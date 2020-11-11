Apple тихо взвинтила российские цены на ноутбуки с устаревшими процессорами. Они подорожали на десятки тысяч рублей

Ноутбук MacBook Pro 16 без предупреждения подорожал в России на 35 и 42 тыс. руб. за базовую и топовую комплектацию соответственно. Он единственный из ноутбуков Apple, кому не достался ее новый процессор M1, и внутри него установлены старые процессоры Intel Core девятого поколения, тогда как у компании уже есть 11 поколение своих чипов.

Новые цены на старые ноутбуки

Редакция CNews обнаружила, что компания Apple резко повысила цены на ноутбук MacBook Pro 16, работающий на старых процессорах Intel. Разница в стоимости составила десятки тысяч рублей, и на эти деньги можно купить ноутбук среднего уровня популярных в России брендов.

Примечателен тот факт, что ноутбук MacBook Pro 16, вышедший еще в ноябре 2019 г., подорожал только в России. В США его цена не изменилась ни на доллар. Рост цен был произведен без предупреждения и произошел сразу же после премьеры ноутбуков и компьютеров Mac на базе чипа М1 – первого процессора Apple для ПК. Важно отметить, что MacBook Pro 16 – единственный ноутбук в актуальной линейке Apple, не получивший М1 в свое распоряжение. Компания не объяснила, с чем это связано.

В день релиза, как сообщал CNews, MacBook Pro 16 стоил в России 200 тыс. руб. за комплектацию с процессором Core i7 шестого поколения, 16 ГБ оперативной памяти, SSD на 512 ГБ и дискретной видеокартой Radeon Pro 5300M. Теперь же этот ноутбук стоит 235 тыс. руб., то есть на 35 тыс. дороже.

MacBook Pro 16 - не обновился, но подорожал

Старшая комплектация с Core i9, 16 ГБ ОЗУ, SSD на 1 ТБ и Radeon Pro 5500M еще вчера стоила 233 тыс. руб., а сегодня неожиданно подорожала на 42 тыс. руб., и теперь ее можно купить за 275 тыс. руб. При этом ни один из компонентов ноутбука не был модернизирован – все осталось ровно на том же уровне, что и год назад.

Новые российские цены на MacBook Pro 16

Для сравнения, в США младшая версия MacBook Pro 16, как и раньше, стоит $2399 (182,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 ноября 2020 г.), а старшая – $2799 (213 тыс. руб.). Таким образом, топовая комплектация MacBook Pro 16 обойдется россиянам на 62 тыс. дороже, чем американцам. Ноутбук, по сути, стоит в России как два iPhone 12 Pro Max в версии на 512 ГБ, которые Apple показала в октябре 2020 г. и оценила в 140 тыс. руб.

Какие процессоры стоят в MacBook Pro 16

Базовая комплектация MacBook Pro 16 построена на Core i7-9750H, процессоре, который Intel выпустила полтора года назад – во II квартале 2019 г. Этот чип производится по 14-нанометровым нормам, тогда как новый Apple M1 – пятинаномеровый, а современные процессоры AMD – семинанометровые.

Стоимость MacBook Pro 16 на старте продаж

Core-i7-9750H имеет при себе шесть ядер и обрабатывает с их помощью 12 потоков на частоте от 2,6 до 4,5 ГГц. Уровень его тепловыделения (TDP) составляет 35 Вт, кэш-память L3 – 12 МБ, а частота видеоядра – от 0,3 до 1,15 ГГц.

Для старшей версии MacBook Pro 16 Apple припасла Intel Core i9-9880H, ровесника предыдущего чипа. Он тоже 14-наномеровый, но уже 8-ядерный и 16-поточный. Частота процессора – от 2,3 до 4,8 ГГц, максимальная частота видеоядра – 1,2 ГГц, кэш-память третьего уровня – 16 ГБ.

Американские цены на 16-дюймовые ноутбуки Apple

Оба процессора создавались для использования в ноутбуках, и оба относятся к девятому поколению, тогда как еще в начале сентября 2020 г. CNews рассказывал о дебюте 11 поколения мобильных чипов Intel под кодовым названием Tiger Lake. Для сравнения, чипы в MacBook Pro 16 работают с памятью DDR4-2600, а Tiger Lake поддерживают DDR4-3200, плюс в последних есть поддержка PCI-E 4.0. Девятое поколение даже не догадывается о его существовании.

Как Apple заставляет россиян платить больше

Apple уже в третий раз за осень 2020 г. повышает для россиян цены в своей экосистеме. Так, сразу после премьеры смартфонов линейки iPhone 12, которые продаются без наушников и зарядного устройства, резко подорожали фирменные наушники компании. CNews писал, что за базовые AirPods вместо любых других аналогов теперь придется заплатить в России минимум 16 тыс. руб. – ровно столько стоят AirPods второго поколения с кейсом, не поддерживающим беспроводную зарядку. Всего день назад Apple просила за них 13,5 тыс. руб., то есть цена выросла на 2,5 тыс. руб. Те же AirPods, но с беспроводной зарядкой, обойдутся покупателю в 20 тыс. руб. До подорожания такой комплект оценивался в 16 тыс. руб., и разница составляет 4 тыс. руб. Самые дорогие наушники Apple на данный момент AirPods Pro, вышедшие в октябре 2019 г., можно приобрести теперь за 25 тыс. руб. До анонса новых iPhone они стоили 21 тыс. руб.

В конце октября 2020 г. Apple установила для россиян курс 100 руб. за доллар в своем магазине App Store. Из-за этого выросли и цены в нем. Компания пояснила, что повышение цен обусловлено колебаниями курса местных валют и ростом налогов. Для России рост цен составил более 20%.