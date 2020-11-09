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«Яндекс», Apple, Huawei просят власти отложить предустановку российского ПО на ПК и смартфоны

Бизнес Законодательство Техника
, Текст: Ирина Пешкова
Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, в которую входят «Яндекс», Apple и Huawei, направила письмо в Правительство с просьбой отсрочить вступление в силу закона о предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и смарт-ТВ. Члены ассоциации считают, что из-за отсутствия проработанной правовой базы, рынок к нововведениям абсолютно не готов.

Чего опасаются участники рынка

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) направила письмо зампреду Правительства Дмитрию Чернышенко с просьбой перенести вступление в силу закона о предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и смарт-ТВ на неопределенный срок. Об этом сообщил «Коммерсант», ссылаясь на текст письма. Также участники рынка просят создать рабочую группу для обсуждения ситуации.

Закон, обязывающий производителей электронной и бытовой техники, ввозимой в Россию, устанавливать отечественное ПО Президент России Владимир Путин подписал в начале декабря 2019 г. В первоначальном тексте закона содержались лишь общие формулировки. В нем не было указано, какие именно устройства подпадают под его действие, и какие именно приложения производитель обязан устанавливать. Все эти уточнения должны были быть внесены в дополнительные подзаконные акты Правительства России.

В АПКИТ входят ИT-компании, производители и дистрибуторы электроники, в том числе «Яндекс», Apple, Huawei и другие. До вступления закона в силу остается два месяца, говорят члены ассоциации, а необходимое постановление Правительства еще не готово. Другими словами, чиновники до сих пор, не определили порядок установки отечественного ПО, типы устройств, на которые их нужно ставить, возможность продажи ранее ввезенной в страну электроники без российского ПО, его список и виды.

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АПКИТ письмом попросила Правительство отсрочить вступление в силу закона о предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и смарт-ТВ

В феврале 2020 г. CNews писал, что ФАС России опубликовала новые требования к предустановке отечественного ПО на мобильную электронику, ПК и смарт-ТВ. Предварительно порядок установки был определен следующим образом: с 1 июля 2020 г. на смартфоны должны были предустанавливаться отечественные поисковые системы, браузеры, картографическое и навигационное ПО; С 1 июля 2021 г. — приложения для оплаты товаров, работ и услуг, мессенджеры, социальные сети и почтовые сервисы. При этом будет добавлена обязательная предустановка российского ПО на компьютеры и ноутбуки. И наконец, с 1 июля 2022 г. в перечень обязательных к предустановке добавятся программы, обеспечивающие аудиовизуальный сервис, а также предоставляющие бесплатный доступ к просмотру общероссийских обязательных общедоступных теле- или радиоканалов.

Многие положения все еще оставались спорными. CNews писал, что в марте 2020 г. мораторий на введение обязательной предустановки отечественного ПО на смартфоны призывал ввести Минпромторг.

Члены АПКИТ указывают в письме, что на сегодняшний день не ясно, кто будет контролировать исполнение требований закона. Из-за правовой неопределенности производители не успеют к 2021 г. обеспечить установку на устройства российского ПО. Представителям бизнеса необходимо не менее трех месяцев на планирование производства и тестирование корректности работы предустановленного ПО, говорится в письме. Иначе есть риск дефицита устройств, «в торговых сетях не исключена ситуация, аналогичная возникшей на рынке лекарств при введении маркировки».

Минцифры, по информации «Коммерсанта», подтвердило, что соответствующий проект постановления внесен в Правительство. «В настоящий момент мы прорабатываем варианты, которые позволят сбалансировать интересы всех участников», — заявил заместитель главы Минцифры Максим Паршин.

Закон должен был вступить в силу с 1 июля 2020 г., однако из-за пандемии коронавируса срок был перенесен на 1 января 2021 г. Нарушение закона чревато штрафами, сумма которых для должностных лиц составит до 50 тыс. руб., а для юридических — до 200 тыс. руб.

Как относится к закону Apple

Неофициальное название закона — «закон против Apple». Вступление его в силу ставит под угрозу присутствие этой компании на российском рынке, негативно относящейся к любым модификациям своих гаджетов.

Напомним, что о новом «законе против Apple» еще на этапе его рассмотрения в Госдуме положительно высказывались многие российские компании, в той или иной степени связанные с ИТ. Это операторы связи «Мегафон» и МТС, холдинг Mail.Ru Group и «Руссофт» — объединение компаний-разработчиков ПО.



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