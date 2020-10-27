Вменяемую сотовую связь в Крыму будет строить «дочка» «Ростелекома»

«Таттелеком» продал крымскую «дочку» связанной с «Ростелекомом» структуре

«Таттелеком», основной в Республике Татарстан оператор фиксированной связи, продал свою дочернюю компанию «Элемтэ-Инвест», владеющую лицензией на оказание услуг сотовой связи на территории полуострова Крым. Об этом сообщило выходящее в Татарстане издание «Реальное время».

Информация о смене собственника подтверждается и данными базы «Контур.Фокус»: «Элемтэ-Инвест» теперь принадлежит крымскому оператору связи «Миранда-Медиа». Компания «Миранда-Медиа» была создана в 2014 г. «Ростелекомом» после воссоединения Крыма и России.

Что такое «Миранда-Медиа»

«Ростелеком» передал «Миранда-Медиа» построенный компанией подводный магистральный волоконно-оптический канал связи (ВОЛС), связывающий материковую часть России и полуостровом Крым. Также «Миранда-Медиа» приобрела на полуострове ряд местных сетей связи. Позднее «Миранда-Медиа» стала собственником еще одной подводной ВОЛС, проложенной между материковой Россией и Крымом.

«Дочка» «Ростелекома» «Миранда-Медиа» купила компанию, владеющую лицензией на оказание услуг сотовой связи в Крыму

Одновременно «Ростелеком» снизил свою долю в «Миранда-Медиа» до 20%. 80% в «Миранда-Медиа» отошли к «Судоходной компании «Люкстранс», которая принадлежит руководителям «Миранда-Медиа»: Павлу Топорищеву, Андрею Сухову и Ольге Шараповой. Такой шаг мог обезопасить «Ростелеком» от возможных санкций со стороны западных стран за работу в Крыму.

Сложности крымского рынка сотовой связи

После того, как в 2014 г. Крым стал российской территорией, с полуострова ушли все украинские сотовые операторы. Первым местным оператором стала компания «К-Телеком» (торговая марка Win Mobile), которая получила инфраструктуру, имевшуюся на полуострове у компании «МТС – Украина», местной «дочки» МТС (в настоящее время «МТС-Украина» переименована в «ВФ Украина» и продана азербайджанскому Backcell).

Одновременно на полуострове стали продаваться SIM-карты российского МТС. Формально они привязаны к Краснодарскому краю и находятся в роуминге в сети «К-Телеком», однако роуминговая составляющая на них отсутствуют, в связи с чем МТС стал самым популярным сотовым оператором в Крыму. По неофициальной информации, таким образом было продано порядка 2 млн SIM-карт. Владельцем «К-Телекома» участники рынка считают ливанского предпринимателя Пьера Фатуша (Pierre Fattouch), который был партнером МТС в Армении.

Также власти Республики Крым национализировали имущество, которое было на полуострове у «Укртелекома» (крупнейший на Украине оператор фиксированной связи) и сотового оператора «Киевстар» (вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon).

На ее основе была создана компания «Крымтелеком», оказывающая услуги фиксированной и мобильной связи. В конце 2018 г. власти продали «Крымтелеком» частным инвесторам. По неофициальной информации, конечными владельцами «Крымтелекома» являются братья Аркадий и Борис Ротенберги, но их представитель это отрицает.

Власти другого расположенного на территории Крыма субъекта федерации, города федерального значения Севастополь, на базе инфраструктуры «Укртелекома» и «Киевстара» создали собственных операторов фиксированной и мобильной связи: «Севастополь-телеком» и «Севмобайл» соответственно. В 2016 г. на полуострове появился еще один сотовый оператор – «КТК-Телеком» (торговая марка «Волна Мобайл») - который построил сеть с помощью совместного использования инфраструктуры с «К-телеком».

Как «Таттелеком» пытался зайти в Крым

«Таттелеком» тоже планировал стать участником телекоммуникационного рынка Крыма: в 2014 г. оператор создал компанию «Элемтэ-Инвест», получившую все необходимые лицензии на работу в Севастополе и Республике Крым (на сотовую связь, телематику, передачу данных и IP-телефонию). Тогда «Элемтэ-Инвест» мог бы стать вторым на полуострове сотовым оператором, но этого не случилось: как пояснял занимавший в то время пост гендиректора «Таттелекома» Лутфулла Шафигуллин, этому помешал начавшийся экономический кризис.

Отметим, что интерес «Таттелекома» к Крыму мог быть связан еще и с тем, что в то время министром связи был Николай Никифоров, который до того был министром связи республики Татарстан. В итоге «Элемтэ-Инвест» так и не начала оказание услуг, но сохранила лицензии: изначально они действовали до 2019 г., затем, по данным реестра Роскомнадзора, срок их действия был продлен до 2024 г. Для нового владельца «Элемтэ-Инвест» интерес представляет лицензия на сотовую связь, так как ее выдача связана с распределением ограниченного радиочастотного ресурса.

Крым в ожидании государственного федерального оператора

Отметим, что развитие сотовой связи в Крыму оставляет желать лучшего и вызывает нарекания как у местных властей, так и у жителей полуострова. А с 2019 г. МТС пытается покинуть полуостров, ограничив продажу своих SIM-карт и введя заградительные тарифы для местных абонентов. Власти Республики Крым выступали против этого. В итоге всем четырем крымских сотовым операторам были выданы лицензии на Краснодарский край (SIM-карты крымского МТС формально приписаны к этому региону), что обеспечило возможность перевода номеров от крымского МТС к местным операторам с сохранением номера (процедура MNP).

Недавно губернатор Севастополя Сергей Развожаев, выступая в законодательном собрании города, заявил, что проблемы с оказанием услуг сотовой связи на полуострове можно будет решить только после прихода «государственного системного оператора». Развожаев отметил, что операторы «большой тройки» сотовых операторов («Вымпелком», МТС, «Мегафон») на полуостров не придут, опасаясь санкций. Но, по информации губернатора Севастополя, одному из федеральных операторов все-таки поручат заняться Крымом.

В «Ростелекоме» (компания находится под контролем государства) заявили, что «Миранда-Медиа» самостоятельно принимает решения о своей деятельности. Сама «Миранда-Медиа» отказалась от комментариев относительно покупки «Элемтэ-Инвест».