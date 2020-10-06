Разработка ПО в России голодает. Инвестиций на 60% меньше, чем нужно

В России зафиксировано снижение объема инвестиций отечественных разработчиков ПО в развитие своих продуктов. Эксперты «Руссофта» полагают, что причина этого может быть в том, что компании не занимаются разработкой инвестиционной стратегии, не видя реальных источников финансирования.

Меньше вложений

Российские софтверные компании по итогам 2019 г. стали вкладывать в разработку отечественного программного обеспечения меньше денег, чем в 2018 г. Об этом CNews сообщило Некоммерческое партнерство (НП) разработчиков ПО «Руссофт».

Согласно исследованию «Руссофта», инвестиции в разработку ПО в России оказались меньше потребностей индустрии на 60%. Суммарный объем вложений отечественных компаний - разработчиков ПО по итогам 2019 г. составил в пределах 65 млрд руб. Компании вкладывали, в основном, собственные средства.

«Объем всех инвестиционных вложений российских софтверных компаний по итогам 2019 г. составил не менее 50 млрд руб. С учетом того, что не все компании готовы раскрывать информацию о привлеченных инвестициях, их объем может быть выше 65 млрд руб. В то же время потребность в эффективных инвестициях составляет на 60% больше», – сообщили представители «Руссофта».

Основой исследования послужил опрос софтверных компаний, проведенный «Руссофтом» в феврале-мае 2020 г.

Российский софт недополучает денег на свое развитие

НП «Руссофт» существует с 1999 г., но поначалу это был Консорциум разработчиков информационных технологий «Форт Росс», включавший в себя 10 ИТ-компаний из Санкт-Петербурга. В НП «Руссофт» он был преобразован в 2004 г. после объединения с Ассоциацией разработчиков программного обеспечения (NSDA), основанной в 1990 г. По информации сообщества, на 2020 г. в его состав входило более 170 ИТ-компаний с общим штатом свыше 70 тыс. человек.

Собственные средства и внешнее финансирование

Согласно данным, полученным специалистами «Руссофта», из всего объема инвестиций внешнее финансирование по итогам 2019 г. составило лишь 18%. Основным источником инвестиций в софтверной отрасли остаются собственные средства компаний и их владельцев.

Специалисты НП также установили долю компаний, которые хотели бы иметь внешнее финансирование, но по тем или иным причинам не смогли получить его. К примеру, в период с 2011 по 2018 гг. таких компаний было как минимум в два раза больше, чем получателей инвестиций. Так, если 14% опрошенных компаний ожидали по итогам 2017 г. получить внешнее финансирование, то в реальности таковых оказалось только 6%.

В 2018 г. ситуация изменилась ввиду того, что разработчики ПО стали более реально оценивать свои перспективы на получение денег от сторонних инвесторов. Конечно, по их объему они по-прежнему переоценивали свои возможности, то по факту привлечения средств из внешних источников большого различия с прогнозами уже нет.

Доля компаний, которые привлекали или планируют привлечь внешнее финансирование

На инвестиции в 2018 г. рассчитывали 11% компаний, (согласно опросу, проведенному в начале 2017 г.) и 12% (опрос в начале 2018 г.). В итоге доля фактических получателей инвестиций полностью совпала с прогнозом, составив те же самые 11%.

В 2019 г., тем не менее, количество компаний, которые получили инвестиции, вновь оказалось вдвое меньше тех компаний, которые на эти инвестиции рассчитывали.

Прогнозы на будущее

В опросе, проведенном НП «Руссофт» в первой половине 2020 г., участвовало 33 компании – опросить больше разработчиков не удалось из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Исследование показало, что эти 33 компании ожидали, что объем вложений из внешних источников в 2020 г. немного сократится, а в 2021 г. резко вырастет. При этом, по их мнению, доля внешнего финансирования достигнет в 2021 г. 74%, но это тоже не даст возможность полностью перекрыть потребности в инвестициях – они будут покрыты лишь на 84%.

Специалисты, проводившие опрос, отметили, что 75% респондентов не указали желаемый объем инвестиций, которые они могли бы эффективно освоить в течение года. 42% опрошенных компаний заявили об отсутствии у них потребностей в финансировании, а 33% уклонились от ответа на этот вопрос.

Почему инвестиции сокращаются

На основе полученных данных авторы исследования пришли к выводу, что большинство российских компаний, занимающихся разработкой ПО, не имеют стратегии развития, под которую необходимы инвестиции. «Причины отсутствия такой стратегии по результатам опроса определить невозможно, но, не исключено, мы здесь имеем замкнутый круг – часть компаний не занимается разработкой инвестиционной стратегии, не видя реальных источников финансирования», – сообщили в «Руссофте».