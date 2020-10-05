Сбербанк ведет крупнейшую в истории России госзакупку ПО Microsoft. ТЗ засекречено

Сбербанк выделил на закупку ПО Microsoft и сопутствующие услуги 6,4 млрд руб. Столь масштабных тендеров на приобретение софта американского гиганта никто из госорганов и госкомпаний в России еще не запускал. Примечательные особенности закупки — адресность (участвовать смогут не все) и закрытость ТЗ; претенденты получат его только, подписав соглашение о неразглашении конфиденциальной информации.

Мегазакупка ПО Microsoft

Как выяснил CNews, Сбербанк готов потратить до 6,4 млрд руб. на ПО Microsoft и связанные с ним услуги. Эта сумма фигурирует в качестве начальной максимальной цены договора в тематическом тендере банка. Он был объявлен 28 сентября 2020 г. в формате адресного запроса котировок — то есть с ограниченным числом участников.

Претендовать на деньги госзаказчика смогут только те компании, которые получат персональное приглашение от оператора торговой площадки Сбербанка. Прием заявок от этих организаций банк будет собирать до вечера 6 октября 2020 г. Подведение итогов намечено на 28 октября.

Выставленная цена лота выводит этот тендер в разряд крупнейшей в истории России закупки ПО Microsoft, осуществляемой компанией с госучастием (подробнее о прошлых лидерах — ниже). Что касается госорганов, то они зарубежный софт в сопоставимых объемах не закупали никогда, а с 2016 г. по действующему законодательству обязаны в первую очередь ориентироваться на Реестр отечественного ПО при Минцифре.

Сбербанк закупается ПО Microsoft на рекордные 6,4 млрд рублей

Представители Сбербанка рассказали CNews, что в рамках рассматриваемой процедуры производится закупка такого же ПО Microsoft, какое уже сейчас используется в промышленных системах и на рабочих местах банка, требуя своевременного обновления. «Это связано как с необходимостью обеспечения совместимости с ПО и оборудованием других производителей, так и с задачами информационной безопасности, — отметили собеседники редакции. — Кроме того закупается также обновление ПО Microsoft, которое было приобретено банком ранее. Срок действия соглашения — три года».

Несмотря на то, что заказчик собирается приобрести как ПО различных типов, так и услуги, представители Сбербанка заверили CNews, что по итогам конкурсных процедур будет определен только один поставщик. «Согласно условиям вендора, соглашение Enterprise заключается через партнеров компании Microsoft со статусом Licensing Solution Provider (LSP), и для соглашения Enterprise допускается только один торговый посредник», — пояснили в банке.

ТЗ засекречено, название ПО Microsoft скрыто

Помимо вышеупомянутого ограничения числа участников, другой примечательной особенностью закупки является тот факт, что техзадание в публичном доступе не представлено. По документам можно лишь заключить, что банку требуется три различных типа софта, а услуги заключаются в предоставлении доступа к порталу самообслуживания для самостоятельного скачивания дистрибутивов, а также предоставлению возможности использовать виртуальные вычислительные ресурсы Azure. В последнем случае речь идет об облачной платформе Microsoft для разработки приложений и хранения данных в распределенных ЦОДах.

Остальные подробности претенденты на договор узнают, лишь подписав соглашение о неразглашении конфиденциальной информации.

В Сбербанке отсутствие техзадания в общем доступе объяснили CNews тем, что планирующаяся сделка «влияет на ИТ-стратегию развития инфраструктуры банка».

Прошлые лидеры по госзакупкам ПО Microsoft

Беглый анализ сайта госзакупок, показывает, что предыдущая крупнейшая госзакупка ПО Microsoft в России также была осуществлена Сбербанком. В августе 2017 г. он запустил тематический тендер с начальной ценой договора в 4,4 млрд руб. По его итогам соглашение на 4 млрд руб. было подписано с «Энвижн груп».

До Сбербанка лидером по всей видимости был «Росатом», который в начале 2017 г. по итогам аукциона закупился ПО Microsoft у «Крока» на 1,8 млрд руб. (в дальнейшем сумма несколько скорректировалась в большую сторону). Уже в феврале 2020 г. «Росатом» предпринял попытку закупиться дополнительным софтом на 2,5 млрд руб., но на тендер не пришел никто.

Еще одной огромной госзакупкой софта западного гиганта последних лет стало приобретение этого ПО «Транснефтью» осенью 2018 г. Начальная цена лота тогда составила 2,68 млрд руб. Победителем стал «Софтлайн» с ценой предложения в 2,61 млрд руб. Конкуренцию ему безуспешно пытались составить «Крок», «Энвижн» и «Компарекс».

Также одним из суперзакупщиков ПО Microsoft из числа компаний с госучастием в последние годы выступают «Россети». Так в середине 2016 г. они запустили тематический тендер на 2,1 млрд руб., а осенью 2019 г. — еще один на 1,9 млрд руб. Оба раза единственным претендентом и победителем процедур становился тандем (коллективный поставщик) «Софтлайна» и «Ланита».