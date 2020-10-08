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Россия на фоне пандемии смогла провести чемпионат рабочих профессий в пику всему миру

Бизнес Кадры Интеграция
, Текст: Игорь Королев

Россия оказалась одной из двух стран мира, которая в условиях пандемии коронавируса провела национальный чемпионат рабочих профессий Worldskills, ставший к тому же самым масштабным за всю историю данного движения. Сделать это удалось благодаря переводу чемпионата в онлайн-формат, при этом затраты на его проведение оказались выше, чем было в оффлайне.

Worldkills в онлайн-формате

В Новосибирске завершился чемпионат «Навыки мудрых», проводимый союзом «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) среди представителей рабочих профессий лиц старше 50 лет. Ранее в Новокузнецке (Кемеровская область) прошел ежегодный национальный чемпионат WorldSkills.

WorldSkills — международное движения, направленное на продвижение рабочих профессий, среди которых есть и ИТ-специальности. Россия вступила в движение WorldSkills по инициативе президента Владимира Путина в 2013 г, после чего начались проводиться ежегодные национальные чемпионаты. В 2019 г. Россия впервые в своей истории принимала мировой чемпионат WorldSkills — в Казани.

В 2020 г, из-за начала пандемии коронавируса, проведение национальных чемпионатов WorldSkills в традиционном виде во всем мире было приостановлено. Однако в России нашли способ сохранить национальный чемпионат, переведя его в режим онлайн. Кроме России, еще только одна страна, Канада провела в текущем году национальный чемпионат WorldSkills в онлайн-формате.

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Россия провела уникальный для мира онлайн-чемпионат профессий

При этом российским национальный чемпионат оказался самым масштабным не только за всю историю его проведений в России, но и за всю историю проведения национальных чемпионатов WorldSkills в мире. В нем приняло участие 3 тыс. конкурсантов, соревновавшихся по 130 компетенциям. В чемпионате были команды и из некоторых зарубежных стран.

ИКТ-компетенции Worldskills

Компетенции были разделены на семь категорий: строительство и строительные технологии, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), творчество и дизайн, производство и инженерные технологии, сфера услуг, транспорт и логистика, образование.

В сфере ИТК было 11 компетенций: веб-дизайн и разработка, информационные кабельные сети, сетевое и системное администрирование, ИТ-решения для бизнеса на базе платформы «1С: Предприятие 8», программные решения для бизнеса, разработка виртуальной и дополненной реальности, разработка мобильных приложений, корпоративная защита от внутренних угроз, магистральные линии связи, машинное обучение и большие данные, полиграфические технологии, проектирование нейроинтерфейсов, разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений, разработка решений с использований блокчейн и кибербезопасность.

ИКТ-инфраструктура Worldskills

Для проведения национального чемпионата в Новокузнецке был развернут специальный Центр управления соревнований (ЦУС). Дополнительные центры были созданы в Москве и Казани. Чемпионат «Навыки мудрых» также проходил в онлайн-формате, для него центр управления развернули в Новосибирске.

Команды, участвовавшие в соревнованиях, располагались на площадках, развернутых в регионах их присутствия. Площадки создавались на базе технических колледжей, их организацией движение WorldSkills занималось еще до пандемии в рамках программы модернизации профессионального образования. В дальнейшем данные площадки будут использоваться для переподготовки людей, потерявших работу из-за пандемии.

Эксперты, выставляющие оценки конкурсантам, также работали дистанционно. Всего в Национальном чемпионате работало 700 экспертов.

Для конференцсвязи между участниками чемпионата и экспертами союза «Молодые профессионалы» было рекомендовано решение Cisco Webex. Но некоторые компетенции, по своему усмотрению, использовали иные решения Zoom, Google meet, Discord.

Площадки, на которые работали конкурсанты, были оборудованные видеокамерами, благодаря чему эксперты и организаторы соревнований могли следить за происходящим с разных ракурсов. Изображение на камерах можно было увеличивать вплоть до того, чтобы увидеть картинки с мониторов.

Организаторы чемпионата использовали систему видеонаблюдения Ivideon. Как рассказал CNews эксперт одной из компетенций чемпионата «Навыки мудрых», при проведении национального чемпионата в работе системы видеонаблюдения наблюдались проблемы, например, одновременно можно было увидеть изображение только с четырех камер.

Но к моменту проведения чемпионата «Навыки мудрых» все проблемы были решены и эксперты могли видеть изображение сразу со всех камер.

Для передачи экспертам изображений с мониторов конкурсантов использовалось отдельное решение — OBS Studio. Она захватывает изображение и транслирует его на Youtube, при этом трансляция доступна только экспертам.

ЦУС имеет каналы связи со скоростью не менее 1 Гбит/с. На площадках устанавливались каналы связи из расчета не менее 7 Мбит/с на одну камеру. Соединение между участниками чемпионата устанавливалось с помощью межсетевого экрана Fortigate и его VPN-клиента Forticlient. В том числе с его помощью эксперты передавали в центр обработки данных свои оценки конкурсантам.

На компьютерах конкурсантов также устанавливались различные решения для выполнения заданий. Например, в рамках чемпионата «Навыки мудрых» в компетенции «Веб-дизайн и разработка» использовался движок Worldpress, а в компетенции «Инженерный дизайн CAD» — САПР «Компас» и Autodesk Inventor.

Онлайн-чемпионат оказался дороже, чем офлайн

Как сообщили CNews в союзе «Молодые профессионалы», проведение чемпионата в онлайн-формате оказалось значительно дороже, чем в традиционном. Больший затраты ушли на организацию трансляции и новый формат работы экспертов. Также серьезных вложений потребовало использование и разработка решений по цифровым технологиям (например, цифровая платформа). Точных порядок цифр в союзе не раскрывают.

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