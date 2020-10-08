Сбербанк нашел способ зарабатывать на клиентах против их воли

Сбербанк начал демонстрировать посетителям отделений рекламу на ЖК-экранах в зоне ожиданий. Раньше на них выводились курсы валют и информация о собственных продуктах банка. Изменения затронут отделения банка по всей России.

Реклама для всех и каждого

Сбербанк, в конце сентября 2020 г. запустивший бренд «Сбер», начал продавать цифровую рекламу на ЖК-панелях в своих отделениях. Она будет демонстрироваться всем посетителям, вне зависимости от их желания. Контролировать это направление бизнеса будет «СберМаркетинг», дочерняя компания Сбербанка, представляющая собой рекламное агентство полного цикла.

Как сообщили представители «СберМаркетинга», по состоянию на октябрь 2020 г. в активе Сбербанка насчитывалось около 5200 отделений, в зонах ожидания каждого из которых установлено от одного до трех ЖК-экранов, пригодных для показа рекламы. В общей сложности число таких панелей на момент публикации материала составляло 7200, и все они расположены в зонах ожидания.

Изначально данные экраны применялись совсем для других целей. Посетители отделений Сбербанка видели на них информацию о собственных продуктах банках, а также сведения о действующих курсах валют.

Сбербанк будет навязывать рекламу всем посетителям своих отделений

Сбербанк будет «бомбардировать» клиентов рекламой различного вида. В частности, на экраны будут выводиться не только полноценные видеоролики, но также и баннеры – статические и динамические. По подсчетам банка, такую рекламу будут видеть около 2,6 млн человек ежедневно.

Как будет работать реклама

Рекламу Сбербанк может показывать как по всем своим отделениям, так и по некоторым из них. К примеру, ролик может демострироваться только в ипотечных центрах или же в офисах, обслуживающих юридических лиц и VIP-клиентов.

Также рекламодателям будет доступна и опция тагретинга, притом с точностью как до региона или города, так и до микрорайона или даже улицы. В «Сбере» даже пообещали, что будут доступны трансляции роликов в наиболее оптимальные для рекламодателя дни недели.

Новый логотип Сбербанка

Стоимость своей новой услуги Сбербанк на момент публикации материала не раскрывал. Известно лишь, что минимальный пакет включает демонстрацию рекламы на 15 экранах, плюс рекламодатель может выбирать, как именно будет показываться его ролик – во весь экран или на его части (треть площади панели).

«Запуск продаж рекламы на ЖК-панелях предоставляет новый канал коммуникации, который по степени проникновения в регионах может конкурировать с телевизионной рекламой», – отметил генеральный директор «СберМаркетинга» Станислав Андреев.

Тестирование и первые клиенты

Сбербанк начал тестировать показ рекламы своих отделениях незадолго до сентябрьского ребрендинга. Испытание новой системы началось в июле 2020 г. и продлилось до сентября 2020 г.

В компании не раскрывают, сколько компаний заинтересовалось идеей рекламировать свои продукты и услуги в отделениях Сбербанка. Известно лишь, что среди первых клиентов оказалась девелоперская группа «Сити-XXI век», работающая в сфере недвижимости.

Ребрендинг и кадровые перестановки

Сбербанк представил свой новый единый зонтичный бренд – «Сбер» – 24 сентября 2020 г. Под ним банк объединил почти все услуги, предоставляемые им внутри своей экосистемы. Среди объединенных сервисов, помимо многочисленных финансовых, есть «Сбермаркет», «Сберклауд», «Сберавто», «Сберздоровье», «Сберлогистика», «Сберфуд», а также ряд новых.

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, в целом трансформация банка заняла пять лет, итогом чего стало его превращение в полноценную технологическую компанию. В организации отмечают, что процесс разработки нового бренда и фирменного стиля был осуществлен в 2017-2018 гг., когда Сбербанк взял курс на формирование экосистемы, и возникла необходимость отразить происходящие изменения в бренде. Работа велась в партнерстве с международным брендинговым агентством Landor&Fitch при участии российских дизайн-студий «Щука», «Паратайп», Superdesigners, Media.Work и др.

Сумму затрат на эту стадию проекта Сбербанк не указывает. Дальнейшие расходы на внедрение нового бренда будут осуществляться в течение нескольких лет. Радикальных инвестиций на эти цели не планируется.

Виктор Шкипин

Спустя всего неделю после ребрендинга, 1 октября 2020 г., из Сбербанка ушел Виктор Шкипин, старший вице-президент банка и бывший глава Департамента маркетинга и коммуникаций. Он отвечал за ребрендинг Сбербанка в «Сбер», но проработал в компании немногим менее шести месяцев. Истинные причины своего ухода Шкипин не раскрывает, ссылаясь на личные мотивы и желание отдохнуть.

День спустя, 2 октября 2020 г., стало известно, кто стал преемником Шкипина. Его место занял Владислав Крейнин, вице-президент и директор по росту бизнеса экосистемы SberX.

Владислав Крейнин

Крейнин, как и Шкипин, принимал непосредственное участие в разработке нового бренда Сбербанка, а свою карьеру в банке он начал в 2015 г. с подразделения «Розничный бизнес», в котором отвечал за развитие сегментных продуктов. В июле 2017 г. Крейнин получил должность вице-президента, директора по маркетингу департамента маркетинга и коммуникаций. В разработке «Сбера» Крейнин принимал участие с 2017 г., а в 2019 г. он участвовал в создании «СберМаркетинга».

Помимо прочего, Владислав Крейнин отвечал за организацию и проведение «Сбер конф» первой продуктовой конференции Сбербанка, в рамках которой и был представлен новый бренд банка. Крейнин вступил в должность старшего вице-президента банка и главы Департамента маркетинга и коммуникаций 7 октября 2020 г.