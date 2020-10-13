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Выпущен первый торрент-клиент нового поколения с ускоренной закачкой и экономией трафика

Софт Бизнес Телеком Интернет Интернет-ПО
, Текст: Дмитрий Степанов
Детище авторов Azereus и Vuze – BiglyBT – стало первой в мире программой-клиентом, которая может работать с торрент-файлами следующего поколения, которые определены спецификацией Bittorent 2. Переход на Bittorent 2 потенциально способен сделать децентрализованный обмен файлами быстрее, безопаснее и сэкономить его участникам трафик.

BiglyBT обзавелся поддержкой Bittorent 2

В программу для обмена файлами через интернет BiglyBT добавлена полная поддержка второй версии популярного протокола Bittorrent, а также так называемых гибридных торрентов. По сообщению портала Torrentfreak, это первый торрент-клиент, в котором реализована работа со спецификацией Bittorent 2. Переход на новую версию протокола, как ожидается, ускорит поиск и скачивание файлов, а также оградит пользователей от загрузки лишних данных.

Bittorent 2 впервые был предложен Брэмом Коэном (Bram Cohen), автором первой версии протокола и одноименного оригинального клиента. Несмотря на то, что Bittorent 2 находится в разработке с 2008 г., он по-прежнему малоизвестен широкой публике, а массовый переход на него еще только предстоит. Тем не менее, он вызывает интерес профильных специалистов, а его внедрение, вероятно, принесет ощутимую пользу конечным пользователям.

Bittorrent 2 предполагает использование нового формата torrent-файлов, которые не поддерживаются клиентами Bittorent 1. Для решения данной проблемы в BiglyBT присутствует возможность создания гибридных торрентов, которая позволяет обмениваться файлами как по новому протоколу, так и по старому – с использованием менее «продвинутых» программ-клиентов.

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Поддержка разрабатываемого с 2008 г. протокола Bittorrent 2 наконец-то реализована в программе-клиенте

В сентябре 2020 г. поддержка новой спецификации была добавлена в свободную библиотеку Libtorrent 2.0 (libtorrent-rasterbar). Ее, в частности, используют другие популярные клиенты, такие как Deluge, qBittorrent и Folx. Однако в самих клиентах работа с торрентами нового формата еще не реализована.

Новшества в Bittorent 2

Bittorrent – это пиринговый (P2P) сетевой протокол для кооперативного обмена файлами по сети. Файлы передаются частями, каждый torrent-клиент, получая эти части, в то же время может отдавать их другим клиентам в сети, что снижает нагрузку и зависимость от каждого клиента-источника.

Для начала обмена файлами, раздающий должен сформировать специальный torrent-файл, который сможет открыть программа-клиент. Файл содержит описание (хеши) фрагментов содержимого раздачи, хеш-сумму торрент-файла и адрес трекера. Трекер – это специальный сервер, который используется программами-клиентами для обмена адресами скачивающих или раздающих ту же порцию данных.

Одно из важных новшеств в Bittorrent 2 – переход к использованию более надежного алгоритма шифрования SHA-256 от SHA-1, который применяется для генерации хешей. Это позволяет предотвратить возможную в теории коллизию (совпадение) хешей, которая может быть использована злоумышленниками для осуществления кибератак.

Кроме того, в Bittorrent 2 каждый файл, грубо говоря, имеет свой собственный хеш. К примеру, если торрент предназначен для раздачи 100 фотографий, то каждая из них будет иметь уникальный идентификатор. Это позволит торрент-клиенту убедиться в том, что он загружает именно тот файл, который нужен пользователю. В случае же загрузки неверных (целенаправленно или случайно испорченных) данных их отправителя можно легко и оперативно выявить, после чего заблокировать. Причем объем таких ошибочных данных при использовании Bittorrent 2 будет значительно ниже по сравнению с Bittorrent 1. Соответственно, необходимые пользователю файлы будут скачиваться быстрее и с меньшими накладными расходами трафика.

Кроме того, такой подход дает возможность разным узлам получать один и тот же файл из нескольких торрентов. Наконец, с внедрением второй версии протокола magnet-ссылки также изменят свой формат и, как отмечает Torrentfreak, вероятно, будут загружаться быстрее нынешних, поскольку набор хешей, необходимых для начала закачки, сократится. В особенности это будет заметно при загрузке больших объемов данных.

Кто разрабатывает BiglyBT

BiglyBT – это сравнительно новый кроссплатформенный торрент-клиент, первый релиз которого состоялся летом 2017 г. Исходный код BiglyBT написан на Java и доступен на Github под свободной лицензией GNU GPL v2.0

Развитием BiglyBT занимаются разработчики под псевдонимами Parg и TuxPaper, известные по работе над Azereus и Vuze – двумя другими популярными свободными torrent-клиентами.



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