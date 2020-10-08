Создан первый российский процессор с топологией 16 нм

МЦСТ разработала первый 16-нанометровый процессор, созданный полностью по российским технологиям. Также он стал первым отечественным CPU, достигшим частоты 2 ГГц.

Российский первенец

Российская компания МЦСТ создала первый полностью отечественный процессор с 16-нанометровым техпроцессом. Чип получил название «Эльбрус-16С».

На момент публикации материала «Эльбрус-16С» существовал только в виде инженерного образца. Компания планирует полностью завершить его разработку, проводимую при поддержке Минпромторга, в 2021 г.

По словам представителей разработчика, «Эльбрус-16С» можно считать первым в России по нескольким пунктам. В дополнение к тому, что на октябрь 2020 г. в России не существовало других 16-нанометровых процессоров, спроектированных в России и основанных на российских технологиях, «Эльбрус-16С» выделяется еще и тем, что это первый чип семейства «Эльбрус» со штатной частотой 2 ГГц. Например, «Эльбрус-8СВ», вышедший в марте 2019 г., работает на частоте 1,5 ГГц, содержит восемь ядер и производится по 28-нанометровым нормам.

Инженерный образец «Эльбруса-16С». Массовое производство пока не началось

К тому же, «Эльбрус-16С» стал первым процессором в линейке, получившим аппаратную поддержку виртуализации. Еще одна его отличительная особенность – в нем реализована поддержка восьми каналов оперативной памяти DDR4-3200 с протоколом коррекции ошибок (ECC).

Сроки релиза

По состоянию на 8 октября 2020 г. специалисты МЦСТ проводили исследования полученного инженерного образца «Эльбрус-16С». Одно из достижений – обеспечена загрузка операционной системы «Эльбрус Линукс».

По прогнозам МЦСТ, новый процессор будет полностью готов к серийному производству к концу 2021 г. Представители МЦСТ сообщили CNews, что само производство начнется в первой половине 2022 г.

Представители МЦСТ заявили лишь, что процессор будет соответствовать требованиям к российским интегральным схемам второго уровня в рамках постановления правительства России от 17 июля 2015 г. № 719. Это значит, что их непосредственный выпуск будет развернут за пределами нашей страны. В России пока нет заводов, способных выпускать 16-нанометровую продукцию. Также собеседники CNews рассказали , что к целевой аудитории нового чипа относятся производители серверов среднего и высшего классов производительности, СХД, мощных встраиваемых вычислительных узлов, рабочих станций и суперЭВМ. На вопрос CNews о том, где именно будет производиться новый «Эльбрус», они ответить не смогли.

Технические характеристики

«Эльбрус-16С» основан на архитектуре «Эльбрус» шестого поколения. Для сравнения, в настоящее время серийно поставляются серверные микропроцессоры «Эльбрус-1С+» и «Эльбрус-8С» с архитектурой четвертого поколения и «Эльбрус-8СВ» с архитектурой пятого поколения.

Процессор «Эльбрус-16С» включает в себя 16 вычислительных ядер с суммарной производительностью 1,5 ТФлопс при одинарной точности и 750 ГФлопс при двойной. В дополнение к восьми каналам оперативной памяти DDR4-3200 ECC у него есть интегрированные контроллеры Ethernet и 2,5 и 10 Гбит/с и 32 линии PCI-Express версии 3.0.

Вместе с этим новый «Эльбрус-16С» располагает четырьмя каналами SATA 3.0 (пропускная способность 6 Гбит/с). Общее число транзисторов в процессоре – 12 млрд.

«Эльбрус-16С» может использоваться в многопроцессорных системах, в которых число процессоров может достигать четырех. Суммарный поддерживаемый объем оперативной памяти в таких системах составит до 16 ТБ.

Сколько стоила разработка

Как сообщили CNews представители МЦСТ, разработка «Эльбрус-16С» ведется по отдельному госконтракту. Редакция CNews обнаружила на сайте госзакупок тендер «Разработка и освоение серийного производства универсального микропроцессора с производительностью не менее 1,5 Тфлопс для создания на его основе систем высокопроизводительных вычислений», шифр «Процессор-15».

Заказчиком выступил Минпромторг, первоначальная цена лота на конкурсе составила 1,8 млрд руб. Тендер был объявлен в конце 2017 г., в нем приняли участие МЦСТ и НТЦ «Модуль». Обе компании не пошли на снижение стоимости. Победителем был определен МЦСТ. В процессе исполнения цена контракта выросла до 1,98 млрд руб.

Согласно сайту госзакупок, на момент публикации материала контракт был выполнен частично. Заданный срок исполнения – 20 ноября 2020 г.