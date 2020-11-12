Оператор Севастополя покидает Крым перед приходом созданной «Ростелекомом» компании

Севастопольский сотовый оператор «Севмобайл» прекратил работу на территории Крыма. По неофициальной информации, «Севмобайл» использовал в данном регионе частоты местной «дочки» «Таттелекома», которая недавно была продана структуре, созданной «Ростелекомом».

Конец «Севмобайла» в Крыму

Оператор мобильной связи из Севастополь — «Севтелекомсвязь» (СТС, торговая марка «Севмобайл») — сообщил о демонтаже своей сети в республике Крым. В компании объясняют это необходимостью повышение качества голосовой связи и передачи данных в Севастополе: оборудование из Крыма будет перевезено в Севастополь.

При этом абоненты «Севмобайла» при выезде на территорию Крыма останутся на связи: для них, как и раньше, будет действовать технический роуминг в сети местного оператора «Крымтелеком», не предполагающий наценки. Собеседник CNews в Симферополе подтвердил, что сеть «Севмобайла» перестала ловиться в регионе.

Как у Севастополя и Республики Крым появились собственные сотовые операторы

Напомним, в 2014 . полуостров Крым вышел из состава Украины и стал частью России. В результате в России появилось сразу два новых субъекта федерации: Республика Крым и город федерального значения Севастополь. После этого из Крыма постепенно ушли все украинские сотовые операторы, вместо которых начали работать местные телекоммуникационные компании.

Севастопольский сотовик отступает из Крыма перед приходом созданной «Ростелекомом» компании

В том числе власти Крыма национализировали имущество, имевшееся на полуострове у сотового оператора «Киевстар» (вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon) и «Укртелекома» (основной на Украине оператор фиксированной связи). На базе этих активов власти Крыма создали собственного оператора фиксированной и мобильной связи — «Крымтелеком».

В конце 2018 г. «Крымтелеком» был приватизирован. Участники рынка считают, что конечными собственниками предприятия сейчас являются структуры братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов и предприниматель Евгений Ройтман. Но Ройтман и представитель братьев Ротенбергов это отрицают.

Со своей стороны, власти города Севастополь создали собственного оператора фиксированной связи «Севастополь-телеком», которому было передано оборудование «Киевстара» и «Укртелекома». Это же предприятие совместно с московским системным интегратором «Айти-прогресс» создало оператора мобильной связи «Севтелекомсвязь».

Изначально предполагалось, что сотовые сети «Севмобайла» и «Крымтелекома» будут работать только на территории своих регионов: города Севастополя и республики Крым соответственно. При этом во время поездок между этими регионами, абоненты обоих операторов будут пользоваться возможностями технического роуминга в сетях друг друга.

По словам источника CNews на крымском телекоммуникационном рынке, по факту абоненты «Севмобайла» получили возможность пользоваться техническим роумингом в сети «Крымтелекома». А вот у абонентов «Крымтелекома» аналогичной возможности при поездках в Севастополь так и не появилось. Кроме того, оказалось, что амбиции «Севмобайла» простираются и на территорию республики Крым. В этом оператору помогли две другие телекоммуникационные компании.

Как в Крыму продолжал работать украинский CDMA-оператор

Из украинских сотовых операторов возможность продолжить работу в Крыму после присоединения к России получил только «Интертелеком». Данный оператор работает в стандарте CDMA в диапазоне 800 МГц. В России стандарт CDMA-800 развивался в конце 1990-х и начале 2000-х, но потом власти решили, что данные стандарт не должен продолжать свою работу в России, и к 2010 г. все сети CDMA-800 прекратили свою работу.

В 2015 г «Интертелеком» передал свои активы в Крыму новой российской компании — «Интернациональные телекоммуникации» (совращено также называется «Интертелеком»), которой на несколько лет позволили быть единственным в России оператором стандарта CDMA-800. Но в конце 2017 г Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) отказалась продлить разрешение на использование частот и оператор прекратил свою работу.

Неудачная попытка выхода «Таттелекома» в Крым

Параллельно в конце 2014 г. о выходе в Крым задумался «Таттелеком» — крупнейший в Татарстане оператор фиксированной связи. Он создал дочернюю компанию «Элемтэ-инвест», которая получила лицензии на оказание различных услуг связи на территории полуострова Крым, в том числе и на оказание услуг мобильной связи — такого рода лицензия требует наличия частот.

Реального оказания услуг «Элемтэ-инвест» не начал, но, по данным Роскомнадзора, небольшую сеть оператор все-таки построил: на начало 2019 г. у него было зарегистрировано 97 базовых станций, причем данное число увеличилось на 21% по сравнению с концом 2016 г. Сами лицензии «Элемтэ-инвест», изначально действовавшие до 2019 г., были продлены до 2024 г.

Как «Севмобайл» пробрался в Крым

В 2016 г. сообщество «Все о связи в Крыму», размещенное в социальной сети «Вконтакте», сообщало, что «Севмобайл» и «Интертелеком» договорились о совместном использовании инфраструктуры для выхода «Севмобайла» на территорию Крыма. Тогдашний гендиректор «Севастополь-телеком» Ростислав Громов это отрицал.

Однако, по данным Роскомнадзора, у «Севмобайла» есть лицензия на оказание услуг мобильной связи не только на территории Севастополя, но и на территории всей республики Крым. Также на сайте «Севмобайла» указано покрытие сети на значительной части территории Крыма, включая Симферополь.

Как рассказывал CNews житель полуострова, при поездках в Крым абоненты «Севмобайла» могли пользоваться как своей «родной» сетью с кодом «250033» («250» — сетевой код России), так и сетью «Крымтелекома» с кодом «250034». Число сотовых абонентов «Крымтелекома», по неофициальным данным, составляет порядка 30 тыс., число абонентов «Севмобайла» примерно такое же.

По словам источника CNews на крымском телекоммуникационном рынке, «Интертелеком» смог договорить об обмене (swap) своего сетевого оборудования: базовые станции стандарта CDMA производства Alctael-Lucent (сейчас является частью финской Nokia) были обменяны на базовые станции стандарта GSM производства китайской Huawei. Именно это оборудование и стало использоваться «Севмобайлом» для работы в Крыму.

Также, по данным собеседника издания, «Севмобайл» использовал частоты, выделенные «Элемтэ-инвест». С формальной точки зрения такое сотрудничество оформлялось как работа в качестве виртуального оператора.

При этом SIM-карты «Севмобайла» на территории Крыма не продавались. Источник CNews объясняет это невыгодными, по сравнению с крымскими операторами, тарифами «Севмобайла», а также тем обстоятельствам, что у севастопольского оператора на территории Крыма работала только сеть второго поколения стандарта GSM. В то же время у «Крымтелекома», также как и у «Севмобайла» в самом Севастополе, работают сети и второго, и третьего (3G) поколений сотовой связи.

«Севмобайл» уходит, уступая дорого «государственному системному оператору»

Уход «Севмобайла» из Крыма может быть связан двумя обстоятельствами. Во-первых, недавно «Элемтэ-инвест» сменил собственника: вместо «Таттелекома» новым владельцем компании стал оператор «Миранда-медиа». Он был создан «Ростелекомом» для работы в Крыму. «Миранда-медиа» приобрела на полуострове различные сети фиксированной связи и стала собственником двух подводных волоконно-оптических каналов, проложенных для связи Крыма с материковой Россией.

Впоследствии «Ростелеком» снизил свою долю в «Миранда-медиа» до менее чем 20%, передав 80% менеджменту компании. Такая схема может обезопасить «Ростелеком» от возможных санкций за работу в Крыму. При этом недавно губернатор Севастополя Сергей Развожаев анонсировал появление на полуострове «государственного системного оператора» сотовой связи.

Во-вторых, согласно данным базы «Контур.фокус», минувшим летом компания «Интернациональные телекоммуникации» стала банкротом. Собеседник CNews предполагает, что изначально выход «Севмобайла» на территорию Крыма не имел бизнес-перспектив, а был задуман как схема для защиты лицензии «Элемтэ-инвест». С появлением же нового собственника у «Элемтэ-инвест» в лице созданной «Ростелекомом» структуры данная задача более не актуальна.

В пресс-службе «Севмобайла» не ответили на запрос CNews по данному вопросу. В «Ростелекоме» отмечают, что «Миранда-медиа» самостоятельна в принятии своих решений. В «Миранда-медиа» свои планы относительно сотовой связи в Крыму не комментируют.