«Яндекс.денег» больше нет. Сервис меняет название и фирменный стиль

Сбербанк выкупил «Яндекс.деньги» у «Яндекса» и переименовал их в «Юmoney», придумав новый фирменный логотип в виде стилизованной буквы «Ю». Отказ от прежнего бренда и стиля назначен на 15 декабря 2020 г., и он также затронет «Яндекс.кассу», которая превратится в «Ю.кассу».

Прежние сервисы, новые названия

Платежная система «Яндекс.деньги» полностью откажется от своего названия. Смена бренда, являющаяся инициативой Сбербанка, состоится 15 декабря 2020 г., после чего сервис будет известен как «Юmoney».

Новое наименование вводится с сентября 2020 г., но до указанной даты использоваться будут оба имени. Также в прошлом останется и «Яндекс.касса» (платежный сервис для бизнеса), которая превратится в «Юкассу».

Стиль нового бренда

Новый логотип «Денег» и «Кассы» представляет собой два символа – апостроф и круг, при совмещении образующие кириллическую букву «Ю». При этом слово «касса» будет написано прописными латинскими буквами, в слове «money» заглавных букв тоже не будет.

Новый логотип «Яндекс.денег» и «Яндекс.кассы»

«В таком написании буквы заложено много смыслов. Буква выпуклая и эмоциональная, круг символизирует монету. Считываемые латинские I и O – Input/Output – отсылка к технологической ДНК компании. О том же говорят единица и ноль – бинарный код. Новый бренд компания разрабатывала самостоятельно», – сообщили РБК представители Сбербанка.

Как отмечает Сбербанк, новый бренд финорганизация разработала самостоятельно.

Причины ребрендинга

Переименование популярного в России сервиса электронных кошельков – это следствие «развода» Сбербанка и «Яндекса», состоявшегося летом 2020 г. Стороны поделили между собой «Яндекс.деньги» и «Яндекс.маркет» - банк забрал себе финсервис, а «Яндексу» достался «Маркет».

Ребрендинг затронул и «Яндекс.кассу»

После разрыва отношений между Сбербанком и «Яндексом» «Деньги» перешли под полный контроль Сбербанка де-факто. С юридической точки зрения непосредственно Сбербанк удерживает 75-процентную долю в сервисе.

Оставшиеся 25% тоже принадлежат ему, но не напрямую. Владельцем этой доли является его дочерняя компания ООО «Цифровые активы».

Что изменится для клиентов

Как сообщили в Сбербанке, смена бренда не отразится на работе сервисов. Клиенты «Яндекс.денег» после их превращения в «Юmoney» по-прежнему смогут создавать электронные кошельки и заказывать выпуск привязанных к ним виртуальных или пластиковых карт. Пользователи обновленной «Кассы» тоже продолжат выполнять платежи в прежнем режиме.

Дизайн пластиковых карт

Между тем, на момент публикации материала не было известно, как будут обстоять дела с пластиковыми картами «Денег», выпущенных под прежним брендом. Не исключено, что может потребоваться их перевыпуск.

После ребрендинга «Юmoney» станет полноценной частью существующей экосистемы сервисов Сбербанка, в которую сейчас входят «Сбербанк ID», Sberpay, «Плати QR» и др. В дополнение к этомe банк расширит линейку карт, доступных для выпуска в рамках этой платежной системы и модернизирует программу лояльности. Подробностей об этих новшествах пока нет.

Почему Сбербанк «расстался» с «Яндексом»

Сотрудничество Сбербанка с «Яндексом» началось в 2009 г. Тогда банк стал владельцем «золотой акции» интернет-компании, которая позволяла ему блокировать приход новых акционеров. В 2019 г. данная «золотая акция» была передана новому Фонду общественных интересов.

О разрыве отношений между финорганизацией и ИТ-гигантом, как сообщал CNews, впервые стало известно в начале июня 2020 г. «Раздел» имущества в виде сервисов «Деньги» и «Маркет» мог стать следствием ухудшения отношений между Сбербанком и «Яндексом» в 2018 г., когда компания категорически отвергла попытку банка приобрести контрольный пакет ее акций. Из-за слухов о возможной продаже бумаги «Яндекса» упали в цене, и это заставило основателя компании Аркадия Воложа пообещать, что он не расстанется со своими акциями.

Между Сбербанком и «Яндексом» также имелись разногласия по поводу управления совместным предприятием на основе «Яндекс.маркета». Как сообщал CNews в июле 2019 г., у партнеров разные взгляды на то, какие у предприятия должны быть цели роста, и на какие показатели эффективности следует обращать внимание в первую очередь.

25 июня 2020 г. «Яндекс» и Сбербанк сообщили о достижении договоренностей по разводу друг с другом. Именно тогда стороны договорились, что «Яндекс» выкупит у Сбербанка его долю в агрегаторе «Яндекс.Маркет», а Сбербанк полностью поглотит платежную систему «Яндекс.Деньги». Передача «Денег» Сбербанку состоялась 22 июля 2020 г.

Сумма сделки по передаче «Маркета» ИТ-корпорации составит 42 млрд руб. За «Деньги» Сбербанк заплатил 2,4 млрд руб. Таким образом, чистая стоимость сделки между «Яндексом» и Сбербанком составит для «Яндекса» 39,6 млрд руб.