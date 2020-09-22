Microsoft покупает создателя Fallout и Doom

Microsoft купила компанию ZeniMax Media, которой принадлежат крупные разработчики и издатели современных видеоигр. Сделка может оказаться крупнейшей в этой сфере за всю историю, и это большой удар по Sony, так как многие из создаваемых в ZeniMax Media игр были эксклюзивами для ее PlayStation, а теперь могут стать доступными только на Xbox.

Крупнейшая сделка

Корпорация Microsoft сообщила о приобретении компании ZeniMax Media, имеющей значительный вес на рынке видеоигр. Этот шаг она сделала спустя всего несколько дней после премьеры консоли Xbox Series S, ставшей самой доступной игровой приставкой нового поколения.

Как и новый дешевый Xbox, покупка ZeniMax Media – это выпад Microsoft в сторону компании Sony, основного и единственного своего конкурента на рынке современных настольных приставок. В распоряжении Sony столь крупных игровых компаний пока нет, как нет и недорогих приставок нового поколения.

На момент публикации материала стороны не раскрывали финансовую часть заключенной сделки. Как пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники, приобретение ZeniMax Media обошлось в $7,5 млрд. Если эта информация подтвердится, то данная сделка окажется крупнейшей за всю историю существования рынка видеоигр.

Почему ZeniMax Media так важна

ZeniMax Media сама по себе не на слуху, в отличие от компании Bethesda, которая входит в ее состав. Ей принадлежат права на популярные игровые бренды, многие из которых существуют десятки лет. К примеру, именно она отвечает за развитие серий Fallout и The Elder Scrolls. Bethesda – один из старейших игроков на рынке видеоигр. Компания была основана в 1986 г., а серию игр The Elder Scrolls она создает с 1994 г.

Sony пока нечем ответить на выпад Microsoft

В составе ZeniMax Media есть и компания Id Software, популяризировавшая жанр шутера от первого лица. Еще в 90х годах XX века она выпустила Wolfernstein 3D, и ей же принадлежат серии игр Quake и Doom.

Купив ZeniMax Media, Microsoft стала владельцем и студии Arkane, разработавшей известные игры Dishonored и Deathloop, а также Prey образца 2017 г. Также Microsoft купила и компанию Tango Gameworks, ответственную за создание The Evil Within и Ghostwire: Tokyo, и MachineGames, создавшая новый Wolfenstein.

Удар по Sony

Покупка Microsoft компании ZeniMax Media, пишет Bloomberg, может отразиться на Sony, В последние годы ZeniMax Media более охотно сотрудничала именно с японским техногигантом, нежели с Microsoft, и даже упомянутые игры Deathloop и Ghostwire: Tokyo на момент их анонса были обозначены как «временные эксклюзивы» для PlayStation 5, новейшей консоли Sony, конкурента Xbox Series X и Series S.

После покупки ZeniMax Media не станет лишать покупателей PS5 «эксклюзивности» этих игр, но теперь они гарантированно появятся и на новых Xbox. Кроме того, теперь все новые игры ZeniMax Media, с очень высокой степенью вероятности можно будет получать по единой подписке Xbox Game Pass, за фиксированную сумму дающую возможность играть во множество видеоигр.

В пресс-релизе Microsoft ничего не сказано о запрете выпуска игр ZeniMax Media на платформах Sony, Nintendo и других вендоров. Не исключено, что в будущем они все же станут эксклюзивами Xbox, по крайней мере, временными.

Непримиримые конкуренты

В 2020 г. Sony и Microsoft выпустят по две игровых приставки – у Sony это Playstation 5 в версиях с оптическим приводом и без него, тогда как Microsoft предложит игрокам флагманский Xbox Series X и доступный Series X. Как сообщал CNews, В России Xbox Series S, как и Xbox Series X, появится 10 ноября 2020 г., в единую дату начала продаж консолей для всего мира.

Xbox Series X (слева) и PlayStation 5

Российскому потребителю младшая Xbox Series S обойдется в 27 тыс. руб., что несколько больше ее стоимости в США, где за нее попросят $300 (22,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 10 сентября 2020 г.). Что до Xbox Series X, то его российская цена составит 45,5 тыс. руб., и разница с американским ценником в данном случае еще более значительна. В США Xbox Series X оценили в $500 (38.1 тыс. руб.).

У Sony пока нет приставки, способной сравниться с Xbox Series S по цене. В России ее PS 5 появится 19 ноября 2020 г. по цене 38 тыс. руб. за версию Digital Edition (без привода) и 47 тыс. руб. за PlayStation 5 с дисководом. Таким образом, даже старшая версия PS5 все равно дороже на фоне Xbox Series X.

Важно отметить, что Microsoft открыла для себя рынок настольных современных игровых консолей значительно позже Sony. Первое поколение PlayStation увидело свет в декабре 1994 г., а оригинальный Xbox задержался на семь лет и поступил в продажу в конце 2001 г. К тому моменту Sony уже вовсю продвигала PlayStation 2, дебютировавшую в Японии в марте 2000 г.