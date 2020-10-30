«Ростелеком» крупно не расплатился с российскими спортсменами-инвалидами Олимпиады в Сочи

«Ростелеком» избежал необходимости рассчитаться с Паралимпийским комитетом России своими услугами, эквивалентными сумме в 31,2 млн руб. Договор об их предоставлении был заключен еще в преддверии Олимпиады в Сочи в 2014 г., но к моменту своего окончания в полной мере исполнен не был.

Долги «Ростелекома» перед паралимпийцами

Как выяснил CNews, «Ростелеком» задолжал Паралимпийскому комитету России (объединяющему спортсменов-инвалидов) около 31,2 млн руб., но отдавать их ему не придется — по многочисленным решениям различных судов. Последнее из разбирательств по этому вопросу завершилось в октябре 2020 г. в Арбитражном суде Москвы.

Из заключения служителей Фемиды следует, что эта история тянется без малого семь лет и относится к проведению Олимпиады в Сочи 2014 г. В январе 2014 г. «Ростеклеком» получил право на использование товарного знака Паралимпийского комитета России (ПКР). Это регулировалось сублицензионным договором между оператором и автономной некоммерческой организацией «Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи» (ОКОИ), который являлся частью основного договора между этими же сторонами — о партнерстве.

Сумма соглашения об использовании товарного знака ПКР первоначально составила $700 тыс., причем за «Ростелекомом» оставалось право расчета не только деньгами, но и услугами. Например, частично сумма была погашена за счет предоставления паралимпийцам выделенного доступа в интернет.

«Ростелекому» не придется рассчитываться с Паралимпийским комитетом на сумму свыше 30 миллионов

К моменту завершения действия соглашения (к концу 2016 г.) долги оператора в натуральной форме составили $514,8 тыс., что по состоянию на 31 декабря 2016 г., было эквивалентно 31,2 млн руб. С учетом того, что в дальнейшем оператор каких бы то ни было расчетов с ПКР больше не проводил, эта сумма и фигурирует в судебных претензиях комитета.

На момент публикации материала ПКР не успел прокомментировать ситуацию CNews. Представители «Ростелекома» подтвердили в разговоре с редакцией, что позиция компании в полной мере изложена в тексте решения суда.

Аргументы сторон

Как можно заключить из судебных документов, история делится на две части. До 31 декабря 2016 г. «Ростелеком» от своих обязательств перед ПКР не отказывался, и в течение предшествовавших этому нескольких месяцев минимально оказывал комитету услуги.

С начала 2016 г. между сторонами даже велись переговоры по поводу погашения долгов в натуральной форме в рамках проведения XV Паралимпийских летних игр в бразильском Рио-де-Жанейро в 2016 г. «Истец обратился к ответчику с письмом от 9 февраля 2016 г. с просьбой оказать услуги связи с 28 августа по 20 сентября 2016 г. на территории объектов проведения XV Паралимпийских летних игр, — отмечается в документах суда. — Однако, оказать запрашиваемые услуги связи ответчик отказался, сославшись на отсутствие у него лицензий для оказания услуг фиксированной связи проводного интернета и фиксированной международной телефонной связи на территории Бразилии».

После наступления даты истечения договора «Ростелеком» посчитал, что никаких обязательств перед ПКР по погашению задолженности у него больше нет. В частности 19 февраля 2018 г. комитет обратился к оператору с предложением рассмотреть вопрос обеспечения участия сборной команды России в XVI Паралимпийских летних играх в Токио в Японии в 2020 г., однако ему было отказано.

Как указывает ПКР, «Ростелекомом» в дополнительном соглашении к основному партнерскому договору комитета сумел прописать пункт, в котором оператор «в одностороннем порядке без уведомления» комитета установили период, в течение которого ПКР имеет право требовать предоставление натуральных услуг, ограничив его 31 декабря в 2016 г.

С точки же зрения ПКР положения договора «должны оставаться в силе после истечения срока действия или досрочного расторжения» этого договора. И в целом отказ «Ростелекома» от предоставления услуг после истечения срока договора, является фактическим отказом от исполнения обязанности по договору, считают паралимпийцы.

Судей эти аргументы не убедили. «Обязательства ответчика по предоставлению услуг прекращаются по истечению срока действия договора о партнерстве и существуют только до 31 декабря 2016 г.», — гласит позиция служителей Фемиды.

Четвертый проигрыш ПКР

Как показывает анализ базы арбитражных судов, проигрыш ПКР в рассматриваемом судебном заседании стал уже четвертым в контексте разбирательства с «Ростелекомом».

Первоначально комитет подал иск, который отличался от только что рассмотренного лишь по формальным признакам, в Арбитражный суд Москвы на ту же сумму в 31,2 млн руб., сделав это еще 12 декабря 2018 г.

После проигрыша в данной инстанции, паралимпийцы 5 июля 2019 г. обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд, где тоже не нашли понимания. Следующей инстанцией для них стал Суд по интеллектуальным правам, в котором они проиграли в начале февраля 2020 г.

Поскольку ПКР прокомментировать CNews ситуацию не смог, пока не ясно, станет ли организация предпринимать следующую попытку склонить власти на свою сторону.