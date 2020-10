ИТ-директор Центризбиркома уволился после скандала вокруг «капчи»

По собственному. Желанию

Михаил Попов, на протяжении 12 лет возглавлявший Федеральный центр информатизации (ФЦИ) при Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Первым об этом сообщил официальный Telegram-канал ведомства со ссылкой на слова Эллы Памфиловой, председателя Центризбиркома России. В своем заявлении глава ЦИК упомянула связь между увольнением руководителя центра информатизации и недавним скандалом с появлением на портале izbirkom.ru так называемой «капчи», из-за которой наблюдались трудности с доступом к базе данных ЦИК.

«Михаил Анатольевич Попов, который 12 лет практически возглавлял ФЦИ при ЦИК, написал заявление по собственному желанию об уходе, – сказала Элла Памфилова в рамках заседания комиссии ЦИК. – Михаил Анатольевич – высококлассный специалист, который достойно обеспечивал функционирование ГАС Выборы. Мы с уважением относимся к его решению – он поступил именно так, как должен был поступить руководитель, и взял на себя ответственность за то, что произошло с капчей».

На освободившуюся вакансию главы центра руководитель Центризбиркома предложила рассмотреть кандидатуру заместителя Попова – Александра Сокольчука. Решение было поддержано членами комиссии на заседании ЦИК.

Скандал с «капчой», и чем он закончился

Технология «капча» (русскоязычное прочтение акронима CAPTCHA — Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart, автоматизированное определение роботов среди посетителей сайта – прим. CNews) впервые была запущена на сайте ЦИК 1 июля 2020 г., в последний день голосования по поправкам к Конституции России.

Михаил Попов, бывший глава центра информатизации при Центризбиркоме России

По задумке разработчиков izbirkom.ru, «капча» должна была защитить сайт ЦИК и страницы участковых избирательных комиссий от автоматического скачивания данных о ходе голосования. В то время капчу необходимо было вводить один раз для всего сайта.

Скандал разгорелся 13 сентября 2020 г., в единый день голосования, когда на сайте появилось требование ввода «капчи» при каждом переходе на страницу каждого избирательного участка. Нововведение значительно усложнило политологам и независимым экспертам процесс автоматического парсинга для сбора и аналитики данных.

В открытом письме, направленном в Центризбирком, российские политологи, социологи и электоральные эксперты потребовали ликвидировать «капчу» и обеспечить прозрачность избирательного процесса. По их подсчетам, анализ данных по всей стране потребовал бы прохождения капчи порядка 100 тыс. раз, на что ушло бы около 30 млн секунд, то есть, почти год.

В итоге Памфилова предложила провести 23 сентября 2020 г. встречу с политологами для обсуждения накопившихся вопросов, включая использование «капчи».

Элла Памфилова, глава Центризбиркома России

На этой встрече глава Центризбиркома заявила, что применение «капчи» будет сокращено до компромиссного изначального варианта, то есть, «капча» останется на портале ЦИК, но вводить ее потребуется только один раз, при входе в одну из выборных кампаний.

В дополнение Памфилова пообещала принять кадровые решения из-за того, что ее своевременно не проинформировали о мерах, вводимых для борьбы с угрозами сайту ЦИК. Она также заявила о необходимости кардинально реконструировать сайт ЦИК.

«База сайта остается неизменной уже много лет, и мы его перегрузили: запустили много сервисов, готовим еще несколько, включая систему проверки подписей. Нагрузка на сайт существенно возросла, а база осталась прежней. Кардинальная реконструкция сайта потребует серьезной работы, и мы напрягаем все силы и возможности, чтобы сделать наши ресурсы максимально удобными, прозрачными, динамичными и оперативными», – сказала Элла Памфилова.

После появления требования о многократном вводе «капчи», Иван Шукшин, член совета движения «Голос» в Краснодарском крае, нашел способ обойти ограниченияи создал «зеркало» сайта Центризбиркома по адресу notelections.online, данные с которого можно было скачивать без ограничений. Шукшин заявил, что нашел решение за час, но не может гарантировать работу «зеркала» при высокой нагрузке, поскольку портал ЦИК, с которого берется информация, «ограничен для программного доступа». В ответ в отношении «Голоса» «стали появляться обвинения в краже интеллектуальной собственности».

Биография бывшего главы ФЦИ при Центризбиркоме

Попов Михаил Анатольевич родился 7 июня 1966 г. в Москве. В 1988 г. окончил Высшую школу КГБ СССР имени Ф.Э. Дзержинского по специальности «Прикладная математика». Кандидат экономических наук. Имеет правительственные и ведомственные награды.

В 1988-2007 гг. проходил службу в Вооруженных силах, занимал инженерные и руководящие должности. Начиная с 2007 г. Попов занимал должность замначальника Управления автоматизированных технологий, обработки и анализа информации аппарата ЦИК России.

В 2008 г. был назначен главой Федерального центра информатизации при ЦИК России.

Функции и задачи центра информатизации при Центризбиркоме

Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии России, созданный 18 августа 1995 г., является федеральным казенным учреждением, которое обеспечивает использование, эксплуатацию и развитие ГАС «Выборы».

ФЦИ при ЦИК России обеспечивает эксплуатацию и развитие ГАС «Выборы», безопасность информации системы, а также ее функционирование при проведении выборов и референдумов. На центр возложено информационное обеспечение деятельности ЦИК России, организационно-методическое руководство деятельностью и обучение сотрудников инфоцентров избиркомов субъектов России.

ФЦИ обеспечивает взаимодействия ГАС «Выборы» с другими ведомственными ГИС, курирует разработку ПО и методик испытаний средств автоматизации, регламентирует сертификацию системных администраторов ГАС «Выборы».