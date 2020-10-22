Производитель принтеров взял в плен малый бизнес целого континента

Австралийский регулятор судится с Fuji Xerox

Бывшее совместное предприятие японской Fujifilm и американской Xerox компанию Fuji Xerox обвинили в заключении кабальных контрактов с представителями малого бизнеса Австралии.

Как сообщило издание ZDNet, Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (Australian Competition and Consumer Commission, ACCC) подала в суд на Fuji Xerox на основании обращений со стороны представителей местного малого бизнеса.

Японская компания заключала договоры на условиях, исполнение которых оборачивалось для предпринимателей значительным финансовым ущербом.

«Мы получили ряд жалоб от малых предприятий, в которых утверждалось что некоторые из условий контрактов Fuji причинили им значительный финансовый ущерб», – цитирует издание заместителя председателя ACCC Мика Кио (Mick Keogh).

Кошмарные условия

В своем исковом заявлении ACCC утверждает, что девять типовых контрактов Fuji Xerox включают 173 несправедливых по отношению к контрагенту условия. К примеру, в таком договоре могли предусматриваться его автоматическое продление, огромная компенсация за расторжение договора в одностороннем порядке, а также повышение цен на услуги на усмотрение Fuji Xerox без согласования с клиентом и даже его уведомления.

ACCC подала в суд на Fuji Xerox

Кроме того, по заявлению регулятора, условия расторжения договоров также были разбалансированными. Автоматический разрыв договорных отношений мог наступать в результате незначительных нарушений со стороны предпринимателей, при этом последние были вынуждены выплачивать Fuji Xerox немалые суммы в качестве компенсации.

Согласно заявлению ACCC, упомянутые условия присутствовали в контрактах между Fuji Xerox и ее клиентами на поставку печатающих устройств, расходных материалов и оказание сопутствующих услуг. Договоры такого типа заключались по крайней мере с октября 2018 г.

ZDNet не уточняет, что именно мотивировало австралийских предпринимателей заключать соглашения с Fuji Xerox на заведомо невыгодных для себя условиях.

Последствия для Fuji Xerox

В рамках судебного процесса ACCC планирует, во-первых, добиться признания несправедливых контрактов недействительными. Помимо этого, ведомство настаивает на вынесении судебного запрета, который не позволил бы Fuji Xerox в дальнейшем включать подобные условия в какие-либо будущие контракты.

В пресс-релизе, опубликованном на сайте ACCC, отмечается, что австралийское законодательство в сфере защиты прав потребителей не запрещает бизнесу заключать договоры, содержащие условия, подобные описанным выше. Тем не менее, суд в конкретной ситуации может признать такие условия юридически ничтожными, то есть необязательными к исполнению, однако не имеет права как-либо наказывать компанию, включившую их в договор.

Реакция ответчика

В ответ на действия ACCC австралийское подразделение компании – Fuji Xerox Australia (FXA) – 22 октября 2020 г. опубликовало заявление на своем официальном сайте.

В заявлении компания отметила, что сотрудничала с австралийским регулятором по данному вопросу и в ходе разбирательства предложила скорректировать контрактные условия с учетом пожеланий ACCC.

FXA также выразила разочарование переходом разбирательства в судебную плоскость, подчеркнув намерение отстаивать свою позицию.

Несколько фактов о Fuji Xerox

Компания Fuji Xerox была создана в 1962 г. как совместное предприятие японской Fujifilm и американской Xerox. Участники получили по 50% в СП. В 2001 г. Fujifilm нарастила свою долю в СП до 75%, а в 2019 г. и вовсе довела до 100%, выкупив ее у Xerox за $2,3 млрд.

В 2018 г. сообщалось о планах по поглощению Xerox компанией Fujifilm, однако сделка сорвалась, поскольку проверенные финансовые показатели, предоставленные Fujifilm компании Xerox, отличались от задекларированных ранее.

На сегодняшний день является крупным производителем печатного и копировального оборудования, а также поставщиком сервисов для работы с документами. Компания в первую очередь ориентирована на рынки Азиатско-тихоокеанского региона. Штаб-квартира расположена в Токио (Япония).

В начале 2020 г. Fuji Xerox объявила о ребрендинге и заявила, что с 1 апреля 2021 г. переименовывается в Fujifilm Business Innovation. Свое решение провести ребрендинг компания объяснила желанием заняться освоением новых направлений, таких как облака, искусственный интеллект и интернет вещей.