Microsoft воюет с российским производителем йогуртов из-за бренда Minecraft

Microsoft и принадлежащий ей разработчик компьютерных игр Mojang Synergies AB судятся за торговый знак Minecraft с ООО «Сити», юрлицом компании - производителя йогуртов. Microsoft обладает исключительными правами на эту самую продаваемую в истории игру, но зарегистрировать товарный знак в России не может из-за того, что малоизвестная компания «Сити» является его правообладателем.

Правообладатель торгового знака Minecraft в России никак не связан с играми

Компания Microsoft и принадлежащий ей разработчик компьютерных игр Mojang Synergies AB подали в российский Суд по интеллектуальным правам иск к ООО «Сити». Причина спора – торговый знак Minecraft. Microsoft обладает исключительными правами на эту культовую игру, но зарегистрировать товарный знак в России не может из-за того, что малоизвестная компания «Сити» является его обладателем. Microsoft и Mojang просят суд досрочно прекратить правовую охрану товарного знака.

Исковое заявление зарегистрировано в картотеке арбитражных дел 21 октября 2020 г. Заседание предварительного суда состоится 23 ноября 2020 г. Суд также признал необходимым привлечь к участию в деле Роспатент в качестве третьего лица.

Как стало известно РБК, юрлицо «Сити» было создано для регистрации торговых знаков и напрямую связано с производителем йогуртов «Коломенское молоко». Его представитель пояснил, что компания предлагала Microsoft производить молочные напитки по франшизе под брендом Minecraft, но не получило ответа и просто подало заявление на регистрацию товарного знака. В 2016 г. компания McKinsey от имени Microsoft выходила на связь с требованием уступить торговый знак. Производитель вновь предложил сотрудничество по франшизе, но это Microsoft не устроило, компания просто потребовала отдать торговый знак Minecraft.

«Сити» зарегистрировала товарный знак Minecraft в 2014 г. Можно предположить, что это было связано с большой популярностью игры в то время – как раз в 2014 г. Microsoft купила компанию-разработчика за $2,5 млрд, и именно эта игра была на слуху. Игра, в том числе, предполагает использование визуального ряда, связанного с фермерским хозяйством и имитацией ручного труда. Возможно, товарный знак Minecraft мог отсылать к имитации ручного производства (craft) качественных молочных продуктов «Коломенского молока» в керамической упаковке.

Как пишет РБК, производитель ничего не знал об иске, но готов отдать товарный знак, если так решит суд. Управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков, на мнение которого ссылается издание, уверен, что судя по перечню товаров и услуг, по которому «Сити» зарегистрировала товарный знак Minecraft, Microsoft мешают восстановить свои права на бренд услуги 41 класса — «Различные электронные публикации». Microsoft или Mojang не могут оказывать подобные услуги без разрешения «Сити», так как этим они нарушат права компании. Услуги 41 класса включают издание книг, публикацию текстовых материалов, за исключением рекламных, публикацию интерактивных книг и периодики, редактирование текстов, за исключением рекламных, и другие подобные услуги.

Microsoft и принадлежащий ей разработчик игр Mojang судятся за торговый знак Minecraft с российской компанией - производителем йогуртов

По данным СПАРК «Сити» зарегистрирована в 2010 г. в Екатеринбурге. Выручка в 2019 г. — 2,5 млн руб., чистая прибыль — 956 тыс. руб. Владельцем компании указана кипрская Yazz Vodka Limited, акционером является киприот Антонис Иоанну. Бывшая управляющая «Язь водка» Наталия Савинова является владелицей 52% ООО «Коломенское молоко». Остальные 48% принадлежат эстонской Artehold, владельцем которой, по данным местного реестра юрлиц, также является Yazz Vodka. Специфика работы «Сити» — деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров. Сейчас на «Сити» зарегистрировано 11 товарных знаков, еще 24 заявки на регистрацию находятся в процессе рассмотрения. В том числе ей принадлежат ТМ «Любовь и голуби», под которой компания «Язь водка» выпускала водку.

«Сити» может проиграть в суде

Юристы уверены, что бренд ассоциируется у потребителей именно с популярной компьютерной игрой. Согласно действующему законодательству, нельзя регистрировать обозначения, которые уже ассоциируются у потребителя с определенными товарами, изготовителями или местом происхождения, и использовать их иначе. В случае выигрыша в суде истцы защитят свое право на имя и репутацию, которая связана с наименованием Minecraft. Кроме того, при создании Minecraft у ее разработчиков уже возникло авторское право на это наименование, то есть любое использование этого названия может допускаться только с согласия правообладателей.

Подробности о создателях Minecraft и самой игре

Игра Minecraft разработана шведским программистом Маркусом Перссоном (Markus Persson) и выпущена в 2009 г. Юридически компания Mojang была основана позже, в сентябре 2010 г., разработчиком игры, а также Карлом Маннехом (Carl Manneh) и Джейкобом Порсером (Jakob Poser). Компания Microsoft купила права на Minecraft и её студию-разработчика Mojang за $2,5 млрд в сентябре 2014 г., и Маркус Перссон с некоторыми другими разработчиками ушёл из компании.

С тех пор Microsoft продала более 50 миллионов копий на ПК, игровых приставках и других платформах. Как писало издание The Verge, в мае 2020 г. продажи Minecraft официально превысили 200 млн. По данным разработчиков, в нее играют более 126 млн человек ежемесячно.

Популярность Minecraft обусловлена наличием крайне широких, практически безграничных, возможностей внутри игры. Отличительной чертой продукта стала упрощенная кубическая графика, которая напоминает конструктор Lego. Как и в случае с Angry Birds, бренд Minecraft вышел далеко за пределы игровой индустрии и стал культовым. В продаже можно найти мягкие игрушки, конструкторы Lego, одежду, украшения, посуду с изображениями Minecraft и другие товары. Игра также породила создание гигантского сообщества, охватывающее миллионы людей.