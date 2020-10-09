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ОНЛАЙН-конференция CNews «Цифровой офис будущего» состоится 14 октября

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14 октября 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Цифровой офис будущего».

14 октября 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Цифровой офис будущего».

Основные вопросы к обсуждению:

  • Что такое современный цифровой офис?
  • Какая ИТ-инфраструктура обеспечивает его работу?
  • Как цифровизация меняет систему управления офисом?
  • Как цифровые технологии сказываются на привычных бизнес-процессах?
  • Какие технологии объединяют офисных и удаленных сотрудников?
  • Как организовать работу удаленных сотрудников?
  • Технологии для топ-менеджмента: что необходимо руководству?
  • Как клиенты и партнеры будут работать с сотрудниками цифрового офиса?
  • Как обеспечить защиту информационных систем от угроз ИБ?
  • Как противостоять социальной инженерии?
  • Как оценить уровень цифровизации офиса?
  • Как оптимизировать затраты на цифровизацию офиса?

С докладами выступят:

Сергей Калегин, директор по информационным технологиям, служба доставки Boxberry;
Андрей Киселёв, директор по информационным технологиям, «Гринатом»;
Мария Войтик, руководитель проекта «Удаленный офис», Х5 Retail Group;
Лиля Мирзина, менеджер по развитию талантов и организационному развитию по стране, Coca-Cola HBC Россия;
Андрей Сулимко, руководитель направления по работе с партнерами и талантами платформы «Профессионалы 4.0», «Газпром нефть»;
Дмитрий Ермоленко, директор департамента, КСА;
Евгений Сандомирский, директор по развитию бизнеса, EPAM;
Анна Зуева, директор, «Делайт 2000»;
Андрей Шапошников, заместитель директора технического центра, «Инфосистемы Джет».

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь по e-mail: events@cnews.ru, Елена Забродина.

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