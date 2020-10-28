Диапазон спутниковой связи в России отдадут «плохому 5G»

Госкомиссия по радиочастотам планирует разрешить использование для сетей 5G миллиметрового диапазона частот, который сейчас выделен для спутниковой связи. Также для беспроводной передачи данных планируется выделить новый диапазон 48,5-56,5 МГц и 76-84 МГц, который в настоящее время используется аналоговым телевидением.

Спутниковую связь потеснят ради 5G

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем заседании планирует одобрить предложения по внесению изменений в таблицу распределения полос радиочастот между радиослужбами. Об этом CNews рассказал источник, близкий к комиссии.

Первое предлагаемое изменение касается полос частот в миллиметровом диапазоне – 24,25-24,45 ГГц, 24,45-24,65 ГГц, 24,65-24,75 ГГц и 24,75-25,25 ГГц. Сейчас эти частоты распределены для фиксированной беспроводной связи, спутниковой связи (Земля – космос) и межспутниковой связи.

Планируется в дополнение к существующим сетям разрешить использовать указанные диапазоны частот на первичной основе для сетей сотовой связи, в том числе сетей пятого поколения (5G).

Проблемы с внедрением 5G в России

Миллиметровый диапазон – пока единственный диапазон, доступный в России для строительства сетей 5G. В 2019 г. ГКРЧ планировала выставить частоты в указанном диапазоне на аукцион. Но затем было решено выделить частоты в диапазоне 24,25-24,65 ГГц неопределенному кругу лиц.

ГКРЧ планирует разрешить строительство миллиметрового 5G в диапазоне, который сейчас выделен для спутниковой связи

Это означает, что любой желающий оператор может обратиться в Роскомнадзор с заявлением о выделении частот в данном диапазоне. Первым таким оператором стала компания «Мобильные телесистемы» (МТС).

Впрочем, сети 5G в миллиметровом диапазоне годятся только для точечного покрытия мест большого скопления абонентов. Для полноценного строительства сетей 5G необходимо как минимум выделить частоты в диапазоне от 1 ГГц до 7 ГГц, но этот вопрос пока так не решен.

Новый диапазон для беспроводной передачи данных

Другое предлагаемое изменением в Таблицу распределения радиочастот касается частот в диапазонах 48,5-56,5 МГц и 76-84 МГц. Сейчас они распределены под службу телевещания. Предлагается на вторичной основе распределить их для сетей фиксированной беспроводной службы при условии исключения помех приему телевещания.

В настоящее время на указанных частотах работают передатчики аналогового телевидения. В то же время в 2019 г. в России в связи с переходом на цифровое телевидение был завершен процесс отключения федеральных телеканалов от аналогового вещания - в аналоге остались вещать только региональные каналы.

С другой стороны, нацпрограммой «Цифровая экономика» предусмотрено подключение к сети интернет и передачи данных социально-значимых объектов (школ, фельдшерско-акушерских пунктов, органов государственной и муниципальной власти, территориальных избирательных комиссий, подразделений Росгвардии, пожарных частей, полицейских участков).

В условиях, когда подключение обозначенных выше объектов невозможно осуществить по проводным каналам, предлагается использоваться беспроводные каналы. С этим и связано предложение по изменению Таблицы распределения радиочастот.

Как пояснил CNews источник на телекоммуникационном рынке, в диапазонах 48,5-56,5 МГц и 76-84 МГц может использоваться оборудование для передачи данных на сотни километров и без необходимости применения направленных антенн. Это выгодно отличает данное оборудование от радиорелейных линий связи, которые традиционно применяются для создания беспроводных магистральных каналов, однако и скорость передачи данных у них заметно ниже.

Таблица распределения радиочастот утверждается постановлением Правительства. Соответственно, если предложенные изменения будут одобрены ГКРЧ, Минцифры будет рекомендовано инициировать необходимые изменения в постановление Правительства.