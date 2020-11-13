Минцифры задумало обнулить «налог на Google»

Минцифры приготовило пакет мер поддержки ИТ-отрасли. В него вошло 88 мер по 12 сегментам рынка. Среди них — частичное обнуление «налога на Google», освобождение российских ИT-компаний от НДС на рекламу за рубежом, льготы для соцсетей и игровой индустрии. Также предлагается создать российский магазин приложений для игр.

Минцифры предлагает обнулить «налог на Google»

Минцифры подготовило новый пакет мер поддержки ИТ-отрасли. Всего в документ вошли 88 мер по 12 сегментам рынка. В частности, предлагается ввести вычет НДС при лицензировании программного обеспечения иностранными пользователями, в случае если ПО включено в реестр отечественного, пишет «Коммерсант». Это может привести к частичному обнулению так называемого «налога на Google».

Окончательная версия документа, согласно поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, должна поступить в Правительство до 20 ноября 2020 г. Согласование проекта с госорганами, ЦБ, Российским экспортным центром и АНО «Цифровая экономика» должно было состояться до 13 ноября 2020 г.

Налог, условно названный в прессе «налогом на Google», имеет отношение ко многим компаниям. С 1 января 2017 г. власти обязали все иностранные компании, в том числе Microsoft, Apple, Google, Facebook, продающие услуги или виртуальные товары на территории России, отчислять в казну страны НДС с электронных услуг в размере 18%. С 2019 г. сумма НДС выросла до 20%.

«Налогу на Google» грозит обнуление

По закону иностранные компании должны зарегистрироваться в специальном электронном учете налоговой службы и самостоятельно платить НДС. Если у иностранной компании есть российское подразделение или контрагент в России, то именно они несут ответственность за уплату налога, вне зависимости от того, есть ли у них соответствующее соглашение с иностранными структурами. Целью «налога на Google» изначально была защита российских компаний, работающих в сфере интернет-услуг, чтобы те могли на равных конкурировать с западными предприятиями.

К услугам, подпадающим под «налог на Google», относятся предоставление прав на использование ПО и баз данных (включая доступ к онлайн-играм и загрузку компьютерных игр на электронные устройства), рекламные услуги в интернете. Также он действует в отношении поддержки сайтов и их администрирования, предоставления вычислительных мощностей в режиме реального времени и доменных имен, доступа к поисковым системам (например, Google) и ведение статистики.

По мнению аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, вычет «налога на Google» обелит рынок и удержит ИT-компании в России, пишет «Коммерсант».

Что еще предлагает Минцифры

Другая часть мер направлена на освобождение российских ИT-компаний от НДС на рекламные услуги за рубежом. Инициатива была предложена Минцифрой еще в сентябре 2020 г. Также предлагается отменить валютный контроль для ИТ-сектора.

Еще одно предложение —создать российский магазин приложений для игр, причем для игр по зарубежной лицензии порог выплат правообладателям планируется повысить с 30% до 70%.Кроме того, предлагается провести межправительственные переговоры для облегчения доступа российских разработчиков игр на китайский рынок.Предложения для игровой индустрии, а также меры поддержки соцсетей и мессенджеров, следует из документов Минцифры, готовились под руководством вице-президента Mail.ru GroupВладимира Габриеляна. В частности, предлагается распространить льготы по социальным взносам (7,6%) и налогу на прибыль (3%) на российские интернет-сервисы в части рекламной выручки.

Если пакет примут, крупнейшим иностранным интернет-корпорациям придется платить налог на размещение онлайн-рекламы, предоставление доступа к маркетплейсам и продажу данных, сгенерированных россиянами. В приоритетных мерах содержится предложение обязать размещать кино- и ТВ-контент, созданный на субсидии, на российских онлайн-площадках.

Для того, чтобы поддержать онлайн-кинотеатры, ставку НДС предлагают понизить до 10%, в частности это касается подписки на сервисы, а также законодательно закрепить «антипиратский меморандум» и разрешить рекламу рецептурных лекарств и алкоголя в онлайн-сервисах и на ТВ. По информации «Коммерсанта», эти предложения готовила группа во главе с гендиректором ассоциации «Интернет-видео» Алексеем Бырдиным.

У ФНС, ФАС и ЦБ возникли возражения

Как пишет «Коммерсант», часть мер может стимулировать иностранные интернет-компании создавать совместные с россиянами предприятия и платить налоги в России, но ряд идей уже вызвал возражения у профильных ведомств из-за потенциального выпадения доходов бюджета и нарушения валютного регулирования.

Так ФНС поддержала вычет НДС при экспорте ИT-решений, но вместе с ЦБ выступила против отмены валютного контроля для ИT-сектора. По их мнению, принятие данной меры нарушит принципы валютного регулирования. Также ФНС против снижения НДС для онлайн-кинотеатров, так как указанная мера может спровоцировать возникновение налоговых споров, а льгота по налогу на прибыль для интернет-компаний может снизить доходы бюджета.