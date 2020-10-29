Бывший водитель «Яндекс.такси» пробрался в офис компании, чтобы сжечь себя заживо

Водитель «Яндекс.такси» ворвался в офис компании, разбив окно и начал угрожать сжечь себя заживо. Свой поступок он объяснил тем, что его заблокировали в сервисе, и что ему нужно работать, чтобы ухаживать за родственниками. Поджога удалось избежать, а в компании заявили, что профиль водителя не был заблокирован, и что деньги ему выплачивались без задержек.

Инцидент в «Яндекс.такси»

В офис компании «Яндекс.такси» проник посторонний и начал угрожать «причинить себе вред». По данным РИА «Новости», он облил себя бензином и хотел совершить акт самосожжения.

Как сообщили CNews представители компании, посторонним оказался водитель, работавший на «Яндекс.такси». Они уточнили, что его зовут Михаил, и что он не стал входить через дверь а вломился через окно, которое предварительно разбил.

«Михаил представился водителем, который выполняет заказы “Яндекс.такси” и потребовал разговора с руководством сервиса. С ним сразу вышли на связь. Водитель попросил поддержки в разборе блокировок», – рассказали CNews в «Яндекс.такси». По данным Telegram-канала Mash, зачинщиком инцидента был таксист Михаил Нефедов.

Все обошлось

Михаил, вломившись в офис «Яндекс.такси», сообщил, что работал водителем, но в итоге был отключен от сервиса. Он добавил, что не хочет менять работу, и что ему необходимо ухаживать за больными матерью и братом.

Офис «Яндекс.такси»

В «Яндекс.такси» сообщили, что Михаил не стал воплощать свою зловещую задумку в действие. «После разговора он сдался полиции», – рассказали CNews сотрудники компании.

Представители ГУ МВД по Москве подтвердили РБК факт задержания злоумышленника. «Оперативными слаженными действиями полицейские не дали мужчине нанести себе травмы и доставили в отдел полиции, ему вызвана специализированная бригада медиков», – уточнили они.

Неразбериха с блокировкой

Михаил, которому на момент задержания было 45 лет, утверждает, что он не может работать в «Яндекс.такси» по причине блокировки. В компании же говорят, что его профиль на момент инцидента был активен. «По нашей информации, он не был заблокирован в сервисе, работал на линии в сентябре и октябре 2020 г.», – сообщили CNews сотрудники компании.

В словах Михаила не было ничего про финансовую сторону работы на «Яндекс.такси». Представители «дочки» Яндекса заверили CNews, что все выплаты Михаилу «осуществлялись в срок и в полном объеме».

Дальнейшая судьба водителя

На момент публикации материала местонахождение таксиста Михаила не было установлено. Также пока неизвестно, какая мера наказания ждет его за его проступок.

Между тем, «Яндекс.такси» не намерено добиваться наказания Михаила. «Мы не будем настаивать на аресте водителя», – сказали CNews сотрудники компании.

Немного о «Яндекс.такси

«Яндекс.такси» существует с 2011 г. Согласно финансовому отчету «Яндекса» за III квартал 2020 г. доля сервиса в общей выручке всего холдинга продемонстрировала рост, достигнув 31% против 30% в предыдущем квартале. Консолидированная выручка этого сервиса выросла на 58% год к году, составив 18,6 млрд руб. а число поездок показало 24-процентный рост в сравнении с III кварталом 2019 г.

В 2017 г. на базе «Яндекс.такси» и Uber, иностранного сервиса перевозок, было создано совместное предприятие. «Яндекс» получил в объединенной компании 59,3% акций, Uber – 36,3%. При этом «Яндекс» вложил в новую структуру $100 млн, а Uber – $225 млн.

Также у «Яндекс.такси» есть бренд Yango, используемый сервисом на рынках дальнего зарубежья. Его название является сокращением от Yandex Go, и такое же название получило транспортное суперприложение «Яндекса», запущенное в России в середине августа 2020 г. Как сообщал CNews, «Яндекс Go» объединяет в себе сервисы «Такси», «Еда», «Лавка», «Драйв», «Доставка» и «Расписания».

На момент публикации материала под Yango сервис действовал в 16 странах. До середины октября 2020 г. их было 17 – как сообщал CNews, компании пришлось приостановить работу в Румынии из-за чрезмерной сложности местных законов.