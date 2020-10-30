«Почту России» и еще 51 госкомпанию заставляют экстренно перейти на российское ПО

Сроки и другие требования директивы

«Почта России» должна экстренно провести тендеры на закупку серверов, систем хранения данных (СХД) и аппаратно-программных комплексов (АПК). Росимущество, по информации «Коммерсанта», направило 26 октября 2020 г. соответствующую директиву к совету директоров на согласование в Минцифры, Минпромторг и Минфин. Тендеры должны быть проведены до 30 декабря 2020 г., предполагаемая сумма закупки отечественного оборудования может составить 3 млрд руб.

С 1 октября 2019 г. ФГУП «Почта России» реорганизована в акционерное общество. 100% акций АО «Почта России» принадлежат государству, а права акционера осуществляет Росимущество.

Директива обязует членов совета директоров в течение пяти дней после получения документов утвердить проведение таких тендеров, причем 70% их стоимости должно приходиться на отечественную электронику из реестра Минпромторга.

Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на высокопоставленного чиновника Минфина, до конца 2020 г. директивы срочно сменить подрядчиков может получить еще 51 госкомпания. Правительство требует ускорить переход на отечественное оборудование. По словам источников «Коммерсанта», Росимущество действует по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, которое он дал 23 октября 2020 г.

Скоро последуют и другие меры

В сентябре 2020 г. в рамках международного форума «Микроэлектроника-2020» прошло совещание представителей министерств. В рабочей встрече приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин, заместитель министра энергетики Павел Сорокин, заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров, руководители цифровой трансформации органов власти и госкомпаний (РЦТ), а также главы крупнейших российских компаний — производителей электронной продукции.

«Почта России» должна срочно купить сервера и СХД на 3 миллиарда

Участники обсуждали меры, которые быстрее сформируют спрос на отечественную микроэлектронику, а также будут способствовать развитию информационных систем и импортозамещению иностранного ПО. По итогам встречи Чернышенко поручил Минцифре и РЦТ в федеральных органах исполнительной власти разработать предложения по цифровым сервисам и услугам, обеспечивающим спрос на отечественную микроэлектронную продукцию.

Минпромторг на основе этих предложений разработает рекомендации по мерам поддержки закупок и производства отечественной микроэлектронной продукции. Также Минпромторг планирует подготовить предложения по формированию программ производства изделий микроэлектроники и их выводу на отечественный и международный рынки в наиболее перспективных сегментах.

Государство рассматривает и другие меры поддержки. Директор департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Василий Шпак говорил, что «в развитие российской радиоэлектронной промышленности планируется вложить 350 млрд рублей в ближайшие три года».

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин, уточнил, что ещё одной мерой поддержки развития отечественной микроэлектроники является льготное кредитование, которое уже сейчас предоставляют 15 системообразующих банков. Российские предприятия могут получить до 10 млрд рублей по льготной ставке от 1% до 5% на внедрение отечественных программно-аппаратных комплексов и ПО.

В начале сентября 2020 г. CNews также писал, что власти предложили отнести госкомпании и госкорпорации к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ) наравне с госорганами и банками с 1 января 2021 г. Это будет означать ускоренный переход на отечественный софт и оборудование, порядок которого определит правительство.

Бурная цифровизация «Почты России»

В марте 2019 г. CNews рассказывал, что «Почта России» планирует потратить на свою цифровизацию 40 млрд руб. в течение пяти лет. Из них 10 млрд руб. планируется направить на проекты в сфере облачных вычислений, больших данных и искусственного интеллекта.

Единый центр компетенций в сфере цифровой трансформации «Почты России» представляет дочерняя структура «Почтовые технологии», созданная в 2017 г. Дочернее предприятие развивает технологические решения, которые используются внутри «Почты России», а также разрабатывает цифровые продукты и управляет логистическими сервисами.