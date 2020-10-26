CNews - самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России. Рейтинг
CNews лидирует с большим отрывом
Компания «Медиалогия», разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ в режиме реального времени, представила рейтинг цитируемости российских СМИ, посвященных информационным технологиям и телекоммуникациям за III квартал 2020 г. Интернет-издание CNews.ru стало лидером рейтинга с индексом цитируемости (ИЦ) 91,83. Вторую и третью строчки с большим отрывом заняли ресурсы Content-review.com и Tadviser.ru с ИЦ 69,85 и 66,01 соответственно.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 59 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Исследование проводилось в период с 1 июля по 30 сентября 2020 г.
ИЦ — это показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Кроме того, ИЦ учитывает социальную влиятельность СМИ (количество likes и shares материалов СМИ в соцмедиа). Он рассчитывается на базе математико-лингвистического анализа текстов 59 тыс. открытых источников СМИ и 900 млн аккаунтов соцмедиа. Во избежание самоцитирования из анализа исключены ссылки на СМИ, входящие в один медиахолдинг, также объединенные единым брендом и редакцией. Не учитываются показатели посещаемости, тиража или аудитории.
|Позиция
|СМИ
|Индекс цитирования
|1
|Cnews.ru
|91,83
|2
|Content-review.com
|69,85
|3
|Tadviser.ru
|66,01
|4
|Tdaily.ru
|62,22
|5
|Vc.ru
|46,72
|6
|Ixbt.com
|39,92
|7
|Hi-Tech@Mail.Ru
|31,74
|8
|3dnews.ru
|29,43
|9
|RB.ru
|17,35
|10
|Kod.ru
|15,8
|11
|Habr.com
|15,32
|12
|Ferra.ru
|12,75
|13
|Nag.ru
|11,32
|14
|Incrussia.ru
|10,66
|15
|iPhones.ru
|10,65
|16
|Ict.moscow
|9,04
|17
|Securitylab.ru
|8,93
|18
|Appleinsider.ru
|8,65
|19
|Hightech.fm
|7,49
|20
|Hi-News.ru
|5,93
Источник: «Медиалогия»
Под ссылками подразумеваются упоминания источника в контексте всех возможных словосочетаний: «в газете … опубликовано интервью», «по сообщению…», «как передали…», «по материалам…» и т.п., а также гиперссылки в интернет-изданиях.
CNews увеличивает штат редакции
Несмотря на непростую экономическую обстановку, издание CNews продолжает развиваться. Служба новостей издания CNews приглашает к сотрудничеству талантливых журналистов-новостников, понимающих тематику информационных технологий.
CNews — крупнейшее издание в сфере высоких технологий в России и странах СНГ. Сайт CNews.ru был создан в 2000 г. на базе ленты новостей «Hi-Tech News» РИА «Росбизнесконсалтинг» и быстро приобрел признание профессионалов ИТ отрасли и широкой читательской аудитории.
Специализация интернет-издания — оперативные новости и аналитические материалы о российском и зарубежном рынке ПО и оборудования, статьи об электронной коммерции, телекоммуникациях, инновациях и всевозможных проектах отрасли.
В 2020 г. число читателей сайта CNews.ru регулярно превышает 200 тыс. человек в сутки. Например, 28 августа и 15 октября материалы издания прочли по 259 тыс. человек, а 19 июня аудитория достигла отметки 296 тыс. Число посетителей портала в месяц превышает три миллиона человек.
На протяжении последних лет CNews является лидером подавляющего большинства рейтингов «Медиалогии», посвященных СМИ об ИТ и телекоммуникациях (выпускаются ежеквартально). На публикации издания регулярно ссылаются крупнейшие телеканалы, радиостанции, печатные и интернет-СМИ. В октябре 2020 г. CNews получил награду Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) как лучшее отраслевое издание — за глубокое и всестороннее освещение бизнес-процессов в сфере высоких технологий в 2019 г.