Предприниматели были арестованы по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), речь шла о хищении из венчурной компании на сумму 1,3 млрд руб. под видом инвестиций в США. Оба обвиняемые были освобождены в том же году после вмешательства Бориса Титова, уполномоченного при Президенте по защите прав предпринимателей, однако по данным защиты обвиняемых, расследование этого дела продолжается до сих пор. Михаила Чучкевича после освобождения также включили в так называемый «российский список Бориса Титова» — список уголовных дел в отношении предпринимателей под особым контролем уполномоченного по защите прав бизнесменов.

Напомним, что задолго до этих событий в 2009 г. деятельность компании РВК была почти полностью парализована из-за чрезмерного внимания проверяющих органов и многочисленных проверок, которые спровоцировали экстренный уход всех топ-менеджеров, имеющих право подписывать хозяйственные документы.

Трудовая биография Александра Повалко

До прихода в РВК с 18 июня 2012 г. занимал должность замминистра в министерстве образования и науки России, до этого на протяжении 2008-2012 гг. занимал пост заместителя главы госкомитета России по делам молодежи и замруководителя федерального агентства по делам молодежи. В 2007-2008 гг. работал директором департамента стратегического планирования в компании «Ренова-стройгруп», до этого в 1994-2007 гг. занимал должность старшего консультанта отдела оценки, директора проектов и директора по развитию бизнеса консультационной компании ПАКК.

Повалко также является членом рабочей группы комиссии при Президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России, входит в межведомственную комиссию по проведению мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования и межведомственную рабочую группу по реализации при ведущих инженерных и технических вузах пилотных проектов по созданию инжиниринговых центров и компаний.

Он также возглавляет рабочую группу подкомиссии по цифровой экономике Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности по направлению «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов». Является членом попечительского совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, входит в межведомственную рабочую группу по разработке Национальной технологической инициативы.