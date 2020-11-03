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В Сочи исчез основатель онлайн-университета Skillbox, в который недавно вложилась Mail.ru

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы Техника
, Текст: Ирина Пешкова
Игорь Коропов, один из основателей онлайн-университета Skillbox, 1 ноября 2020 г. пропал в Адлерском районе города Сочи. Мужчина вторые сутки не выходит на связь с родственниками. Отряд «Лиза Алерт» распространил ориентировку с просьбой присоединиться к поисковой операции.

Что известно о случившемся

Игорь Коропов, один из основателей и программный директор онлайн-университета Skillbox, пропал в Адлерском районе города Сочи. 1 ноября 2020 г. он вышел на прогулку и отправился в район Имеретинского курорта. Обратно мужчина не вернулся, на звонки родных не отвечает. Поисковый отряд «Лиза Алерт» распространил ориентировку с просьбой помочь его найти.

Игорь Коропов родился в 1989 г. Его рост — 170 см, у него среднее телосложение, темно-русые короткие волосы и карие глаза. Он был одет в светло-бежевую толстовку с капюшоном, коричневые брюки и белые спортивные туфли.

Такая же ориентировка размещена вчера в 23:17 на его личной странице в социальной сети «Вконтакте» предположительно родными или знакомыми Коропова, ответственными за контент на этом ресурсе.

Игорь Коропов — успешный молодой предприниматель. В 2019 г. он стал номинантом в рейтинге самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в 2020 г. в категории «Предприниматели».

Чем прославился Коропов

Прежде чем запустить образовательный стартап, Игорь Коропов вместе с другом Дмитрием Крутовым владел маркетинговым агентством Mokselle.

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Игорь Коропов, один из основателей онлайн-университета Skillbox

В 2015 г. партнеры, столкнувшись с острой нехваткой квалифицированных диджитал-специалистов, основали образовательный проект внутри компании. Фактически это было одно из подразделений Mokselle, где сотрудники могли обучаться цифровым специальностям на конкретных кейсах от партнеров агентства, получая представление об актуальных задачах рынка. Проект был настолько успешен, что в 2016 г. выделился в отдельную компанию Skillbox (ООО «Скилбокс»).

По данным Forbes, за четыре года из двух курсов по веб-дизайну и веб-разработке Skillbox вырос до 150 программ, на которых обучаются 40 тыс. студентов. Оборот проекта за 2018 г. составил 340 млн руб.

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Поисковая ориентировка на Игоря Коропова

В феврале 2020 г. CNews писал о знаковой для Skillbox сделке. Mail.ru Group, которая ранее выкупила у основателей 10,3% акций, заплатила 1,6 млрд руб., приобретя еще 50%. Таким образом доля Mail.ru Group на февраль 2020 г. составила 60,3 %.

Согласно данным базы «Контур.Фокус», оставшиеся доли в ООО «Скилбокс» — по 10,3% —после сделки принадлежали основателям проекта Игорю Коропову, Дмитрию Крутову и Андрею Анищенко. Еще один основатель Сергей Попков на февраль 2020г. владел долей в 8,8%.

Еще несколько подробностей о Skillbox

Онлайн-университет Skillbox учит по направлениям дизайна, программирования, маркетинга и управления. Преподаватели университета являются представителями заказчиков. У Skillbox 181 образовательная программа, более 20 преподавателей и 48 тыс. студентов.

Платформа обеспечивает прикладные курсы и образовательные программы с прохождения стажировок и последующего трудоустройства в крупнейших компаниях страны.

В рейтинге наиболее успешных компаний в сфере онлайн-образования за I квартал 2020 г. от компании «Актион МЦФЭР» Skillbox занял второе место, уступив только Skyeng. Оборот университета вырос за год на 289%.

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