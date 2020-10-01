В России на убыточном телевизионном заводе будут выпускать ARM-серверы на 7-нм чипах Huawei

Концерн РТИ и компания Huawei заключили стратегическое соглашение о локализации производства серверов на территории России. Производственной площадкой для сборки техники станет входящий в РТИ Саранский телевизионный завод, известный в советские времена занимался выпуском телевизоров марки «Спектр».

Соглашение Huawei и РТИ

На базе существующего с советских времен Саранского телевизионного завода в Мордовии будет создано производство серверного промышленного оборудования на основе процессоров из линейки Huawei Kunpeng. Последние имеют архитектуру ARM (от англ. Advanced RISC Machine), изначально получившую широкое применение в мобильных устройствах, но теперь все активнее используемую и для серверных решений. Huawei Kunpeng включает весьма производительные процессоры. Топовые модели созданы по 7-нанометровому техпроцессу, имеют 64 ядра и частоту 2,6 ГГц.

Стратегическое соглашение, предусматривающее запуск серверного производства, было подписано 1 октября 2020 г. Huawei и концерном РТИ — входит в состав АФК «Система», является материнской структурой по отношению к мордовскому заводу. Разработку совместных программно-аппаратных решений и их выпуск стороны рассматривают в качестве проекта по локализации на территории России выпуска специализированного оборудования.

Соглашение также предусматривает создание экосистемы программного обеспечения на базе процессоров архитектуры ARM, отвечающего требованиям безопасности государственных структур. Разработкой серии этого специализированного ПО займется РТИ.

В концерне уточнили CNews, что будет создано ПО четырех классов: MDM — управление основными данными, «Продвинутая бизнес-аналитика», предсказательная и предписывающая аналитика (когда система подсказывает работнику оптимальный способ решения задачи) машинное обучение для операционных и управленческих решений.

Выпуск первой совместной партии ARM-серверов запланирован на конец 2020 г. — начало 2021 г. «Мы рассчитываем выйти на тираж выпуска серверов порядка 2 млрд руб. в год, — уточнили CNews в концерне. — Они будут выходить под брендом РТИ. В краткосрочной перспективе мы планируем использовать только процессоры Huawei», — добавили в организации при обсуждении темы того, комплектующие каких производителей будут задействованы вместе с чипами Huawei.



На мощностях Саранского телевизионного завода начнут производиться серверы на ARM-процессорах Huawei

В ответ на вопрос CNews об объеме инвестиций в проект в РТИ сообщили, что разработка ПО — это текущая деятельность организации, представляющая собой постоянный процесс. «А завод уже переоборудован на выпуск таких серверов по всем современным стандартам», — добавили собеседники редакции.

Причины партнерства

РТИ выбор Huawei в качестве своего партнера объясняет тем, что эта компания является «мировым лидером в области производства аппаратных средств для сложных систем».

В свою очередь в Huawei свое партнерство с РТИ связывают с тем, что у концерна имеются современные производственные мощностей, на базе которых возможен выпуск высокотехнологических изделий. Также в зарубежном ИТ-гиганте полагают, что у РТИ есть необходимый опыт разработки АСУ-решений для госорганов исполнительной власти всех уровней.

Несколько фактов о Саранском телевизионном заводе

Саранский телевизионный завод ведет свою историю с 1976 г., когда по решению Совета министров СССР были расширены мощности Московского радиозавода за счет создания его филиала в Саранске. Завод был известен выпуском телевизоров марки «Спектр».

Сегодня ассортимент выпускаемой заводом продукции весьма разнообразен. Предприятие производит телекоммуникационное оборудование для сотовой связи, радиолокационные станции «высокой заводской готовности», продукцию для АЭС, блок-контейнеры различного назначения, насосно-компрессорное оборудование, крупногабаритные строительные металлоконструкции, изделия для авиастроения.

Кроме того, на заводе осуществляется монтаж печатных плат и сборка электротехнических устройств.

По данным «Контур.фокус», по итогам 2019 г. АО «Саранский телевизионный завод» продемонстрировал выручку на уровне 1,3 млрд руб. и показал чистый убыток в размере 961,4 млн руб. Штат завода в этом же году составлял порядка 1,2 тыс. человек.

Перспективы Huawei в России

Напомним, 30 сентября 2020 г. CNews писал, что российские власти начали обсуждать с Huawei возможности сотрудничества. По словам директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василия Шпака, российская сторона готова открыть Huawei доступ к отечественному рынку оборудования для госсектора (к госзакупкам) в обмен на ее технологии.

Какие именно технологии китайского вендора интересуют государство, чиновник не уточнил и не пояснил, что именно он подразумевает под допуском Huawei к госзакупкам, поскольку ее продукция и так широко представлена на рынке оборудования для госсектора. На основе этого можно было предположить, что Шпак имел в виду какие-либо преференции для китайского вендора, недоступные другим иностранным компаниям, участвующим в российских госзакупках.

Конкретных соглашений в рамках начавшихся переговоров стороны на момент публикации того материала не достигли. «Пока мы несильно в этом направлении продвинулись, но взаимный интерес есть, и мы все время находимся с ними в диалоге», — сказал Василий Шпак.