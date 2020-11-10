Россияне создали систему беспроводной связи под водой. Аналогов в мире нет

Подводная радиотелефония

Российская компания IVA Technologies (входит в группу компаний «Хайтэк») сообщила CNews о выпуске обновленной версии мобильного радиокомплекса подводной связи IVA S/W. Усовершенствованный радиокомплекс прошел успешные испытания в акватории Баренцева моря с участием боевых пловцов воинской части специального назначения Военно-морского флота (ВМФ) России.

В ходе испытаний группе водолазов с устройствами IVA S/W удалось установить стабильную голосовую связь высокой четкости на дальности до 2 тыс. м и на глубине до 26 м. Такие показатели являются «своеобразным рекордом», поскольку подводную связь на сравнимой дальности не обеспечивает ни одна из современных систем как в России, так и в мире, пояснили CNews в компании.

Характеристики радиокомплекса IVA S/W удалось обеспечить за счет сочетания радиосвязи на принципах распространения электромагнитных волн в тандеме с «традиционной» гидроакустической установкой. Как утверждают в IVA Technologies, в настоящее время в мире нет технических аналогов такому решению. Комбинированное решение позволяет нивелировать недостатки гидроакустических систем и избежать зависимости от гидрологии среды распространения, присутствия взвеси, водорослей, термоклина и других неоднородностей. Это особенно актуально при выполнении работ в загрязненной водной среде, а также в условиях сильных гидроакустических шумов, в том числе, в прибрежной зоне.

«Испытания модернизированного мобильного радиокомплекса IVA S/W позволили проверить его работоспособность и качество в реальных условиях, – отметил Сергей Черных, зампредседателя совета директоров группы "Хайтэк". – Там, где есть подводные течения, присутствует естественное волнение воды, а также наблюдаются изменения ее температуры в зависимости от глубины погружения. Наличие таких факторов может очень сильно повлиять на конечный результат, но этого не произошло, и разработанный нами комплекс успешно прошел все тесты».

Как работает радио IVA S/W под водой

В состав подводного радиокомплекса IVA S/W входит цифровой приемопередатчик, гидроакустическая и электромагнитная антенны, контроллеры управления связью и подводная гарнитура связи, встраиваемая в полнолицевую маску.

Комплект подводной радиосвязи IVA S/W

Радиокомплекс IVA S/W предназначен для голосовой связи и передачи данных как в морской и пресной воде, так и через границу раздела сред (вода–воздух). Габариты комплекса составляют всего 500 х 500 х 100 мм при весе порядка 4 кг, так что все модули комплекса с соединительными проводами размещаются на акваланге, не создавая помех для движения водолаза в воде.

Время автономной работы комплекса IVA S/W составляет 8 часов. Дополнительно для сопровождения группы водолазов с поверхности может использоваться вариант радиокомплекса, оснащенный надводной гарнитурой связи.

Модели возможного применения комплекса связи IVA S/W

Сочетание гидроакустической и электромагнитной систем связи обеспечивает комплексу возможность обхода препятствий (водоросли, природные и искусственные преграды). «Применение принципа электромагнитной связи в нашем случае заключается в передаче информации с помощью магнитной составляющей электромагнитной волны, – рассказал CNews Сергей Черных. – Как известно, вода, воздух, лед, каменные горные породы – все это немагнитные субстанции. Проходя через них, магнитное поле не видит существенной разницы между ними. Именно за счет этого свойства возможна организация связи через границу раздела сред (воздух-вода и наоборот), в том числе, через ледовый покров, а также через препятствия – например, подводные рифы».

Радиокомплекс IVA S/W был разработан для проведения исследований шельфа и разведки новых месторождений полезных ископаемых под водой, в том числе, в бассейне Арктики. Он может применяться для мониторинга ситуации в прибрежных зонах, проведения ремонтов и техобслуживания стационарных подводных сооружений, профилактики и предотвращения чрезвычайных ситуаций в акваториях нефте- и газодобычи. Кроме того его можно задействовать для развития подводных беспилотных аппаратов, охраны акваторий, а также организации голосовой связи в разведывательной группе водолазов, в том числе глубоководных.

Оснастка с комплексом связи IVA S/W

Как пояснил CNews Сергей Черных, радиокомплекс для подводной связи, разработанный IVA Technologies, включает электромагнитную антенну, то есть, по факту под водой производится именно радиосвязь, и подобных устройств в мире действительно нет.

На вопрос CNews о том, есть ли конкуренты у радиокомплекса IVA S/W, Сергей Черных пояснил, что разработанная в IVA Technologies система подводной радиосвязи не имеет аналогов, но вместе с тем ее конкурентами являются традиционные гидроакустические системы связи, имеющие только гидроакустическую антенну со всеми вытекающими плюсами и минусами гидроакустики.

«Мы же предлагаем комплексное решение, объединяющее в себе оба типа связи, максимизирующее плюсы и минимизирующее минусы каждого из них с целью достижения главной задачи — обеспечения качественной связи водолазов между собой и с поверхностью независимо от окружающей их обстановки», — отметил Сергей Черных.



Радиокомплекс на практике

В первой версии мобильной подводной радиостанции, которая была представлена в 2018 г., комплекс IVA S/W обеспечивал дальность связи до 500 м при погружении на глубину до 100 м, и до 60 м через границу раздела сред (вода-лед-воздух).

Подводник с комплексом связи IVA S/W на акваланге

Как пояснили CNews в IVA Technologies, в акватории Баренцева моря испытывалась новая модернизированная версия радиокомплекса с улучшенными характеристиками в части дальности связи (в том числе между средами) и глубины погружения. Разработчикам также удалось уменьшить влияние направленности действия антенн и улучшить прием по всем направлениям, а также доработать систему переключения режимов прием/передача с целью возможности использования серийно выпускаемых гарнитур связи.

Крепление IVA S/W на акваланге подводника

По итогам испытаний личный состав воинской части и представители командования Северного флота выразили готовность использовать комплексы связи IVA S/W, заявили в IVA Technologies.

Некоторые факты о «Хайтэке» и IVA Technologies

Направление по разработке телекоммуникационного оборудования под брендом IVA Technologies было открыто в компании «Хайтэк» в 2016 г. На сегодняшний день под ним осуществляется выпуск продуктовых линеек, включающих платформу для видеоконференций IVA MCU, IP-телефоны IVA, мобильный радиокомплекс беспроводной подводной связи IVA S/W, систему автоматического распознавания лиц IVA CV.

В IVA Technologies также ведутся разработки отечественных процессорных решений. Как ранее сообщал CNews, уже в I квартале 2021 г. компания намерена выпустить первые образцы чипов на базе процессорной архитектуры IVA TPU. Ожидается, что первые разновидности «систем на кристалле» IVA Technologies будут использоваться на отладочных платах для встраиваемых систем и серверного применения. Кроме того, на базе микропроцессоров разрабатывается несколько реализаций модулей, которые будут непосредственно применяться в электронных устройствах заказчиков.

Группа компаний «Хайтэк» также специализируется на поставке и внедрении решений в сфере информационной безопасности, телекоммуникаций, проектирования инженерных систем и объектов ИТ-инфраструктуры.

Соучредителями ООО «Хайтэк», зарегистрированного 21 ноября 2013 г., по данным выписки из ЕГРЮЛ, являются Адам Безиев, Юрий Месропов и Ольга Ильягуева с долями по 30% у каждого, а также Сергей Черных с долей в 10%. Бывшим соучредителем и гендиректором, а также действующим председателем совета директоров общества выступает Николай Ивенев, экс-помощник депутата Госдумы VI созыва (2011-2016 гг.) — члена комитета по обороне.

По данным «Контур.фокус», за компанией числится 124 госконтракта на общую сумму в 1 млрд руб. Среди заказчиков — МВД, Минфин, «Транстелеком», ФАС, МЧС, ракетно-космический центр «Прогресс», Корпорация по организации воздушного движения в России, «РТ-информ», «Гринатом», Росэлектроника и др. По итогам 2019 г. компания продемонстрировала выручку в 1,3 млрд руб. с приростом этого показателя на 26% по сравнению с предыдущим годом и уровнем чистой прибыли в 43,4 млн руб.

В июне 2018 г. «Хэйтэк» и госкорпорация «Ростех» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Соглашением предусматривалась совместная деятельность с целью развития систем унифицированных коммуникаций, систем хранения данных, искусственного интеллекта и машинного зрения. Концерн «Автоматика» (входит в «Ростех») стал производственной площадкой, на которой будут реализованы разработки «Хайтэка».

В апреля 2020 г. CNews выяснил, что «Хайтэк» в течение трех лет создаст и запустит в серийное производство собственную программно-аппаратную платформу связи корпоративного уровня — конкурента Cisco и Avaya, потратив на это немногим более 1 млрд руб.