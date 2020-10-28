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Диапазон спутниковой связи в России отдадут «плохому 5G»

Бизнес Законодательство Телеком Инфраструктура Мобильная связь
, Текст: Игорь Королев

Госкомиссия по радиочастотам планирует разрешить использование для сетей 5G миллиметрового диапазона частот, который сейчас выделен для спутниковой связи. Также для беспроводной передачи данных планируется выделить новый диапазон 48,5-56,5 МГц и 76-84 МГц, который в настоящее время используется аналоговым телевидением.

Спутниковую связь потеснят ради 5G

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем заседании планирует одобрить предложения по внесению изменений в таблицу распределения полос радиочастот между радиослужбами. Об этом CNews рассказал источник, близкий к комиссии.

Первое предлагаемое изменение касается полос частот в миллиметровом диапазоне – 24,25-24,45 ГГц, 24,45-24,65 ГГц, 24,65-24,75 ГГц и 24,75-25,25 ГГц. Сейчас эти частоты распределены для фиксированной беспроводной связи, спутниковой связи (Земля – космос) и межспутниковой связи.

Планируется в дополнение к существующим сетям разрешить использовать указанные диапазоны частот на первичной основе для сетей сотовой связи, в том числе сетей пятого поколения (5G).

Проблемы с внедрением 5G в России

Миллиметровый диапазон – пока единственный диапазон, доступный в России для строительства сетей 5G. В 2019 г. ГКРЧ планировала выставить частоты в указанном диапазоне на аукцион. Но затем было решено выделить частоты в диапазоне 24,25-24,65 ГГц неопределенному кругу лиц.

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ГКРЧ планирует разрешить строительство миллиметрового 5G в диапазоне, который сейчас выделен для спутниковой связи

Это означает, что любой желающий оператор может обратиться в Роскомнадзор с заявлением о выделении частот в данном диапазоне. Первым таким оператором стала компания «Мобильные телесистемы» (МТС).

Впрочем, сети 5G в миллиметровом диапазоне годятся только для точечного покрытия мест большого скопления абонентов. Для полноценного строительства сетей 5G необходимо как минимум выделить частоты в диапазоне от 1 ГГц до 7 ГГц, но этот вопрос пока так не решен.

Новый диапазон для беспроводной передачи данных

Другое предлагаемое изменением в Таблицу распределения радиочастот касается частот в диапазонах 48,5-56,5 МГц и 76-84 МГц. Сейчас они распределены под службу телевещания. Предлагается на вторичной основе распределить их для сетей фиксированной беспроводной службы при условии исключения помех приему телевещания.

В настоящее время на указанных частотах работают передатчики аналогового телевидения. В то же время в 2019 г. в России в связи с переходом на цифровое телевидение был завершен процесс отключения федеральных телеканалов от аналогового вещания - в аналоге остались вещать только региональные каналы.

С другой стороны, нацпрограммой «Цифровая экономика» предусмотрено подключение к сети интернет и передачи данных социально-значимых объектов (школ, фельдшерско-акушерских пунктов, органов государственной и муниципальной власти, территориальных избирательных комиссий, подразделений Росгвардии, пожарных частей, полицейских участков).

В условиях, когда подключение обозначенных выше объектов невозможно осуществить по проводным каналам, предлагается использоваться беспроводные каналы. С этим и связано предложение по изменению Таблицы распределения радиочастот.

Как пояснил CNews источник на телекоммуникационном рынке, в диапазонах 48,5-56,5 МГц и 76-84 МГц может использоваться оборудование для передачи данных на сотни километров и без необходимости применения направленных антенн. Это выгодно отличает данное оборудование от радиорелейных линий связи, которые традиционно применяются для создания беспроводных магистральных каналов, однако и скорость передачи данных у них заметно ниже.

Таблица распределения радиочастот утверждается постановлением Правительства. Соответственно, если предложенные изменения будут одобрены ГКРЧ, Минцифры будет рекомендовано инициировать необходимые изменения в постановление Правительства.

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