Apple установила для россиян курс 100 руб. за доллар

Apple предупредила российских разработчиков о росте цен на приложения из AppStore, которое произойдет в ближайшие дни. Новый прайс уже доступен на сайте. Цены вырастут более чем на 20% на приложения и внутренние покупки, за исключением возобновляемых подписок.

Рост цен на приложения Apple

Компания Apple анонсировала грядущее повышение цен на приложения и внутренние покупки в AppStore в России, Албании, Бразилии, Индии, Исландии, Индонезии, Колумбии и ЮАР. Такой выбор стран Appleникак не комментирует. На сайте для разработчиков компания пояснила только, что повышение цен обусловлено колебаниями курса местных валют и ростом налогов. Для России рост цен составит более 20%. Разработчики уже могут получить доступ к новому прайс-листу.

Apple — международная компания, поэтому цена на приложение в той или иной стране указывается не в местной валюте, а в виде tier — определенного уровня цены (от 1 до 87), который AppStore сам конвертирует в национальную валюту.

В самих США первый tier равняется $0,99. Второй — $1,99. И далее — аналогично, с ростом на $1. В новом прайс-листе для России tier 1 равняется 99 руб., хотя до сих пор был на уровне 75 руб., что примерно соответствовало курсу ЦБ — 76,44 руб. на 27 октября 2020 г.

Apple персонально для россиян взвинчивает цены на приложения в AppStore на 20%

Для сравнения, tier 1, в соответствии с новым прайсом, в Исландии и Албании будет стоить 1,19 доллара (90,97 руб.), в Индии и Индонезии 89 индийских рупий (92,11 руб.), а в ЮАР 19,99 южноафриканских рэндов (93,62 руб.). Очевидно, что Apple стремиться привести цены для этих стран примерно к одному уровню.

«Как только эти изменения вступят в силу, раздел “Цены и доступность” (Pricing and Availability) в MyApps будет обновлен, а ваши доходы будут соответствующим образом скорректированы и рассчитаны на основе цены без учета налогов, — объясняет Apple. — Вы можете изменить цену своих приложений и покупок в приложении (включая автоматически возобновляемые подписки) в любое время в AppStoreConnect. Если вы предлагаете подписки, вы можете сохранить цены для существующих подписчиков». Компания не уточнила, когда новые цены будут применены для пользователей.

Изменение цен повлияет на доступные приложения и встроенные покупки, но Apple не поясняет, будут ли скорректированы цены на сервис AppleMusic и подписку iCloud.

Пользователи тематических порталов полагают, что повышение цен — очень неоднозначная мера. В основном, уровень среднего дохода в перечисленных странах и так достаточно низок, а цены на продукцию Apple довольно высоки. Например, на российском рынке цена iPhone 12 Pro начинается от 100 тыс. руб. против $1000 (77,3 тыс. руб.) в США.

Между тем Apple не имеет четких механизмов контроля над реселлерами в России и других странах, поэтому повышение цен может снизить конкурентоспособность ее продукции. CNewsписал, что в октябре 2020 г. компания Apple также повысила цены на ряд своих устройств и аксессуаров для российских потребителей. Подорожание техники произошло сразу после премьеры ее новых смартфонов линейки iPhone 12, которые будут продаваться на территории России.

Повышение цен в AppStore бывало и раньше

До 2013 г. базовая цена приложения в российском сегменте App Store была равна 30 руб. (курс доллара также составлял около 30 руб.). В 2014 г. приложения стоимостью $0,99 в России продавались по 62 руб. (курс доллара, установленный ЦБ составлял 59,6). Рост цен в рублях в российском App Store составил около 88%.

После стоимость была скорректирована до 59 руб., а впоследствии снова выросла до 75 руб. В конце 2014 г. Apple также в числе первых подняла цены на свою продукцию в рублях в России, причем сделала это дважды.