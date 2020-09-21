Директор и основатель «главного конкурента» Tesla бежал из собственной компании

Основатель автомобильного стартапа Nikola Тревор Милтон вышел из его совета директоров. Несколько дней назад его обвинили (с доказательствами) в масштабном обмане клиентов и партнеров. К тому же, его компания за шесть лет существования так и не произвела ни одного автомобиля, хотя в ее модельном ряду их уже почти десять.

Побег из собственной компании

Бизнесмен Тревор Милтон (Trevor Milton), основатель стартапа Nikola, покинул совет директоров своей компании. Это произошло через несколько дней после того, как его уличили в крупном обмане партнеров и потенциальных клиентов его компании.

О своем уходе из состава совета директоров Nikola и снятии с себя полномочий его председателя Милтон сообщил публично, разместив в своем Twitter официальное сообщение. В нем сказано: «В центре внимания должна быть компания и ее цель по изменению всего мира, а не моя личность. Я собираюсь защититься от ложных обвинений в мой адрес, предъявленных недоброжелателями».

Nikola основана в 2014 г. и занимается разработкой электромобилей, как и компания Tesla. Обе они получили свое название в честь гениального изобретателя Николы Тесла (Nikola Tesla), но при этом Tesla появилась на 11 лет раньше Nikola – в 2003 г.

В чем заключается обман

История с успешной (почти) попыткой Nikola обмануть весь свет началась в 2016 г., когда компания выпустила промо-ролик своего первого электрического грузовика One. Как сообщал CNews, в начале сентября 2020 г. исследовательская компания Hindenburg Research, доказала, что в кадре запечатлен автомобиль, неспособный передвигаться своим ходом.

Тревор Милтон утверждает, что никого не обманывал

По заявлению экспертов компании, электрогрузовик был отбуксирован на холм, с которого просто скатился, а Nikola преподнесла это как факт самостоятельного движения автомобиля за счет работы его двигателя. В ответ на это представители Nikola заявили, что запечатленная в рекламном ролике машина была оснащена полностью рабочими аккумуляторами, коробкой передач, рулевым управлением и другими агрегатами. Однако они не упоминали о функционирующем электродвигателе или другой системе, приводящей колеса грузовика в движение. «Nikola никогда не утверждала, что грузовик двигался за счет собственной силовой установки. В описании к видео в социальных сетях было указано "В движении", но не "Едет самостоятельно" или "Едет за счет двигателя"», – сказано в официальном заявлении компании.

Это лишь из многих фактов подлога, в которых специалисты Hindenburg Research уличили Тревора Милтона. К примеру, они утверждают, что он обманывает не только потребителей, но также своих партнеров и инвесторов, заявляя о наличии в распоряжении компании «особой» технологии водородных топливных элементов, которая в реальности не существует. Уход Милтона из совета директоров собственной компании стал следствием именно этого.

Акции «ушли» вслед за основателем

По информации Forbes, Милтон является крупнейшим акционером собственной компании. Его доля в ней превышает 20%, и его уход из состава совета директоров Nikola негативно отразился на стоимости акций стартапа.

На премаркете на бирже NASDAQ, по данным The Next Web, ценные бумаги обрушились более чем на 26%, но в ходе торгов их цена вновь начала расти.

Преемник уже найден

Место Милтона на посту председателя совета директоров Nikola, сказано на сайте компании, займет Стивен Гирски (Stephen Girsky), выходец из General Motors. GM, наряду с Министерством энергетики США, пишет CrunchBase, входит в список крупнейших инвесторов стартапа Милтона и владеет 11-процентной долей в нем. Сам Гирски раньше был председателем совета директоров General Motors.

СЕО или не СЕО

На момент публикации материала не было известно, как Милтон будет связан с Nikola после ухода из совета директоров. На сайте компании сказано, что пост СЕО компании сохранит за собой Марк Рассел (Mark Russel), а финансовым директором останется Ким Брэйди (Kim Brady). Однако CrunchBase и страница Тревора Милтона в соцсети LinkedIn указано, что гендиректор компании – сам Милтон.

Страница Милтона в LinkedIn

О том же пишет и CNBC, а на официальном сайте Nikola страницы с информацией о топ-менеджерах компании попросту нет.

Производитель автомобилей, которых не существует

Nikola существует с 2014 г. но за это время ни один из ее автомобилей не сошел с конвейера, хотя она уже представила четыре грузовика, несколько легковых электромобилей и даже один гидроцикл, тоже с электромотором. Тем не менее, как сообщал CNews, у компании в настоящее время нет ни одного собственного завода, но, несмотря на этот факт, она намерена запустить производство электрогрузовиков в 2021 г.

Не менее интересна ситуация с финансами компании. По итогам I квартала 2020 г. ее выручка составила всего $58 тыс. (именно тысяч). При этом 4 июня 2020 г. Nikola провела IPO, дебютировав на бирже NASDAQ, и в конце первого дня торгов стоимость ее акций достигла $33,75 за штуку, а рыночная капитализация приблизилась к $12 млрд. По состоянию на 15 июня 2020 г., пишет Yahoo Finance ее капитализация превысила $20 млрд, а к 21 сентября 2020 г. она снизилась до $12,96 млрд.