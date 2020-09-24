Топовые производители электромобилей решают в суде, кто у кого украл конструкцию грузовика

Tesla схлестнулась в компанией Nikola, подав на нее иск за кражу дизайна ее электрогузовика Semi. За два года до этого Nikola тоже обвиняла Tesla в аналогичном воровстве – она утверждала, что та выкрала у нее концепты дизайна One и использовала их в Semi. По этому иску Nikola требовала от Tesla $2 млрд, но выиграть дело ей так и не удалось.



Никола против Тесла

Компания Tesla миллиардера Илона Маска (Elon Musk) подала в суд на компанию Nikola за кражу дизайна ее электрического грузовика Semi. В документе, по данным сетевого издания WCCFTech сказано, что Nikola использовала элементы облика Semi при проработке внешности собственного грузовика One.

Обращение Tesla в суд стало своего рода ответной реакцией компании на аналогичный выпад Nikola – она, в свою очередь, утверждала, что именно Tesla украла у нее дизайн One и создала на его основе свой Semi. Вот только Nikola подала иск намного раньше – в апреле 2018 г., так что Tesla тянула с ответом более двух лет. Сумма иска против Nikola на момент публикации материала известна не была.

Nikola основана в 2014 г. и занимается разработкой электромобилей, как и компания Tesla. Обе они получили свое название в честь изобретателя Николы Тесла (Nikola Tesla), но при этом Tesla появилась на 11 лет раньше Nikola – в 2003 г.

Определенное сходство в дизайне грузовиков действительно присутствует

Следует отметить, что Semi предстал перед публикой значительно позже One. Tesla продемонстрировала его в ноябре 2017 г., тогда как дебют Nikola One состоялся в 2016 г.

Как Nikola обиделась на Tesla

В своем иске образца апреля 2018 г. Nikola потребовала от Tesla $2 млрд за нарушение ее патентов на интеллектуальную собственность. В документе было сказано, что Tesla скопировала многочисленные элементы дизайна кабины One, включая форму обтекателей, передних крыльев, двери, остекление и др.

Отдельно в иске говорилось о нечестных методах конкуренции Tesla. Компания Илона Маска якобы пыталась переманить главного инженера Nikola спустя пару месяцев после презентации One.

Итоговый облик Nikola One

По заверениям представителей Nikola, они неоднократно обращались в Tesla в ноябре 2017 г., когда впервые увидели шпионские снимки Tesla Semi, и предлагала ей перенести анонс электрогрузовика до момента решения патентных споров. Tesla не отвечала на ее запросы, что и послужило причиной обращения в суд.

Выиграть дело против Tesla Nikola так и не смогла.

Не самый удачный год для Nikola

One – это один из четырех грузовиков Nikola, и плюс в ее ассортименте есть ряд легковых автомобилей. Однако за шесть лет существования компании ни один из них не сошел с конвейера, и своих заводов у нее до сих пор нет.

В середине сентября 2020 г. Nikola и ее грузовик One оказались в центре крупного скандала – оказалось, что она годами обманывала весь мир, показав в рекламе One грузовик, не способный передвигаться самостоятельно ввиду того, что в распоряжении Nikola до сих пор нет «особой» технологии водородных топливных элементов, которую она так активно рекламировала.

Tesla остановилась на таком варианте дизайна своего Semi

Как сообщал CNews, уличить Nikola в обмане смогла исследовательская компания Hindenburg Research. Она выявила большое количество несоответствий того, о чем говорили топ-менеджеры компании, с фактическим положением дел в компании. Публикация отчета Hindenburg Research привела к падению акций Nikola, но за этим последовало еще более грандиозное событие.

21 сентября 2020 г. основатель Nikola Тревор Милтон (Trevor Milton) покинул совет директоров своей компании, отметив, что это его реакция на публикацию отчета. CNews писал, что после этого было выявлено еще одно несоответствие: на сайте компании сказано, что пост СЕО после ухода Милтона сохранит за собой Марк Рассел (Mark Russel), а финансовым директором останется Ким Брэйди (Kim Brady). Однако CrunchBase и страница Тревора Милтона в соцсети LinkedIn указывают, что гендиректор компании – сам Милтон.

Катастрофическое падение капитализации

Ситуация вокруг отчета Hindenburg Research отразилась и на финансовом положении компании, с которым тоже не все гладко. Так, по итогам I квартала 2020 г. выручка компании, собирающейся конкурировать с Tesla, составила всего $58 тыс. (именно тысяч). 4 июня 2020 г. Nikola провела IPO, дебютировав на бирже NASDAQ. В конце первого дня торгов стоимость ее акций достигла $33,75 за штуку, а рыночная капитализация приблизилась к $12 млрд. По состоянию на 15 июня 2020 г., пишет Yahoo Finance, ее капитализация превысила $20 млрд, а к 15 сентября 2020 г. она снизилась до $12,86 млрд.

Акции Nikola стремительно обесцениваются

К 21 сентября 2020 г. капитализация Nikola выросла до $12,96 млрд, однако уход Милтона из состава совета директоров компании негативно отразился на стоимости акций стартапа. Сразу после него на премаркете на бирже NASDAQ ценные бумаги Nikola обрушились более чем на 26%, хотя в дальнейших ходе торгов их цена вновь начала расти.

Но рост продолжался недолго и снова сменился падением. В итоге на момент публикации материала капитализация Nikola рухнула более чем на треть в сравнении с показателями 21 сентября 2020 г. – почти до $8 млрд.