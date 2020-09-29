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Уничтожен разработчик онлайн-казино «под ключ», зарабатывавший $500 тыс. в месяц

Бизнес Законодательство Интернет Веб-сервисы
, Текст: Эльяс Касми

Украинская киберполиция закрыла киевскую компанию по разработке онлайн-казино «под ключ», зарабатывавшую по $500 тыс. в месяц, которая запустила как минимум 20 проектов. Это, по меньшей мере, третий случай такого рода за 2020 г. на Украине, хотя в августе 2020 г. власти страны приняли закон о легализации игорного бизнеса.

Охота на разработчиков сайтов

Работники Управления противодействия киберпреступности в Киеве закрыла компанию по разработке онлайн-казино «под ключ». Ее название не раскрывается.

Ежемесячная выручка этой компании превышала $500 тыс. (39,81 млн руб. по курсу ЦБ на 29 сентября 2020 г.).

«Киберполиция установила, что участники преступной группы создали фирму, якобы для развития вебресурсов и онлайн-игр на Украине. Зато они оказывали услуги по созданию, технической поддержки и обслуживания клиентов онлайн-казино. Среди возможностей, которые предоставляла данная организация была также и разработка игровых платформ, которые использовались для азартных игр», – отметили в украинской киберполиции.

Украинское сетевое издание AIN.ua полагает, что закрытая киберполицией компания – это Soft2bet. В ее портфолио есть онлайн-казино ​Malina Casino​, ​YoYo Casino​ и Buran Casino и др., а также ​партнерская программа 7 Stars Partners​ (7SP).

Как долго функционировала компания, неизвестно, но за время ее существования ее штат ИТ-сотрудников расширился до 80 человек. Специалисты киевской киберполиции выявили свыше 20 интернет-казино, к разработке которых причастна именно эта компания. Названия сайтов киберполиция не сообщает.

Широчайший размах

80 ИТ-специалистов в штате – не единственное достижение сайт-девелоперской компании. Суммарное число пользователей созданных ею ресурсов превышает 500 тыс. человек. С каждого обратившегося за ее услугами клиента она получала по $20 тыс. (почти 1,6 млн руб.) в обмен на готовое онлайн-казино и бонус в виде постоянной поддержки.

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Сотрудники компании-разработчика

Прайс-лист компании включал и дополнительные позиции. Так, «всего» за $100 тыс. (7,96 млн руб.) она обеспечивала полную настройку инструментов интернет-маркетинга для продвижения казино, его рекламы и привлечения новых пользователей.

Обыск в офисе и возможное наказание

После выявления подпольной «казиностроительной» фирмы правоохранительные органы провели обыск в ее офисе. В результате были изъяты компьютеры, телефоны, денежные средства и различная ценовая документация.

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Офис компании

Изъятое было направлено на проведение необходимых экспертиз. Также в настоящее время решается вопрос относительно объявления подозрения всем членам преступной группировки.

Против компании и ее сотрудников возбуждено уголовное дело. Оно квалифицировано по ст. 203-2 (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины. Нарушение данной статьи, согласно действующему украинскому законодательству, наказывается штрафом от 10 тыс. до 40 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игрового оборудования.

Борьба c онлайн-казино на Украине

Начиная с января 2020 г. украинская киберполиция пресекла деятельность нескольких компаний, так или иначе связанных с интернет-казино. В конце января 2020 г. она накрыла компанию, тоже занимавшуюся разработкой таких ресурсов «под ключ».

Выручка этой компании, название которой тоже не сообщается, достигала $50 тыс. в месяц (почти 4 млн руб.). К ее деятельности были причастны трое киевлян в возрасте от 23 до 25 лет и один 35-летний житель Харькова. В штате компании было более 50 ИТ-специалистов.

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Разработка и продвижение онлайн-казино могут обернуться крупными неприятностями с законом

Клиенты компании платили по $15 тыс. (около 1,2 млн руб.) за готовое казино с постоянной техподдержкой. Еще в $100 тыс. ему обходилось опциональное интернет-продвижение.

Заведенное дело было квалифицировано по ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления), ст. 203-2 (Занятие игорным бизнесом), ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины. Участникам группы грозит до 12 лет заключения.

В феврале 2020 г. киберполиция Украины разоблачила организаторов онлайн-казино с месячным доходом в $1 млн. Они, как и две предыдущие компании, тоже маскировались под легальных ИТ-девелоперов.

Компания с ежемесячной выручкой около $1 млн появилась в 2019 г. в Киеве и организовала свою деятельность в США, Украине, Европе и Австралии.

Киберполиция Украины разоблачила очередных организаторов онлайн-казино. В этот раз фигуранты, «замаскировавшись» под легальный IT-бизнес, организовали деятельность ряда онлайн-казино и вышли на рынок Украины, Европы, Австралии и США. В офисе компании был проведен обыск, во время которого сотрудники правоохранительных органов изъяли 54 системных блока и 27 ноутбуков, на которых было установлено ПО для работы онлайн-казино. В список изъятых предметов попали четыре HDD, несколько флеш-накопителей и документация – все это тоже указало на незаконную деятельность компании.

Онлайн-казино легализованы

Расследования, обыски и выявления подозреваемых проводились киберполицией параллельно с рассмотрением властями Украины законопроекта № 2285-д, предписывающего легализовать в стране игорный бизнес, в том числе деятельность онлайн-казино, букмекерских контор (обычных и онлайн), а также интернет-покера. Он был внесен на рассмотрение в Верховную Раду Украины 18 декабря 2019 г. и принят в первом чтении 16 января 2020 г. 27 июля 2020 г. документ был одобрен Председателем Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым, а 11 августа 2020 г. его подписал Президент Украины Владимир Зеленский.



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