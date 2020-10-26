Умер глава Samsung, который спас компанию от краха и сделал ее мировым лидером

Руководитель Samsung Ли Гон Хи скончался на 79 году жизни. Он управлял Samsung с 1987 г. по 2014 г., превратив ее в компанию с мировым именем. В 2014 г. он передал фактическое руководство Samsung своему сыну.

Невосполнимая потеря

Ушел из жизни глава концерна Samsung Ли Гон Хи (Lee Kun-hee). Именно благодаря ему компания смогла превратиться в техногиганта с мировым именем.

На момент смерти, наступившей 25 октября 2020 г., Ли Гон Хи было 78 лет. Причина его смерти пока не раскрывается, известно лишь, что он умер в больнице в Сеуле (Южная Корея) в кругу семьи.

У Ли Гон Хи на протяжении многих лет наблюдались проблемы со здоровьем. Так, в конце XX века он боролся с раком легких, а в 2014 г. перенес инфаркт, спровоцировавший кому. Это побудило его отойти от дел и передать фактическое руководство Samsung своему сыну – вице-президенту Samsung Group Ли Чжэ Ену (Lee Jae-yong).

Своему успеху Samsung обязана именно Ли Гон Хи

Компанию Samsung в 1940 г. основал отец Ли Гон Хи, предприниматель Ли Бен Чхоль (Lee Byung-chull). Ли Гон Хи родился 9 января 1042 г. и начал работать в компании отца в 1968 г. В 1975 г. Ли Бен Чхоль назвал его своим преемником. Руководить Samsung Ли Гон Хи стал в 1987 г. после смерти своего отца.

Как Ли Гон Хи спас Samsung

По состоянию на 1987 г. Samsung была известна как производитель дешевой и некачественной электроники. Как заявил в 1993 г. сам Ли Гон Хи, она находилась «на второй стадии рака». Он добавил, что для ремонта техники, над которой работали 30 тыс. человек, требовалась команда из 6000 специалистов.

Ли Гон Хи, пишет Bloomberg, начал поднимать Samsung и восстанавливать ее репутацию в 1993 г. Он собрал всех топ-менеджеров компании в Германии и озвучил свой план по превращению Samsung из производителя дешевых телевизоров из второго эшелона в полноценного лидера отрасли. Этот план позже стал известен как «Франкфуртская декларация».

Новой целью компании стало в первую очередь повышение качества выпускаемой электроники, даже если бы это привело к снижению продаж, а также экспансия на новые для нее рынки.

После Франкфуртской декларации Ли Гон Хи потребовал, чтобы его сотрудники приходили на работу в 7 утра вместо в 8:30. В 1995 г. он собрал 2000 рабочих своей компании, чтобы посмотреть, как он разводит костер из 150 тыс. мобильных телефонов, факсов и другой продукции компании, не соответствующей его стандартам качества.

Изменения Ли Гон Хи, которые он внес с работу своей компании, в конечном итоге принесли желаемые им результаты. В 2006 г. Samsung Electronics обогнала Японскую Sony и стала лидером продаж телевизоров с плоским экраном. В том же году рыночная стоимость корейского техногиганта впервые в его истории превысила $100 млрд.

Спустя четыре года, в 2010 г., Samsung запустила линейку Android-смартфонов Galaxy, существующую и активно развивающуюся до сих пор. Буквально за год, в 2011 г. Samsung смогла обогнать Apple, выпускающую свои iPhone с 2007 г., и стать крупнейшим производителем смартфонов в мире.

В 2020 г. Samsung вошла в рейтинг самых дорогих мировых брендов, составленный Forbes. В нем она заняла восьмую строчку.

Уход от дел

Ли Гон Хи дважды уходил с поста руководителя Samsung. В первый раз он ушел в отставку в 2008 г., поскольку получил условный срок – его обвинили в уклонении от уплаты налогов. Тем не менее, в 2010 г. приговор был отменен, и Ли Гон Хи смог вернуться на прежнюю должность.

В 2014 г. Ли Гон Хи перенес инфаркт и передал фактическое управление компанией своему сыну Ли Чжэ Ену. На момент публикации материала он по-прежнему стоял во главе компании, но, как сообщал CNews, оказался замешан в очень крупных финансовых махинациях, что привело к его краткосрочному тюремному заключению в 2017 г.

Ли Чжэ Ен, единственный сын Ли Гон Хи

Стремление Ли Гон Хи сделать свою компанию великой отразилось и на его финансовом положении. На момент его смерти его состояние оценивалось в $20,7 млрд, что делало его самым богатым человеком в Южной Корее. В 2005 г. Ли Гон Хи даже вошел в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.

Будущее компании под угрозой из-за наследников

Империя Samsung благодаря стараниям Ли Гон Хи включает 62 компании. По данным агентства Yonhap, после его смерти его наследникам придется заплатить рекордный для Южной Кореи налог на наследство. Всего у него осталось четверо наследников – жена, две дочери и сын – Ли Чжэ Ен.

По данным Reuters, налог на наследство составит для родственников Ли Гон Хи 10,6 трлн вон (около $9,4 млрд по курсу на 26 октября 2020 г.). Согласно законам Южной Кореи, наследники имеют право воспользоваться рассрочкой на выплату налога на срок до пяти лет.

Уплата столь крупного налога, пишет Bloomberg, может усложнить семейный контроль над конгломератом Samsung. Его бенефициарам, вероятно, придется продать некоторые активы для покрытия налога, что приведет к размыванию своей доли в Samsung.

Несмотря на то, что Ли Гон Хи владел крупными пакетами некоторых предприятий их состава конгломерата Samsung, в том числе 4,2% Samsung Electronics, они все-таки недостаточно велики, чтобы он мог позволить себе полностью контролировать конгломерат. В итоге его семья зависит от неформальных связей с руководителями входящих в конгломерат компаний, и большая часть этих связей может исчезнуть со смертью Ли Гон Хи.

Также пока неизвестно, сохранит ли Ли Чжэ Ен, сын Ли Гон Хи, возможность руководить Samsung. Как сообщал CNews, правоохранительные органы Южной Кореи еще в июне 2020 г. запросили ордер на его арест, и снова из-за фиинансовых махинаций. По данным ресурса ZDnet, его подозревают в крупных финансовых махинациях. В 2017 г. его уже судили за мошенничество, и он пробыл в тюрьме около года.