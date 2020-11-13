Онлайн-конференция CNews «Технологии для удаленной работы: временное становится постоянным» состоится 19 ноября 2020 года
19 ноября 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Технологии для удаленной работы: временное становится постоянным».
Во второй половине ноября 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Технологии для удаленной работы: временное становится постоянным».
Основные вопросы к обсуждению:
- Как проходил перевод сотрудников на удаленную работу весной 2020 года?
- Какие сложности возникли?
- Какие изменения в бизнес-процессы пришлось внести?
- Какой модернизации потребовала имеющаяся ИТ-инфраструктура?
- Какие услуги пришлось перевести на сервисную модель?
- Как удаленная работа сказалась на эффективности бизнеса?
- Оправдали ли ожидания используемые решения для удаленной работы?
- Какие новые средства удаленной работы могут быть полезны бизнесу?
- С какими ИБ-проблемами столкнулся бизнес?
- Как обеспечить информационную безопасность в новых условиях?
- Каким будет офис будущего?
С докладами выступят:
- Михаил Петров, директор Департамента цифровой трансформации, Счетная палата РФ
- Лариса Зубрилова, генеральный директор, Центр обслуживания бизнеса, Группа организаций КАМАЗ
- Андрей Панченко, руководитель центра ИТ-инфраструктуры рабочих мест, МТС
- Илья Борисов, руководитель службы информационной безопасности, ThyssenKrupp AG
- Мария Войтик, руководитель проекта «Удаленный офис», Х5 RetailGroup
- Александр Муравьев, директор центра развития электронного и дистанционного обучения, Московский физико-технический институт
- Олег Храмов, заместитель директора центра развития электронного и дистанционного обучения, Московский физико-технический институт
- Дмитрий Галкин руководитель направления VDI, ИнфосистемыДжет
- Рустам Рустамов, заместитель генерального директора, РЕД СОФТ
- Михаил Чижиков, техническийпресейл решений, Mail.ru для бизнеса
- Представитель компании Intel
Для представителей
ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* — в случае подтверждения от CNewsConferences Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.