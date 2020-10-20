CNews получил награду РСПП как лучшее издание в ИТ-отрасли

Награда РСПП для CNews

CNews получил награду Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) как лучшее отраслевое издание — за глубокое и всестороннее освещение бизнес-процессов в сфере высоких технологий в 2019 г.

Итоги всероссийского конкурса деловой журналистики РСПП были подведены 15 октября 2020 г. в рамках съезда союза с участием председателя совета директоров фонда «Сколково» и члена бюро правления РСПП Виктора Вексельберга, министра здравоохранения Михаила Мурашко, руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой и пр. В других номинациях награды РСПП также получили Forbes и «Известия».

Президент РСПП Александр Шохин

«Каждый год союз отмечает лучших представителей СМИ за честное и беспристрастное освещение актуальных проблем отечественного бизнеса, разносторонней деятельности российских предпринимателей, — отметил вице-президент РСПП Сергей Мытенков. — В жюри конкурса входят представители Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Союза журналистов России, главные редакторы ведущих деловых СМИ, руководители пресс-служб министерств и ведомств». По словам Мытенкова, итоги ежегодного конкурса были подведены уже в одиннадцатый раз.

Работа CNews отмечена премией РСПП

«Благодарим экспертов РСПП и президента союза Александра Шохина лично за столь высокую оценку нашей работы, — говорит главный редактор CNews Александра Кирьянова. — Члены союза много лет являются нашей целевой аудиторией, поэтому их мнение особенно важно для нас. На протяжении 20 лет работы CNews мы наблюдаем постоянный рост интереса к теме информационных технологий; статистика аудитории CNews продолжает бить рекорды. В 2020 г. число читателей сайта CNews.ru регулярно превышает 200 тыс. человек в сутки. В частности, 28 августа и 15 октября материалы издания прочли по 259 тыс. человек, а 19 июня аудитория достигла отметки 296 тыс. Число посетителей портала в месяц превышает три миллиона человек».

Последние достижения CNews

Из других достижений CNews последнего времени стоит отметить состоявшийся в конце сентября 2020 г. запуск на редакционном портале ИТ-маркетплейса Market.CNews версии 2.0. Обновленный агрегатор предложений компаний-поставщиков корпоративных ИТ-услуг обзавелся возможностью подбора тарифов, а также функциями сравнения характеристик предложений и их стоимости.

В новой версии «Маркета» была добавлена возможность рассчитывать стоимость гибких тарифов непосредственно на странице этих тарифов, полностью обновлен дизайн, созданы карточки компаний и тарифов, что делает более удобной работу пользователей. Первая версия проекта была запущена год назад, в сентябре 2019 г.

Также внимания заслуживает работа в новых условиях подразделения конференций — CNews Conference. В контексте ограничений, наложенных эпидемией коронавируса, CNews успешно освоил онлайн-формат. За последние несколько месяцев в нем было проведено более 20 мероприятий — 17 собственных и несколько совместных с партнерами.



Напомним, что именно в онлайн-режиме 10 ноября 2020 г. пройдет и ежегодный CNews FORUM. Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей, а также специалистов бизнеса и госструктур примет гостей в тринадцатый раз. Зарегистрироваться на CNews FORUM 2020 можно уже сейчас.