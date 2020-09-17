Минэк и Минфин разгромили идею оценивать успех госпрограмм по глубине импортозамещения

Правительство не поддержало законопроект, который мог ввести для госпрограмм, включая «Информационное общество» и «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», нового индикатора эффективности. По замыслу законотворцев, системе оценок госпрограмм не хватало критерия «доля закупленных товаров российского происхождения».

Импортозамещение не станет индикатором госпрограмм

Как стало известно CNews, в Правительстве России не встретила понимания идея установить для госпрограмм целевого показателя «доля закупленных товаров российского происхождения». Эта идея содержалась в законопроекте, который мог изменить федеральный закон «О стратегическом планировании». Проект был внесен в Госдуму сенатором Константином Долговым и депутатом Владимиром Гутеневым 22 июля 2020 г.

В начале августа 2020 г. Минфин и Минэк вынесли в отношении инициативы отрицательные заключения — оба раза с формулировками «законопроект не поддерживается Правительством РФ» (копии документов имеются в распоряжении CNews).

Напомним, госпрограмма представляет собой документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий и инструментов, обеспечивающих достижение приоритетов и целей госполитики в сфере социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности России. Сейчас в нашей стране действует четыре десятка госпрограмм. По линии ИТ ключевой из них можно считать «Информационное общество», по линии электроники — «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».

Тот факт, что сейчас в отношении госпрограмм не установлена обязанность оценивать эффективность их реализации на предмет минимальной доли закупок отечественных товаров, Долгов и Гутенев в пояснительной записке к законопроекту называли «методологической недоработкой». С их точки зрения, она позволяет заказчикам при реализации госпрограмм закупать любые иностранные товары «путем манипуляций с избыточными и (или) редкими характеристиками иностранной продукции», что создает дополнительные препятствия для достижения целей социально-экономического развития России.

Правительство не поддержало идею оценивать госпрограммы с учетом продаж российских товаров

«Это негативным образом отражается на темпах развития всей экономики России, так как государством не установлена главная стратегическая цель о закупке прежде всего отечественной продукции и необходимости стимулирования загрузки производства на российских предприятиях, — говорится в пояснении. — Кроме того, это может приводить к существенному экономическому ущербу для государства в виде недополученных налогов в бюджетную систему».

Одной из проблем также указаны риски недостижения целей «майских указов» в рамках диверсификации оборонно-промышленного комплекса в части стимулирования выпуска высокотехнологичной гражданской продукции.

Что не нравится Минфину и Минэку

Имеющиеся в распоряжении CNews копии отзывов от имени замглавы Минфина Алексея Моисеева и замглавы Минэка Татьяны Илюшниковой идентичны вплоть до буквы. В обоих случаях утверждается, что предлагаемая инициатива противоречит основам программно-целевого управления в России.

«Показатель “доля закупленных товаров российского происхождения”, вводимый для целей мониторинга закупок российских товаров в целом без разбивки по отдельным категориям товаров или секторам экономики, не отвечает установленным принципам и основам методологии разработки, реализации и оценки эффективности госпрограмм, поскольку не характеризует ход и успешность реализации госпрограммы, не отражает степень достижения ее целей и задач, не передает специфику развития конкретной области», — указывают чиновники.

Так, по их мнению, рассматриваемый показатель по сути дает лишь аналитическое представление об отдельном направлении расходов, отдельных мероприятиях. Одновременно расчет данного показателя в отношении госпрограммы в целом представляется нерепрезентативным ввиду разнородности осуществляемых в рамках каждой госпрограммы закупок.

«При этом в структуре ряда госпрограмм федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ “О федеральном бюджете на 2020 год…” закупки — в рамках 200 группы видов расходов федерального бюджета — не предусмотрены в принципе: например, “Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ”, “Развитие федеративных отношений…” и “Социально-экономическое развитие Калининградской области”», — отмечается в отзыве.

Также чиновники указывают, что пилотные госпрограммы не подразумевают показателей, в связи с чем введение для них отдельного индикатора нарушит принципы их разработки и реализации. «Использование в методике показателя, который может быть применим лишь к ограниченному числу госпрограмм, негативно скажется на объективности и репрезентативности последней, — продолжают чиновники. — Кроме того, соблюдение требований об осуществлении закупок российских и (или) иностранных товаров при осуществлении закупок для госнужд не является предметом регулирования закона № 172-ФЗ и регулируется законодательством РФ о контрактной системе (44-ФЗ, прим. CNews)».

«В этой связи отсутствует объективная необходимость в принятии отдельного порядка мониторинга и контроля достижения показателя “доля закупленных товаров российского происхождения”», — резюмируют чиновники.

Взгляд с софтверного рынка

Президент Некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров полагает, что вышеприведенные (и иные, содержащиеся в отзывах) аргументы против законопроекта сводятся к тому, что его принятие нарушит стройную систему госпрограмм и мониторинга их исполнения.

«То есть речь идет не о том, как закон повлияет на экономику и безопасность, а о том, какое негативное воздействие он окажет на бюрократический процесс, — отметил Макаров в разговоре с CNews. — Аргументов “по существу” не представлено. Это может означать, что против законопроекта нет здравых возражений, которые бы доказывали потенциал вреда для экономики или отсутствия пользы для безопасности от принятия законопроекта».

При этом Макаров отмечает, что опыт введения квот для приобретения (по крайней мере) муниципальными органами продукции малого бизнеса показывает, что польза от такого квотирования есть. «Поэтому можно полагать, что польза для экономики от этого закона должна быть, — полагает он. — Польза для безопасности и технологической независимости тоже должна быть, поскольку очевидным результатом замены импортных решений на отечественные должны быть рост продаж российских производителей и снижение рисков угроз и зависимости».

В то же время Макаров отдает отчет в том, что остается риск снижения конкурентоспособности из-за искусственного продвижения отечественных продуктов в госзакупки. По мнению эксперта, это риск серьезно зависит от выбранных размеров критерия доли российской продукции в объеме госзакупок. «Пока можно сказать, что обсуждаемые размеры этой доли вполне разумны и оставляют широкое поле для маневра в тех сегментах, где в России существует серьезное отставание. В целом, я бы такой проект поддержал», — резюмирует Макаров.

В качестве своеобразного посткриптума он замечает, что одним таким законом проблему технологической зависимости и угрозы инфобезопасности не решить. «Необходимо стимулировать создание консорциумов поставщиков и госпотребителей с целью создания платформенных импортозамещающих решений, — говорит он. — Пусть эти консорциумы конкурируют друг с другом в конкурсах, где победители получат рынок в случае соответствия созданных ими платформ ТЗ с самыми высокими мировыми требованиями».

Мнения с рынка электроники

Исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский сообщил CNews, что считает рассматриваемую инициативу сырой и требующей доработки, но верной по сути. «Министерства могли бы поддержать ее и взять на себя проработку, но они отвергают предложения, указывая на формальные нестыковки», — полагает он.

«Мы считаем, что инициатива, выдвинутая Долговым и Гутеневым, была бы полезна для российской микроэлектроники, — отметил в разговоре с CNews Андрей Евдокимов, генеральный директор Baikal Electronics, разработчика линейки процессоров “Байкал”. — Оценивать эффективность закупок ИТ-оборудования государственными учреждениями на предмет выполнения минимальной доли закупок российских товаров — в общем-то вполне здравая идея, способствующая развитию российской экономики. Единственный вопрос, который нуждается в доработке, это как определить размер этой минимальной доли».