CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в госсектор
Опубликован рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в госсектор. Совокупная выручка его участников увеличилась на 25% до ₽174,2 млрд. В 2020 году на фоне пандемии стало очевидно, что государство относится к цифровизации как к важнейшему направлению развития. Оно не отказалось от крупных ИТ-проектов, а лишь перенесло сроки их реализации. Российские ИТ-компании получили существенную господдержку.
Рост на 25%
Согласно данным обзора CNews «ИКТ в госсекторе 2020», cуммарная выручка 50 крупнейших поставщиков ИТ в госсектор по итогам 2019 г. составила ₽174,2 млрд, что на 24,7% больше, чем в 2018 г. Порог входа в рейтинг снижается второй год подряд — в 2017 г. он составлял ₽307 млн, в 2018 г. — ₽297 млн, а в 2019 г. — ₽256 млн. Причина — отказ от участия в рейтинге крупных компаний, ранее занимавших в нем лидирующие позиции, таких как ITG, «Компьюлинк», НПЦ «Элвис», «Аплана», «Диалог Наука».
На первом месте Ростелеком — в 2019 г. его выручка выросла на 35% до ₽49,8 млрд. На втором SoftLine — выручка компании от проектов в госсекторе в 2019 г. увеличилась на 10% до ₽12,4 млрд. На третьем «Ланит» с показателями 22,7% и ₽9,4 млрд соответственно. На четвертом и пятом «Форс» (₽8,1 млрд) и НИИ «Восход» (₽7,3 млрд).
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора 2019
|№ 2019
|№ 2018
|Название компании
|Город
|Выручка от проектов в госсекторе в 2019 г., с НДС, ₽тыс.
|Выручка от проектов в госсекторе в 2018 г., с НДС, ₽тыс.
|Рост, %
|Доля проектов в госсекторе в общей выручке 2019, %
|Доля проектов в госсекторе в общей выручке 2018, %
|1
|1
|Ростелеком*
|Москва
|49 800 000
|36 900 000
|35,0%
|100,0%
|100,0%
|2
|2
|Softline
|Москва
|12 395 059
|11 268 235
|10,0%
|11,4%
|11,9%
|3
|5
|Ланит
|Москва
|9 401 524
|7 664 719
|22,7%
|5,4%
|4,7%
|4
|4
|Форс**
|Москва
|8 100 000
|7 796 000
|3,9%
|48,5%
|н/д
|5
|13
|НИИ «Восход»
|Москва
|7 268 531
|2 703 600
|168,8%
|99,0%
|100,0%
Источник: CNews Analytics, 2020
* — выручка указана без НДС
** - данные за 2018 г. скорректированы
C полными результатами рейтинга можно ознакомиться в обзоре «ИТ в госсекторе 2020».
ИТ-приоритеты
2020 год показал, что государство окончательно признало цифровизацию одним из приоритетных направлений развития страны. Несмотря на пандемию и вызванное ею снижение экономических показателей, ведомства не собираются отказываться от реализации ключевых ИТ-проектов — речь идет только о переносе сроков. ИТ-компании уже начали получать серьезную поддержку от государства.
Однако, не все проблемы еще решены. Многие значимые государственные инициативы по-прежнему реализуются по проектному принципу, а он не всегда эффективен. Предложенный формат ГЧП пока не дает видимых результатов — нужно изменить регуляторные документы, в частности, сформировать простые и понятные рынку механизмы реализации концессионных проектов в области ИТ.
Кроме того, необходимо оптимизировать и повысить обоснованность применения модели закупок у единственных поставщиков, разработать прозрачные требования к отраслевым цифровым продуктам и платформам, которые государство готово использовать в процессе своего взаимодействия с гражданами. И, конечно, не допускать расширения рамок государственных монополий. Также в руках государства находится решение кадровой проблемы ИТ-отрасли.
Подробнее об итогах развития рынка ИТ в госсекторе в 2019 г. и основных событиях 2020 г. читайте в обзоре «ИКТ в госсекторе 2020».