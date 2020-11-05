Разработчики просят у властей не выгонять из России Apple и Google своим мудрым законодательством

Российские разработчики от лица сразу нескольких ассоциаций отправили письмо в Минцифры с просьбой отклонить законопроект Федота Тумусова о магазинах приложений. Бизнес опасается, что принятие закона негативно отразится на формировании рынка маркетплейсов в целом. Они полагают, что Apple и Google уйдут с рынка, а российским разработчикам придется искать работу в зарубежных компаниях.

Что волнует российских разработчиков

Российские разработчики выступили с резкой критикой законопроекта о магазинах приложений замруководителя фракции «Справедливая Россия» Федота Тумусова. Участники рынка направили 30 октября 2020 г. официальное письмо директору департамента развития ИT-отрасли Минцифры Дмитрию Никитину с просьбой не поддерживать этот закон, пишет «Коммерсант».

Свои опасения разработчики связывают с возможным уходом в случае принятия закона с российского рынка крупнейших игроков, «которые не заинтересованы в адаптации своих магазинов приложений и официально поставляемой в Россию продукции к новым требованиям», говорится в письме. Теоретически Apple может закрыть App Store для россиян, чтобы не нарушать законодательство, и тот же шаг может предпринять и Google для своего магазина. Кроме того, законопроект, в случае его одобрения, затормозит развитие рынка маркетплейсов в целом, формирование которого в России только в самом начале.

Письмо от разработчиков подписали представители сразу несколько организаций, среди которых Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, ассоциации разработчиков «Отечественный софт» и «Руссофт», а также Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), объединяющая производителей и ритейлеров электроники, включая Apple.

Напомним, что в сентябре 2020 г. Тумусов внес законопроект «О маркетплейсе», в котором предложил обязать магазины устанавливать комиссию с разработчиков приложений в размере не более 20% от цены без НДС. Сейчас комиссия Google и Apple составляет до 30%. Треть этой комиссии депутат предложил раз в квартал отчислять в специальный фонд подготовки кадров в сфере компьютерных технологий.

Российские разработчики просят Минцифры отклонить законопроект Федота Тумусова о магазинах приложений

В случае одобрения законопроекта, владельцы маркетплейсов также должны будут разрешить пользователям устанавливать на свои устройства магазины приложений от сторонних компаний. Если на Android это возможно, за всю историю существования платформы iOS Apple подобного не допускала.

Законопроект прошел согласование в профильном комитете и будет рассмотрен Госдумой в феврале 2021 г. По информации «Коммерсанта», Тумусов не исключает возможности доработать проект после обсуждения.

Законопроект требует серьезной доработки

Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на мнение директора компании, разрабатывающей мобильные приложения, 65apps Алексея Чувашова, «сторонники законопроекта могут добиться противоположного эффекта, когда оставшиеся без работы iOS-специалисты перейдут в западные компании, а компании — разработчики мобильных продуктов вынуждены будут переориентироваться на западный рынок».

Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян считает, что «давить на Apple и Google, чтобы они развивали стороннюю дистрибуцию, действительно нужно, но делать это должна Федеральная антимонопольная служба через механизмы законодательства о защите конкуренции».

Председатель комиссии по правовому регулированию цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев, считает, что идея Тумусова направлена на решение проблемы с высокими комиссиями, но в то же время она противоречит Гражданскому кодексу России, которым предусмотрена свобода договора хозяйствующих субъектов. «Навязывание условий договора со стороны государства создаст опасный прецедент», — сказал Журавлев.

Российские разработчики недавно жаловались на Apple

В сентябре 2020 г. на Apple пожаловался ФАС Антон Горелкин, член комитета Госдумы по информполитике, который получал жалобы от разработчиков. По его мнению, Apple устанавливает жесткие ограничения для российских разработчиков и даже вынуждает их приобретать на черном рынке аккаунты, зарегистрированные в США и Китае, по цене в $300-500 и дороже. Компаниям даже приходится выкупать аккаунты на черном рынке, чтобы попасть в App Store.