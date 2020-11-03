Депутаты предлагают ввести нулевой НДС для российских онлайн-магазинов

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает освободить от уплаты НДС российские торговые интернет-компании. Данная мера, по мнению авторов документа, должна уравнять в правах российских и иностранных онлайн-ритейлеров, получающих доход от продажи товаров россиянам.

Равные права для онлайн-ритейлеров

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий освободить от уплаты НДС российские торговые интернет-компании. То, что российские онлайн-ритейлеры платят НДС, ставит их в неравное положение по сравнению с зарубежными ритейлерами, освобожденными от уплаты налога, считают авторы документа, депутаты Госдумы из партии ЛДПР. Напомним, с 1 января 2019 г. ставка НДС выросла с 18 до 20%.

Рынок российской интернет-торговли сейчас развивается огромными темпами. По данным Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, в 2018 г. его объем составил 1,3 трлн руб. Между тем, как пишут «Ведомости», на данном рынке существует заметный дисбаланс между игроками.

«Иностранные интернет-продавцы, не зарегистрированные в российской юрисдикции, не уплачивают российский НДС при осуществлении интернет-торговли на территории нашей страны», — поясняет доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев. Однако доход от продажи товаров российским конечным покупателям они получают. Так, например, в 2018 г. владельцы иностранных интернет-магазинов получили от россиян платежи за товары на общую сумму 363 млрд руб.

Госдума может обнулить НДС для российских онлайн-магазинов

При этом, как пишут «Ведомости» единственный доход, которые получил российский бюджет от этого объема, — таможенные пошлины, которые уплачивают россияне. «В государствах, входящих в ЕАЭС, к 2020 г. пороговые значения понижены до 200 евро и в весовом диапазоне до 31 кг, при превышении которых физлицо обязано уплатить таможенную пошлину, — поясняет Ахмадеев. — Однако данные платежи никак не связаны с поставщиками, международными интернет-компаниями».

Авторы законопроекта считают, что освобождение от уплаты НДС российских интернет-продавцов выровняет конкурентные условия на рынке. В частности, эта мера снизит цены на товары при онлайн-покупках. «Следовательно, часть покупателей переориентируется на посещение интернет-магазинов, а значит, снизит загруженность транспортной инфраструктуры; отсутствие очередей и дополнительных контактов благотворно скажется на здоровье наших граждан», — указывается в пояснительной записке.

Напомним, что обсуждение мер, которые смогли бы уравнять российских и зарубежных ритейлеров, ведется уже не первый год. Так в 2016 г. Президент России Владимир Путин поручил Правительству разработать регламент взимания НДС и таможенных пошлин с товаров, которые покупают через интернет жители России у зарубежных продавцов.

В конце октября 2016 г. подгруппа, действующая в рамках рабочей группы при помощнике Президента России Игоре Щеголеве, подготовила проект дорожной карты «Интернет+торговля», регламентирующей равенство российских и зарубежных компаний в соответствующей сфере.

Какие еще решения предлагают эксперты

Сейчас, как считают эксперты, одним из возможных решений может быть применение расчетной ставки по НДС. «С 2019 г. иностранные компании, оказывающие электронные услуги для российского бизнеса, обязаны встать на учет в ФНС и самостоятельно уплачивать налог по расчетной ставке», — поясняет Ахмадеев. Эксперт считает, что для выравнивания условий в отношении отечественных компаний НДС для иностранных интернет-продавцов должен составлять не менее 16,67%.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов указывает, что проблема неравных налоговых условий с зарубежными интернет-площадкамизатрагивает всю российскую экономику. Реальную поддержку онлайн-каналу продаж, по мнению Соколова, сейчас могло бы оказать снижение стоимости эквайринга, который, по сути, представляет собой оборотный налог с каждой продажи.

Правительство ранее не поддержало идею об обнулении НДС для производителей

В мае 2020 г. CNews писал, что Правительство не поддержало идею полностью избавить российских производителей радиоэлектроники от налогового бремени. Причем рассматриваемая инициатива рынком также была воспринята не однозначно. В частности, исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский назвал обнуление НДС на радиоэлектронику нецелесообразной мерой, поскольку основной объем продукции российских предприятий электронной промышленности закупается корпоративными заказчиками, которые оплачивают НДС с полной стоимости своей продукции или услуг.

«Льгота не приведет к созданию конкурентных преимуществ для предприятий отрасли, так как корпоративные заказчики не смогут зачесть входящий НДС», — указал он. По словам Покровского, заказчик вычитает НДС, включенный в цену закупаемой им продукции, из 20% НДС со своих продаж. Если российское электронное оборудование будет продаваться без НДС, корпоративный заказчик все равно оплатит его, только не своему поставщику, а напрямую государству.

Выборочное снижение НДС на продукцию предприятий одной отрасли «будет чрезвычайно сложно администрировать в условиях смешанных закупок продукции российского происхождения и импортной», считают в АРПЭ. В итоге значительно вырастут административные издержки и риски, что приведет к снижению привлекательности отрасли для стратегических инвесторов.