Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Производитель принтеров взял в плен малый бизнес целого континента

Бизнес Законодательство Техника
, Текст: Дмитрий Степанов
Австралийский регулятор подал в суд на японскую Fuji Xerox после жалоб от представителей местного малого бизнеса. Компания якобы заключала с предпринимателями договоры, позволявшие крупному производителю техники для печати диктовать свои условия. Fuji Xerox, со своей стороны, заявила о предпринятой попытке урегулировать конфликт и намерении отстаивать свою позицию в суде.

Австралийский регулятор судится с Fuji Xerox

Бывшее совместное предприятие японской Fujifilm и американской Xerox компанию Fuji Xerox обвинили в заключении кабальных контрактов с представителями малого бизнеса Австралии.

Как сообщило издание ZDNet, Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (Australian Competition and Consumer Commission, ACCC) подала в суд на Fuji Xerox на основании обращений со стороны представителей местного малого бизнеса.

Японская компания заключала договоры на условиях, исполнение которых оборачивалось для предпринимателей значительным финансовым ущербом.

«Мы получили ряд жалоб от малых предприятий, в которых утверждалось что некоторые из условий контрактов Fuji причинили им значительный финансовый ущерб», – цитирует издание заместителя председателя ACCC Мика Кио (Mick Keogh).

Кошмарные условия

В своем исковом заявлении ACCC утверждает, что девять типовых контрактов Fuji Xerox включают 173 несправедливых по отношению к контрагенту условия. К примеру, в таком договоре могли предусматриваться его автоматическое продление, огромная компенсация за расторжение договора в одностороннем порядке, а также повышение цен на услуги на усмотрение Fuji Xerox без согласования с клиентом и даже его уведомления.

fuji600.jpg

ACCC подала в суд на Fuji Xerox

Кроме того, по заявлению регулятора, условия расторжения договоров также были разбалансированными. Автоматический разрыв договорных отношений мог наступать в результате незначительных нарушений со стороны предпринимателей, при этом последние были вынуждены выплачивать Fuji Xerox немалые суммы в качестве компенсации.

Согласно заявлению ACCC, упомянутые условия присутствовали в контрактах между Fuji Xerox и ее клиентами на поставку печатающих устройств, расходных материалов и оказание сопутствующих услуг. Договоры такого типа заключались по крайней мере с октября 2018 г.

ZDNet не уточняет, что именно мотивировало австралийских предпринимателей заключать соглашения с Fuji Xerox на заведомо невыгодных для себя условиях.

Последствия для Fuji Xerox

В рамках судебного процесса ACCC планирует, во-первых, добиться признания несправедливых контрактов недействительными. Помимо этого, ведомство настаивает на вынесении судебного запрета, который не позволил бы Fuji Xerox в дальнейшем включать подобные условия в какие-либо будущие контракты.

В пресс-релизе, опубликованном на сайте ACCC, отмечается, что австралийское законодательство в сфере защиты прав потребителей не запрещает бизнесу заключать договоры, содержащие условия, подобные описанным выше. Тем не менее, суд в конкретной ситуации может признать такие условия юридически ничтожными, то есть необязательными к исполнению, однако не имеет права как-либо наказывать компанию, включившую их в договор.

Реакция ответчика

В ответ на действия ACCC австралийское подразделение компании – Fuji Xerox Australia (FXA) – 22 октября 2020 г. опубликовало заявление на своем официальном сайте.

В заявлении компания отметила, что сотрудничала с австралийским регулятором по данному вопросу и в ходе разбирательства предложила скорректировать контрактные условия с учетом пожеланий ACCC.

FXA также выразила разочарование переходом разбирательства в судебную плоскость, подчеркнув намерение отстаивать свою позицию.

Несколько фактов о Fuji Xerox

Компания Fuji Xerox была создана в 1962 г. как совместное предприятие японской Fujifilm и американской Xerox. Участники получили по 50% в СП. В 2001 г. Fujifilm нарастила свою долю в СП до 75%, а в 2019 г. и вовсе довела до 100%, выкупив ее у Xerox за $2,3 млрд.

В 2018 г. сообщалось о планах по поглощению Xerox компанией Fujifilm, однако сделка сорвалась, поскольку проверенные финансовые показатели, предоставленные Fujifilm компании Xerox, отличались от задекларированных ранее.

На сегодняшний день является крупным производителем печатного и копировального оборудования, а также поставщиком сервисов для работы с документами. Компания в первую очередь ориентирована на рынки Азиатско-тихоокеанского региона. Штаб-квартира расположена в Токио (Япония).

В начале 2020 г. Fuji Xerox объявила о ребрендинге и заявила, что с 1 апреля 2021 г. переименовывается в Fujifilm Business Innovation. Свое решение провести ребрендинг компания объяснила желанием заняться освоением новых направлений, таких как облака, искусственный интеллект и интернет вещей.

Другие материалы рубрики

ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020

Топ-менеджер «Яндекс.денег» и Альфа-банка взяла под контроль финтехнологии «Почты России»

Рынок труда на историческом переломе: К 2025 г. роботы выгонят на улицу 85 млн людей

Компания McAfee за первый день IPO привлекла $620 млн, пока ее основатель сидит в тюрьме

Власти запрещают расти ценам на интернет. Но ненадолго

Биткоин резко рванул вверх и впервые за три года пробил цену $13 тысяч

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона CAMON 15 Pro: создан для социальных сетей

Обзор МФУ Sharp MX-2651EU

Техноблог

Двухмоторный летающий гиперкар обещает сумасшедшую скорость на дороге и в небе

Роботы-пылесосы до 20 000 рублей: 7 лучших моделей

Показать еще

Наука

Новая форма магнитоэлектрического эффекта — путь к многообещающему способу хранения данных

Ученые выяснили, как появилась вода на Земле

Математики уверены — путешествия во времени без парадоксов возможны

Надышите заряд своему смартфону: мини-ветряк работает от дыхания
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Все игроки рынка одновременно оказались в стадии НИОКР Все игроки рынка одновременно оказались в стадии НИОКР Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра