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Сотрудник Tesla устроил диверсию на заводе и пытался уничтожить компьютер, чтобы замести следы

Безопасность Бизнес
, Текст: Роман Георгиев

Завод Tesla во Фремонте простаивал несколько часов из-за попытки саботажа. Злоумышленник попытался свалить все на коллегу и уничтожить компьютер с уликами, но в итоге признал вину и был уволен.

Я не я, и компьютер не мой

Работник завода производителя электромобилей Tesla во Фремонте попытался совершить акт саботажа на предприятии, что обернулось несколькими часами простоя, пишет издание Zdnet.

Согласно внутренней переписке, попавшей в распоряжении журналистов информагентства Bloomberg, в конце сентября 2020 г. эксперты по информационной безопасности Tesla обнаружили попытку саботировать работу части производства. Специалистам удалось быстро нейтрализовать угрозу, так что простой был непродолжительным.

Виновник инцидента поначалу отрицал свою причастность, более того, попытался подставить коллегу и уничтожить компьютер, принадлежавший компании, чтобы замести следы. Тем не менее, когда ему были предъявлены «неоспоримые доказательства» его вины, он признался и был немедленно уволен.

Из сообщений компании остается неясным, обращались ли администраторы завода в правоохранительные органы; в полиции соответствующих вызовов зарегистрировано не было.

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На заводе Tesla пресекли попытку цифрового саботажа

На рассматриваемом заводе Tesla (в прошлом принадлежавшем General Motors) собираются модели S, X, Y и 3; общая численность персонала составляет более 10 тыс. человек.

Это не первая попытка

Это уже не первый случай, когда производственные мощности Tesla становятся объектами попыток саботажа. В сентябре 2020 г. кто-то пытался подкупить работника, выходца из России, чтобы тот занес вредоносное ПО в системы завода Tesla в Неваде. Трюк не удался, поскольку предполагаемый исполнитель проинформировал руководство компании о готовящейся диверсии.

В 2018 г. случился скандал, когда сам Илон Маск, основатель Tesla разослал по внутренней почте предупреждение о готовящейся атаке на завод в Неваде и даже назвал имя сотрудника. Сотрудник якобы собирался устроить стрельбу на территории завода, но полиция быстро убедилась, что подозреваемый никакой угрозы не представляет. Сотрудник с тех пор судится с Tesla.

Еще раньше Tesla подала в суд на некоего бывшего директора нефтегазосервисной компании, который слал фальшивые письма бывшему финансовому директору Tesla Джейсону Уилеру (Jason Wheeler) от имени Маска. В иске утверждается, что эти сообщения были частью попыток нефтяной отрасли подорвать бизнес Tesla.

«Пусть это и отдает конспирологией, но очевидно, что нефтяная отрасль совсем не в восторге от электрокаров Tesla и успеха, которым они пользуются, так что подобные инциденты, увы, закономерны, — считает Олег Галушкин, генеральный директор компании SECConsultServices. — Однако у Tesla очень эффективно работающие службы безопасности (информационной в том числе), так что вероятность успеха попыток саботажа не то, чтобы очень высокая».



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