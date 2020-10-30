Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

«Ростелеком» крупно не расплатился с российскими спортсменами-инвалидами Олимпиады в Сочи

Бизнес Законодательство Телеком ИТ в госсекторе
, Текст: Денис Воейков

«Ростелеком» избежал необходимости рассчитаться с Паралимпийским комитетом России своими услугами, эквивалентными сумме в 31,2 млн руб. Договор об их предоставлении был заключен еще в преддверии Олимпиады в Сочи в 2014 г., но к моменту своего окончания в полной мере исполнен не был.

Долги «Ростелекома» перед паралимпийцами

Как выяснил CNews, «Ростелеком» задолжал Паралимпийскому комитету России (объединяющему спортсменов-инвалидов) около 31,2 млн руб., но отдавать их ему не придется — по многочисленным решениям различных судов. Последнее из разбирательств по этому вопросу завершилось в октябре 2020 г. в Арбитражном суде Москвы.

Из заключения служителей Фемиды следует, что эта история тянется без малого семь лет и относится к проведению Олимпиады в Сочи 2014 г. В январе 2014 г. «Ростеклеком» получил право на использование товарного знака Паралимпийского комитета России (ПКР). Это регулировалось сублицензионным договором между оператором и автономной некоммерческой организацией «Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи» (ОКОИ), который являлся частью основного договора между этими же сторонами — о партнерстве.

Сумма соглашения об использовании товарного знака ПКР первоначально составила $700 тыс., причем за «Ростелекомом» оставалось право расчета не только деньгами, но и услугами. Например, частично сумма была погашена за счет предоставления паралимпийцам выделенного доступа в интернет.

paralimp600.jpg

«Ростелекому» не придется рассчитываться с Паралимпийским комитетом на сумму свыше 30 миллионов

К моменту завершения действия соглашения (к концу 2016 г.) долги оператора в натуральной форме составили $514,8 тыс., что по состоянию на 31 декабря 2016 г., было эквивалентно 31,2 млн руб. С учетом того, что в дальнейшем оператор каких бы то ни было расчетов с ПКР больше не проводил, эта сумма и фигурирует в судебных претензиях комитета.

На момент публикации материала ПКР не успел прокомментировать ситуацию CNews. Представители «Ростелекома» подтвердили в разговоре с редакцией, что позиция компании в полной мере изложена в тексте решения суда.

Аргументы сторон

Как можно заключить из судебных документов, история делится на две части. До 31 декабря 2016 г. «Ростелеком» от своих обязательств перед ПКР не отказывался, и в течение предшествовавших этому нескольких месяцев минимально оказывал комитету услуги.

С начала 2016 г. между сторонами даже велись переговоры по поводу погашения долгов в натуральной форме в рамках проведения XV Паралимпийских летних игр в бразильском Рио-де-Жанейро в 2016 г. «Истец обратился к ответчику с письмом от 9 февраля 2016 г. с просьбой оказать услуги связи с 28 августа по 20 сентября 2016 г. на территории объектов проведения XV Паралимпийских летних игр, — отмечается в документах суда. — Однако, оказать запрашиваемые услуги связи ответчик отказался, сославшись на отсутствие у него лицензий для оказания услуг фиксированной связи проводного интернета и фиксированной международной телефонной связи на территории Бразилии».

После наступления даты истечения договора «Ростелеком» посчитал, что никаких обязательств перед ПКР по погашению задолженности у него больше нет. В частности 19 февраля 2018 г. комитет обратился к оператору с предложением рассмотреть вопрос обеспечения участия сборной команды России в XVI Паралимпийских летних играх в Токио в Японии в 2020 г., однако ему было отказано.

Как указывает ПКР, «Ростелекомом» в дополнительном соглашении к основному партнерскому договору комитета сумел прописать пункт, в котором оператор «в одностороннем порядке без уведомления» комитета установили период, в течение которого ПКР имеет право требовать предоставление натуральных услуг, ограничив его 31 декабря в 2016 г.

С точки же зрения ПКР положения договора «должны оставаться в силе после истечения срока действия или досрочного расторжения» этого договора. И в целом отказ «Ростелекома» от предоставления услуг после истечения срока договора, является фактическим отказом от исполнения обязанности по договору, считают паралимпийцы.

Судей эти аргументы не убедили. «Обязательства ответчика по предоставлению услуг прекращаются по истечению срока действия договора о партнерстве и существуют только до 31 декабря 2016 г.», — гласит позиция служителей Фемиды.

Четвертый проигрыш ПКР

Как показывает анализ базы арбитражных судов, проигрыш ПКР в рассматриваемом судебном заседании стал уже четвертым в контексте разбирательства с «Ростелекомом».

Первоначально комитет подал иск, который отличался от только что рассмотренного лишь по формальным признакам, в Арбитражный суд Москвы на ту же сумму в 31,2 млн руб., сделав это еще 12 декабря 2018 г.

После проигрыша в данной инстанции, паралимпийцы 5 июля 2019 г. обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд, где тоже не нашли понимания. Следующей инстанцией для них стал Суд по интеллектуальным правам, в котором они проиграли в начале февраля 2020 г.

Поскольку ПКР прокомментировать CNews ситуацию не смог, пока не ясно, станет ли организация предпринимать следующую попытку склонить власти на свою сторону.

Другие материалы рубрики

Новый процессор «Байкал» признан российским. На госзакупках у него будет особый статус

В новом классификаторе отечественного ПО произошли радикальные изменения. Исчезли разделы ОС и BI

Xiaomi изгнала Apple из тройки лидеров мирового рынка смартфонов

«Почту России» и еще 51 госкомпанию заставляют экстренно перейти на российское ПО

Сбербанк после развода с «Яндексом» покупает Rambler целиком

В России небывалый рост ИТ-компаний, претендующих на льготы. Среди них «дочки» РЖД, «Татнефти» и Sollers

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов: выбор ZOOM

Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11

Техноблог

Как избежать обновлений, которые сломают ваши устройства?

Лучшие планшеты 2020 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новая магнитная лента с плотностью записи выше, чем у SSD и дисков Blu-ray

Графитовые пленки охлаждают гаджеты, не занимая места

Апокалипсис? Бетельгейзе ближе к Земле, чем мы думали

Самое раннее свидетельство существования человека на Аравийском полуострове — следы, которым 120 тысяч лет
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам В России создают ситуационные центры с искусственным интеллектом В России создают ситуационные центры с искусственным интеллектом Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online