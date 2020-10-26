Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

CNews - самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России. Рейтинг

Бизнес Телеком Интернет Веб-сервисы Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе
, Текст: Ирина Пешкова
CNews лидирует в рейтинге цитируемости российских СМИ, посвященных информационным технологиям и телекоммуникациям. Издание продолжает расширение штата редакции и приглашает к сотрудничеству журналистов.

CNews лидирует с большим отрывом

Компания «Медиалогия», разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ в режиме реального времени, представила рейтинг цитируемости российских СМИ, посвященных информационным технологиям и телекоммуникациям за III квартал 2020 г. Интернет-издание CNews.ru стало лидером рейтинга с индексом цитируемости (ИЦ) 91,83. Вторую и третью строчки с большим отрывом заняли ресурсы Content-review.com и Tadviser.ru с ИЦ 69,85 и 66,01 соответственно.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 59 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Исследование проводилось в период с 1 июля по 30 сентября 2020 г.

ИЦ — это показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Кроме того, ИЦ учитывает социальную влиятельность СМИ (количество likes и shares материалов СМИ в соцмедиа). Он рассчитывается на базе математико-лингвистического анализа текстов 59 тыс. открытых источников СМИ и 900 млн аккаунтов соцмедиа. Во избежание самоцитирования из анализа исключены ссылки на СМИ, входящие в один медиахолдинг, также объединенные единым брендом и редакцией. Не учитываются показатели посещаемости, тиража или аудитории.

Топ-10 изданий в рейтинге индекса цитирования «Медиалогии» в категории ИТ и телеком за III квартал 2020 года

Позиция СМИ Индекс цитирования
1 Cnews.ru 91,83
2 Content-review.com 69,85
3 Tadviser.ru 66,01
4 Tdaily.ru 62,22
5 Vc.ru 46,72
6 Ixbt.com 39,92
7 Hi-Tech@Mail.Ru 31,74
8 3dnews.ru 29,43
9 RB.ru 17,35
10 Kod.ru 15,8
11 Habr.com 15,32
12 Ferra.ru 12,75
13 Nag.ru 11,32
14 Incrussia.ru 10,66
15 iPhones.ru 10,65
16 Ict.moscow 9,04
17 Securitylab.ru 8,93
18 Appleinsider.ru 8,65
19 Hightech.fm 7,49
20 Hi-News.ru 5,93

Источник: «Медиалогия»

Под ссылками подразумеваются упоминания источника в контексте всех возможных словосочетаний: «в газете … опубликовано интервью», «по сообщению…», «как передали…», «по материалам…» и т.п., а также гиперссылки в интернет-изданиях.

CNews увеличивает штат редакции

Несмотря на непростую экономическую обстановку, издание CNews продолжает развиваться. Служба новостей издания CNews приглашает к сотрудничеству талантливых журналистов-новостников, понимающих тематику информационных технологий.

CNews — крупнейшее издание в сфере высоких технологий в России и странах СНГ. Сайт CNews.ru был создан в 2000 г. на базе ленты новостей «Hi-Tech News» РИА «Росбизнесконсалтинг» и быстро приобрел признание профессионалов ИТ отрасли и широкой читательской аудитории.

Специализация интернет-издания — оперативные новости и аналитические материалы о российском и зарубежном рынке ПО и оборудования, статьи об электронной коммерции, телекоммуникациях, инновациях и всевозможных проектах отрасли.

В 2020 г. число читателей сайта CNews.ru регулярно превышает 200 тыс. человек в сутки. Например, 28 августа и 15 октября материалы издания прочли по 259 тыс. человек, а 19 июня аудитория достигла отметки 296 тыс. Число посетителей портала в месяц превышает три миллиона человек.

На протяжении последних лет CNews является лидером подавляющего большинства рейтингов «Медиалогии», посвященных СМИ об ИТ и телекоммуникациях (выпускаются ежеквартально). На публикации издания регулярно ссылаются крупнейшие телеканалы, радиостанции, печатные и интернет-СМИ. В октябре 2020 г. CNews получил награду Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) как лучшее отраслевое издание — за глубокое и всестороннее освещение бизнес-процессов в сфере высоких технологий в 2019 г.



Другие материалы рубрики

Власти получили доменную зону СССР через уголовное дело против основателя Рунета

Центробанк России впервые стандартизировал открытые банковские API

Российские студенты разработали приложение для автоматического вызова скорой помощи

Умер глава Samsung, который спас компанию от краха и сделал ее мировым лидером

«Росатом» покупает на 200 млн руб. российское офисное ПО для Windows и Linux

Microsoft воюет с российским производителем йогуртов из-за бренда Minecraft

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор умных часов Zepp E: стильный аксессуар для спорта

Обзор BQ 5045L Wallet: смартфон с NFC за 5000 рублей

Техноблог

Экологическая катастрофа быстрей случится от беспроводных зарядок, чем от обычных

Обзор смартфона CAMON 15 Pro: создан для социальных сетей

Показать еще

Наука

Апокалипсис? Бетельгейзе ближе к Земле, чем мы думали

Самое раннее свидетельство существования человека на Аравийском полуострове — следы, которым 120 тысяч лет

Новая форма магнитоэлектрического эффекта — путь к многообещающему способу хранения данных

Ученые выяснили, как появилась вода на Земле
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Почему телеком-компании отказываются от классического железа Почему телеком-компании отказываются от классического железа Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online