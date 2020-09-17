Экс-глава Минкомсвязи Константин Носков возглавил биржу для компаний под санкциями

Из министерства на биржу

Константин Носков, занимавший пост руководителя Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России с мая 2018 г. по январь 2020 г., с сегодняшнего дня возглавил Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ) в должности управляющего. Об этом сообщается на официальном портале СПВБ.

До Константина Носкова биржу возглавлял бывший глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Павел Бунин. Он занимал эту должность начиная с начиная с июля 2019 г. О его дальнейших трудовых планах в сообщении биржи не сообщается.

В декабре 2019 г. агентство ТАСС сообщило со ссылкой на слова замминистра финансов Алексея Моисеева о том, что Санкт-Петербургская валютная биржа стала торговой площадкой для компаний из так называемого «санкционного списка» Минфина США, где производится листинг российских санкционных компаний. На СПВБ уже зарегистрирована эмиссия биржевых облигаций крымского Российского национального коммерческого банка (РНКБ).

Ключевые этапы биографии Константина Носкова

Константин Носков родился в 1978 г. в поселке Октябрьский Устьянского района Архангельской области. В 2000 г. окончил Московскую государственную академию приборостроения и информатики по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления» и магистратуру Высшей школы экономики по специальности «Стратегическое управление».

Константин Носков в бытность на посту главы Минкомсвязи

В 2000-2001 гг. Носков выступал экономическим аналитиком программы «Большие деньги» телеканала НТВ. В 2001-2008 гг. работал в Министерстве экономического развития и торговли России. В 2001-2004 гг. был в нем главным специалистом, заместителем начальника отдела, начальником отдела программ экономического развития департамента программ развития экономики и сотрудничества с международными финансовыми организациями. В 2004-2008 гг. был заместителем директора департамента стратегии социально-экономических реформ, заместителем директора департамента бюджетирования по результатам и сводного финансового баланса.

С 2008 по 2011 гг. Носков работал в Правительстве Российской Федерации — сначала в качестве замдиректора департамента госуправления, регионального развития и местного самоуправления, с 2009 по 2011 гг. на должности директора департамента информационных технологий и связи.

Руководителем Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Носков был назначен 30 ноября 2012 г.

Носков возглавил Минкомсвязи (ныне Минцифры) в мае 2018 г., где сменил на этом посту Николая Никифорова, занимавшего кресло главы Минкомсвязи с 2012 г.

За три дня до этого ведомство было преобразовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (ранее - министерство связи и массовых коммуникаций). Он покинул эту должность в январе 2020 г., когда в отставку ушли премьер-министр Дмитрий Медведев и прежний состав правительства, а на смену Носкову был назначен нынешний глава Минцифры Максут Шадаев.

Чем известна Санкт-Петербургская валютная биржа

Санкт-Петербургская валютная биржа была создана в 1992 г. Биржа не раскрывает состав своих акционеров, однако, по данным «Интерфакса», в 2019 г. замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что основными ее владельцами станут Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) и Промсвязьбанк, которые в тот момент находились на стадии выкупа долей у прежних акционеров биржи.

В мае 2020 г. стало известно, что РНКБ вышел из капитала СПВБ. В конце августа 2020 г. Промсвязьбанк приобрел 10,97% акций биржи, которые ранее принадлежали «Международному банку Санкт-Петербурга».

Банк России по состоянию на конец августа 2020 г. являлся владельцем 8,9% уставного капитала биржи.

В настоящее время на СПВБ проходят сделки прямого репо с Банком России, а также аукционы и торги по размещению денежных средств на депозиты в уполномоченных банках (средства Пенсионного фонда России, бюджета Санкт-Петербурга, ФАУ «Главгосэкспертиза России», депозитные операции Федерального казначейства).

В апреле 2020 г. на бирже допущены к размещению облигации «Комкора» – основного операционного актива телекоммуникационного холдинга «Акадо» группы «Ренова», в отношении которой, а также ее владельца Виктора Вексельберга введены санкции.

В мае 2020 г. «Интерфакс» со ссылкой на слова представителя Минфина России рассказывал о том, что министерство планирует размещение выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ) на этой бирже.