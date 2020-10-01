Назван зарплатный потолок для сисадминов Windows в России

Господин «цифровой белый воротничок»

В настоящее время российские работодатели более всего интересуются системными администраторами Windows, обладающими стажем работы более двух лет. Зарплатный «потолок» для специалистов этой ИТ-профессии составляет 150-170 тыс. руб., причем, не только в Москве, но и в ряде городов-миллионников. Таковы выводы свежего исследования, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

Для претендентов на должность сисадмина Windows, рассчитывающих на высокий уровень зарплаты, весьма желателен опыт работы в компании с развитой компьютерной сетью, наличие профессиональных сертификатов, навыки администрирования «1С», а также опыт работы с системами виртуализации и Unix/Linux.

По данным Superjob, усредненный портрет соискателя на должность сисадмина Windows представлен 36-летним мужчиной со средним сроком работы на последнем месте 3,7 года. 78% из них имеют высшее образование, 40% не имели работы на момент размещения резюме, и только 21% соискателей готовы к переезду.

Сисадмин Windows глазами работодателя

Специалисты Superjob разделяют претендентов на должность системного администратора Windows по степени их профессиональной подготовленности на четыре ключевые подкатегории. Соответственно, претенденты первой категории могут рассчитывать на базовый уровень доходов, элита верхней четвертой категории – на максимальные оклады.

Зарплатный «потолок» для российских сисадминов Windows составляет 170 тыс. рублей

Вне зависимости от категории, работодателей интересует определенный базовый уровень навыков для всех претендентов на должность сисадмина Windows. В него, в частности, входит умение конфигурировать, настраивать и администрировать серверы, ПК и периферию; навыки поддержки локальной (LAN), глобальной (WAN) и телефонной сетей; инсталляция, настройка, обновление операционной системы и другого ПО, в том числе, антивирусного; резервное копирование и восстановление данных; обеспечение ИБ системы.

Требования и пожелания к профессиональным навыкам сисадминов Windows

Зарплатный диапазон Требования и пожелания к профессиональным навыкам I Среднее профессиональное образование (IT/техническое); знание Windows (нескольких версий) на уровне администратора; знание систем резервного копирования данных; знание английского языка на уровне чтения технической документации; хорошее знание компьютерных комплектующих, периферийного оборудования II Знание DNS, DHCP, SMTP, VLAN, VPN, IPSec; навыки обслуживания сетевых протоколов TCP/IP; навыки администрирования локальной сети; навыки настройки и администрирования систем антивирусной защиты; опыт работы системным администратором/специалистом технической поддержки от 1 года III Неполное высшее образование (IT/техническое); знание методов мониторинга и диагностики серверных систем; знание принципов построения и функционирования современных вычислительных систем и компьютерных сетей, методов защиты информации; навыки администрирования MS Active Directory, MS Exchange, MS Forefront TMG; навыки администрирования системы «1С»; опыт администрирования баз данных; опыт построения локальной сети; опыт работы системным администратором от 2 лет IV Высшее образование (IT/техническое); знание и опыт работы с продуктами Unix/Linux; наличие профессиональных сертификатов; опыт работы с системами виртуализации (Hyper-V, Vmware); опыт работы в компании с численностью персонала от 500 человек и развитой компьютерной сетью; опыт работы системным администратором от 3 лет. Возможное пожелание: базовые знания одного или нескольких языков программирования

Источник: Superjob

Помимо этого, предполагается, что сисадмин Windows будет координировать и принимать участие в закупке техники, комплектующих и ПО, а также обеспечит ведение техдокументации и консультирование пользователей.

Верхняя и нижняя границы зарплат сисадминов Windows

По данным Superjob, предсказуемым лидером по максимальному размеру оклада сисадминов Windows является Москва, где этот показатель для элитной четвертой категории работников достигает 120-170 тыс. руб.

Уровень зарплат сисадминов Windows по регионам России

Зарплатный диапазон, в месяц I кат., руб. II кат., руб. III кат., руб. IV кат., руб. В среднем по рынку, руб. Москва 60000—70000 70000—80000 80000—120000 120000—170000 100 000 Санкт-Петербург 50000—60000 60000—70000 70000—100000 100000—150000 85 000 Архангельск 40000—47000 47000—53000 53000—80000 80000—110000 65 000 Белгород 40000—48000 48000—55000 55000—80000 80000—120000 68 000 Владивосток 50000—60000 60000—67000 67000—100000 100000—150000 85 000 Волгоград 42000—48000 48000—55000 55000—80000 80000—120000 80 000 Воронеж 45000—52000 52000—60000 60000—90000 90000—130000 75 000 Екатеринбург 50000—60000 60000—68000 68000—100000 100000—150000 85 000 Казань 45000—52000 52000—58000 58000—90000 90000—130000 73 000 Кемерово 40000—47000 47000—52000 52000—80000 80000—110000 65 000 Краснодар 47000—55000 55000—63000 63000—100000 100000—140000 80 000 Красноярск 47000—55000 55000—62000 62000—90000 90000—130000 77 000 Набережные Челны 40000—47000 47000—52000 52000—80000 80000—110000 65 000 Нижний Новгород 47000—55000 55000—62000 62000—100000 100000—130000 78 000 Новосибирск 47000—55000 55000—62000 62000—100000 100000—130000 78 000 Омск 45000—53000 53000—60000 60000—90000 90000—130000 75 000 Оренбург 35000—40000 40000—47000 47000—70000 70000—100000 57 000 Пермь 43000—50000 50000—58000 58000—90000 90000—120000 72 000 Псков 40000—47000 47000—55000 55000—80000 80000—120000 67 000 Ростов-на-Дону 47000—55000 55000—63000 63000—100000 100000—140000 80 000 Рязань 42000—49000 49000—57000 57000—90000 90000—120000 70 000 Самара 47000—55000 55000—62000 62000—100000 100000—130000 78 000 Смоленск 40000—47000 47000—55000 55000—80000 80000—120000 67 000 Тверь 45000—52000 52000—60000 60000—90000 90000—130000 75 000 Уфа 42000—50000 50000—57000 57000—90000 90000—120000 70 000 Хабаровск 48000—57000 57000—65000 65000—100000 100000—140000 80 000 Челябинск 45000—53000 53000—60000 60000—90000 90000—130000 75 000 Ярославль 43000—50000 50000—58000 58000—90000 90000—120000 72 000

Источник: Superjob

В ряде крупных городов – таких как Санкт-Петербург, Владивосток и Екатеринбург, Казань, Воронеж, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Омск, Хабаровск и Челябинск, сисадмины Windows могут рассчитывать на зарплаты до 130-150 тыс. руб.

Нижняя зарплатная планка для сисадминов Windows в 40-42 тыс. руб. наблюдается в таких городах как Архангельск, Белгород, Волгоград, Кемерово, Набережные Челны, Псков, Рязань, Смоленск, Уфа.

Самый нижний уровень окладов для сисадминов Windows начальной первой категории – от 35 тыс. руб., зарегистрирован в Оренбурге, максимальный – 60-70 тыс. руб., также предсказуемо в Москве.

Усредненный портрет соискателя на должность сисадмина Windows

Критерий Средний показатель Средний возраст 36 лет Мужчины 0,98 Имеют высшее образование 0,78 Готовы к переезду 0,21 На момент размещения резюме не имели работы 0,4 Средний срок работы на последнем месте 3,7 года

Источник: Superjob

В начале 2020 г. CNews рассказал об исследовании российского рынка труда в ИТ-индустрии, проведенного компанией Hays, в котором эксперты объяснили ежегодный стабильный рост зарплат ИТ-шников в стране на 5-10% кадровым голодом.

В середине сентября 2020 г. CNews также рассказал о самых востребованных в России ИТ-профессиях в удаленном режиме работы и соответствующих уровнях заработной платы.

