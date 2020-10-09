МТС заплатила 360 миллионов за сибирского телеком-оператора

МТС потратила 360 млн руб. на приобретение РИКТ

Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) заплатила 360 млн руб. за 97,4% акций оператора фиксированной связи РИКТ, работающего в городе Междуреченск Кемеровской области. Эта информация следует из документов МТС.

Сделка произошла летом 2019 г. В 2020 г. МТС объявила обязательную оферту на выкуп оставшихся долей в компании, после чего доля оператора в РИКТ увеличилась до 100%.

Чем занимается РИКТ

РИКТ оказывает услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД), IP-телевидения и фиксированной телефонии. В Междуреченске на рынке ШПД РИКТ занимает долю в 63%, на рынке платного ТВ 58%. В области фиксированной телефонии РИКТ является доминирующим оператором. Население Междуреченска составляет 100 тыс. человек.

Сеть оператора построена по технологии FTTB. Она охватывает все многоэтажные дома, предприятия и организации Междуреченска. Также компания оказывает услуги видеонаблюдения, создания корпоративных VPN-сетей и установки и обслуживания аудио- и видеодомофонов.

Рынок ШПД Кемеровской области

По данным TMT-Consulting, доля РИКТ на рынке ШПД всей Кемеровской области составляет 3%. У МТС после покупки РИКТ доля на рынке ШПД всего региона вырастет до 7%. Лидером в Кемеровской области является «Ростелеком» с долей в 24%, на втором месте – «Транстелеком» с долей 20%, на третьем – «Е-лайт Телеком» (торговая марка Good Line) с долей 19%.

МТС купила сибирского телеком-оператора за 360 миллионов рублей

Гендиректор «РТА Телеком», другого провайдера из Междуреченска, Вадим Костенко рассказывал изданию «Телеспутник», что РИКТ владеет в городе кабельной канализацией, которая ранее принадлежала «Ростелекому». В связи с этим «Ростелеком» не имел присутствия в Междуреченске и пытался приобрести РИКТ.

Крупная покупка МТС

В начале 2020 г. МТС совершила более крупное приобретение в сфере фиксированной связи – за 1,37 млрд руб была приобретена 51% доля в группе региональных операторов «Зеленая точка».

Компании этой группы оказывают услуги доступа в интернет, кабельного и IP-телевидения в 18 городах из 11 регионов, включая Московскую, Белгородскую, Тульскую, Липецкую, Тамбовскую и Томскую области, Ставропольский и Приморский края, Республику Башкортостан, Калмыкию и Кабардино-Балкарию.