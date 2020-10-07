Власти США собрались раздробить Apple, Google, Facebook и Amazon на мелкие компании

Конгресс США обвинил Amazon, Apple, Google и Facebook в антиконкурентном поведении и организации монополий в ряде сегментов мирового рынка. Он предоставил доказательства в виде отчета на 449 листах и заявил, что эти компании необходимо разделить на более мелкие. Подобный прецедент уже есть – он произошел с оператором AT&T почти 30 лет назад.

Американские ИТ-монополисты

Компании Apple, Google, Facebook и Amazon могут быть разделены на несколько мелких фирм. Такая опасность нависла над ними после того, как Антимонопольный подкомитет Палаты представителей США (нижняя палата Конгресса США) официально признал их монополиями.

Основанием для такого заявления него послужили результаты расследования, которое подкомитет вел на протяжении 16 месяцев, начиная с июня 2019 г. Итоги этого расследования подкомитет изложил в 449-страничном докладе, подготовленном главой подкомитета Дэвидом Сисилини (David Ciciline, демократ от штата Род-Айленд) и председателем юридического комитета Джерролдом Надлером (Jerrold Nadler, демократ от штата Нью-Йорк).

В отчете Антимонопольного подкомитета сказано, что за компаниями зафиксировано антиконкурентное поведение. Оно вредит демократии, а также мешает внедрению инноваций и негативно сказывается на широте выбора потребителей.

В нем также приведена единственная мера борьбы с компаниями, наделенными «монопольной властью». Под этим подразумевается в буквальном смысле разделение этих монополий на небольшие компании.

В качестве примера приведена ситуация с американским оператором связи AT&T, который тоже был признан монополией, но намного раньше, в 1982 г. Расследование было инициировано Министерством юстиции США в 1974 г. и продлилось восемь лет

Разделение состоялось 1 января 1984 г., когда AT&T был разделен на AT&T Communications (предоставляет услуги междугородней связи) и целых семь региональных телефонных компаний. В результата активы компании сократились приблизительно в пять раз.

Каждая из этих компаний рискует в обозримом будущем превратиться в горстку небольших предприятий

Согласно этому отчету, при проведении расследования подкомитет опрашивал различных ученых, а также других компаний-представителей ИТ-сегмента, включая тех, которые напрямую конкурируют с Google, Apple, Amazon и Facebook. Помимо этого, они изучили более 1 млн документов о сделках этих компаний.

Подкомитет также выступил с предложением расценивать все без исключения сделки по слиянию или поглощению с участием Amazon, Apple, Google и Facebook проявлением антиконкурентного поведения.

Претензии к Apple

Антимонопольный подкомитет назвал компанию Apple монополистом в сегменте приложений для ее собственной мобильной платформы iOS. Отчет гласит, что она превратила свой магазин приложений App Store в инструмент подавления любых конкурирующих сервисов.

Одним из доказательств неконкурентного поведения Apple стала переписка основателя компании Стива Джобса (Steve Jobs), умершего в октябре 2011 г., с другими топ-менеджерами компании. Эти письма, как сообщал CNews, подкомитет опубликовал еще в конце июля 2020 г.

В частности, в своих письмах Джобс поручил подчиненным прервать (cut off) работу с Джо Хьюиттом (Joe Hewitt), главным iOS-разработчиком Facebook. Хьюитт попал в немилость ответ на свою критику и попытку оспорить решение Apple ввести в iOS новый SDK (средства для разработки) и перевести разработчиков на использование языка Objective-C.

Помимо этого, в документе упомянута и 30-процентная комиссия, взимаемая Apple со всех разработчиков с каждой покупки их приложений или внутри этих приложений. Эта комиссия стала поводом для нашумевшего конфликта между Apple и Epic Games, в котором также оказались замешаны Microsoft и Google.

Google тоже досталось

В лице Google подкомитет видит еще одного монополиста в сегменте веб-рекламы, плюс к этому компания контролирует рынок поисковых систем. В стремлении не допустить развития конкурентов она предустанавливала и продолжает предустанавливать на Android-устройства свои приложения (почтовый клиент Gmail, браузер Chrome и др.). Ей также приписывают слежку за конкурентами и глобальный сбор пользовательских данных о том, какими браузерами они пользуются. Эту информацию она, по версии подкомитета, использовала для выработки стратегии продвижения Chrome.

В чем виновата Facebook

Компания Facebook Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), по мнению Антимонопольного подкомитета, захватила рынок интернет-рекламы. Не обошлось и без упоминания Instagram, изначально обычного фотосервиса, в настоящее время являющегося одной из самых известных и популярных соцсетей.

В отчете подкомитета сказано, что Facebook купила Instagram лишь с одной целью – уничтожить конкурента, который начал демонстрировать гигантские темпы развития и прироста аудитории. Сделка по покупке Instagram состоялась в 2012 г. и обошлась Цукербергу в $1 млрд.

Обвинения в адрес Amazon

Про Amazon в отчете подкомитета сказано, что она подмяла под себя рынок онлайн-продаж и использует свой одноименный интернет-магазин для тотального контроля над продавцами. Не осталась без внимания и доля Amazon на рынке интернет-торговли – мнению исследователей, она занижена на 40% и в реальности превышает 50%. Припомнили Amazon и поглощение своих прямых конкурентов, в том числе Zappos для укрепления своей монополии. Напомним, что Zappos – это интернет-магазин по продаже одежды и обуви. Он был основан в 1999 г., а в 2009 г. он перешел в собственность Amazon.

Apple не согласна с обвинениями

Компания Apple первая отреагировала на критику в свой адрес, заявив порталу MacRumors, что в корне не согласна с выводами политиков. Она подчеркнула, что не является монополистом ни в одной из сфер, в которых представлена.

В частности, она отметила, что App Store позволяет разработчикам со всего мира не только публиковать свои приложения для iOS, но и зарабатывать на этом. Так, в компании заявили, что App Store был запущен в 2012 г., и на тот момент в нем было всего 500 программ, тогда как в настоящее время их количество исчисляется миллионами. Упомянула Apple и гигантской выручкой App Store, которая по итогам 2019 г. достигла $138 млрд. Компания подчеркнула, что значительная часть этой суммы, свыше 85% досталась не ей, а именно разработчикам.

Apple собирается опубликовать более детальный разбор отчета Антимонопольного подкомитета. Сроки его подготовки она не называет, но сообщает, что предоставит его «в скором будущем».