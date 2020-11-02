Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

ОНЛАЙН-конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» состоится 24 ноября

Бизнес Телеком Интернет Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции

24 ноября CNews проведет онлайн-конференцию «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы».

24 ноября CNews проведет онлайн-конференцию «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы».

Основные вопросы к обсуждению:

Российский рынок ЭДО

  • Законодательные инициативы в сфере электронного документооборота;
  • «Государственная СЭД»: планы, ожидания, прогнозы;
  • Риски юридически значимого электронного документооборота;
  • Электронная подпись как необходимый шаг к переходу на ЭДО;
  • Новые требования бизнеса к функциональности СЭД;
  • Роль ЭДО в системе маркировки и прослеживаемости товаров.

Кейсы и практика

  • Роботизация документооборота: кейсы внедрения RPA в системы ЭДО;
  • Внедрение ЭДО с внешними контрагентами в компании: препятствия и решения;
  • Как посчитать экономический эффект от внедрения ЭДО?
  • Использование искусственного интеллекта в ЭДО для первичной обработки документов.

Технологии и методологии

  • Подходы к организации роуминга в процессе ЮЗЭДО;
  • Как правильно интегрировать электронный документооборот в существующий ИТ-ландшафт;
  • Риски хранения электронных документов;
  • Сервис-ориентированная архитектура для ЭДО: миф или ближайшее будущее.

Подтвердили выступление с докладом:

Елена Пискунович, директор департамента портальных решений «Корус Консалтинг»;
Борис Шевелев, директор по информационным технологиям, «Русские башни»;
Дмитриев Александр, начальник отдела информационных технологий, ОССП;
Светлана Юдина, руководитель управления разработки, «Гулливер энд Ко Интернейшнл»;
Валентин Черепащук, руководитель департамента автоматизации и роботизации, QIWI;
Илья Королев, начальник отдела бизнес-процессов, ТМК;
Евгений Гончаров, руководитель проектного офиса, Российский футбольный союз ;
Светлана Мочалина, директор юридического департамента и департамента управления рисками, L’Occitane Rus LLC.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 доб. 9 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.

Другие материалы рубрики

«Росатом» потратит 820 млн руб. на российскую ОС. Разработчик известен заранее

Mail.ru продала Maps.me с тройной выгодой

Власти откладывают ИТ-импортозамещение в банках, ТЭК и ВПК на три года

CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи

«Ростелеком» крупно не расплатился с российскими спортсменами-инвалидами Олимпиады в Сочи

Новый процессор «Байкал» признан российским. На госзакупках у него будет особый статус

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Онлайн-кинотеатры в России: сравниваем цены и возможности

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов: выбор ZOOM

Техноблог

Жидкое стекло для защиты экрана – есть ли в этом смысл?

Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11

Показать еще

Наука

Сверхчувствительные нанотермометры устроят революцию в холодильной технике

Новая магнитная лента с плотностью записи выше, чем у SSD и дисков Blu-ray

Графитовые пленки охлаждают гаджеты, не занимая места

Апокалипсис? Бетельгейзе ближе к Земле, чем мы думали
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online