Российский Ozon подал заявку на IPO на американской бирже

Ozon готовится IPO, которое хочет провести на бирже NASDAQ. Заявление на его проведение уже подано, но еще не вступило в силу. В настоящее время у Ozon есть два крупных инвестора – американский фонд Baring Vostok и компания АФК «Система», удерживающие примерно по 43% акций ритейлера.

Ozon пойдет на IPO

Российский веб-ритейлер Ozon подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на публичное размещение акций (IPO) на американской бирже NASDAQ.

По словам представителей компании, суммарное количество акций, которые она предложит к размещению, еще не определено, как и ценовой диапазон. Они также подчеркнули, что заявка, поданная в SEC, пока не вступила в силу.

Впервые о твердых намерениях Ozon провести IPO именно на американских биржах, как сообщал CNews, стало известно в начале октября 2020 г. Издание The Wall Street Journal (WSJ) на тот момент писало о стоимости ритейлера в пределах $3-5 млрд.

По данным американской SEC, за период с января по сентябрь 2020 г. оборот Ozon с продаж товаров и услуг достиг 121,6 млрд руб. с учетом НДС, но без учета показателей Ozon.travel. Этот показатель продемонстрировал 142-процентный рост год к году, тогда как суммарное число заказов в онлайн-магазине подскочило до 44,3 млн, что составило 130-процентный рост в сравнении с первыми девятью месяцами 2019 г.

Ozon приглянулась именно американская площадка для проведения IPO

Во II квартале 2020 г. продажи компании выросли почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 45,8 млрд руб. Всего за I полугодие 2020 г. оборот компании составил 77,4 млрд руб.

Инвесторы Ozon и проблемы со Сбербанком

На момент публикации материала Ozon располагал двумя крупнейшими акционерами – это американский фонд Baring Vostok и компания АФК «Система». Им принадлежит примерно по 43% акций интернет-компании.

АФК «Система» напрямую и через подконтрольного корпорации оператора МТС годами занимается скупой акций интернет-ритейлера. Первую покупку она совершила в 2014 г. также в 2019 г. АФК «Система» выкупила у МТС 18,7% акций Ozon за 7,9 млрд руб.

В 2019 г. АФК «Система» и Baring Vostok предоставили Ozon конвертируемый заем на 9,2 млрд руб. В начале 2020 г. АФК «Система» конвертировала этот заем в акции Ozon. Одновременно АФК «Система» и Baring Vostok предоставили Ozon еще один конвертируемый заем на 6 млрд руб. Еще $50 млн на аналогичных условиях предоставил американский фонд Princeville Capital.

Еще один конвертируемый заем на 6 млрд руб. в марте 2020 г. Ozon получил от Сбербанка. В качестве залога по нему была предоставлена 100% доля в основной операционной структуре Ozon – «Озон Холдинг».

Сбербанк достаточно давно присматривался к Ozon – как сообщал CNews, еще в июле 2019 г. он рассматривал возможность покупки крупной торговой площадки в интернете, и Ozon был одним из основных фаворитов.

В июне 2020 г. появилась информация о том, что Сбербанк станет владельцем 30% акций Ozon. По данным агентства Reuters, от этих планов в итоге было решено отказаться.

В сентябре 2020 г., по информации SEC, Ozon разорвал некое соглашение со Сбербанком. Подробностей об условиях этого соглашения Комиссия не раскрывает, но уточняет, что за его разрыв банк требует с ритейлера 1 млрд руб.

Не исключено, что под соглашением подразумевалась упомянутая покупка Сбербанком 30-процетной доли в Ozon. По информации комиссии, если стороны не смогут мирно урегулировать конфликт, то Ozon может арбитражное разбирательство.

В документах, предоставленных Комиссией, есть ряд указаний на тесные партнерские взаимоотношения Ozon и Сбербанка. В частности, был подробно разобран кредит на 6 млрд руб., который Ozon взял в марте 2020 г. под 15% годовых. Он был обеспечен не только акциями Ozon Holding, но и залогом 100% акций Internet Solutions – дочерней компании Ozon.

22 года истории

Ozon считается старейшим российским онлайн-ритейлером. Он ровесник ИТ-гиганта Google – они оба были основаны в 1998 г., 22 года назад.

У истоков Ozon стояли компания «Reksoft» и издательство «Terra Fantastica». Изначально Ozon задумывался исключительно как веб-сервис по продаже книг и видеокассет, но со временем перерос в универсальную торговую площадку.

На начало октября 2020 г. количество продавцов в Ozon превышало 18 тыс. Для сравнения, на тот же период времени 2019 г. их было в четыре раза меньше – не исключено, что столь значительному росту способствовала пандемия коронавируса. Из-за нее по решению Президента России Владимира Путина в конце марта 2020 г. вся страна была переведена на режим самоизоляции.

В настоящее время сеть Ozon включает порядка 30 сортировочных центров, восемь фулфилмент-фабрик и более 16 тыс. точек выдачи заказов на территории России. На сайте ритейлера представлено свыше 6 млн товаров, рассортироанных по 24 категориям.