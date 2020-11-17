Бизнес просит притормозить предустановку российского софта на гаджеты

Ассоциация интернет-торговли, в которую входят более 50 организаций, просит власти ввести переходный период для начала продажи электроники с предустановленным российским ПО на шесть-восемь месяцев. Таким образом, участники рынка хотят избежать дефицита электроники из-за особенностей производства и получения лицензий на ПО.

Обращение АКИТ к властям

Ассоциация интернет-торговли (АКИТ), в состав которой входят более 50 организаций, в том числе крупнейшие маркетплейсы, интернет-магазины и омниканальные компании, отправила официальное письмо на имя руководителя администрации Президента России Антона Вайно. АКИТ просит ввести переходный период для начала продаж электроники с предустановленным российским софтом. Производители указывают в числе причин сложный технологический цикл производства товаров, необходимость оформления лицензионных прав на ПО и затраты времени на тестирование и разработку, пишет ТАСС.

Президент России Владимир Путин подписал закон о предустановке российского ПО в декабре 2019 г. Он должен был вступить в силу с 1 июля 2020 г., но из-за пандемии сроки перенесли. Сейчас законопроект представлен на рассмотрение ко второму чтению в Госдуме.

В случае его вступления в силу, с 1 марта 2021 г. продавцы будут обязаны продавать технически сложные товары с предустановленным российским ПО. «Установленный законопроектом срок вступления в силу требований обязательной предустановки российского ПО на технически сложные товары приведет к серьезному дефициту бытовой техники и электроники на российском рынке. Срок оборачиваемости электроники в ритейле составляет в среднем 30-60 дней. Таким образом, старые остатки вымоются, а новые товары еще не будут произведены», — указывает в письме глава АКИТ Артем Соколов.

Предустановку Российского ПО на гаджеты могут отсрочить

АКИТ предлагает ввести переходный период на шесть-восемь месяцев с момента принятия Правительством порядка предустановки ПО. В письме глава АКИТ обращается с просьбой к властям провести экстренную рабочую встречу с представителями АКИТ и РАТЭК и обсудить эту отсрочку для предлагаемого регулирования.

Ассоциация отмечает, что отсутствие ассортимента в период пандемии приведет к разорению розничных компаний, специализирующихся на данных категориях товаров. Кроме того, отсутствие товаров данного ассортимента в продаже приведет также и к выпадающим доходам бюджета. По данным АКИТ, объем НДС, уплаченного в бюджет по данным категориям товаров по итогам 2019 г. составил более 41 млрд руб.

Напомним, что в октябре 2020 г. представители ИТ-компаний и ассоциаций высказали пожелание, чтобы также все компьютеры, продаваемые в России, поставлялись с предустановленными операционными системами и пакетами офисных программ отечественного производства. Предложение вошло в подготавливаемый Минцифры предварительный список мер поддержки ИТ-отрасли.

Другие подробности, связанные с данным законом

Закон изначально предусматривал, что порядок составления и ведения перечня российских приложений, которые должны быть предварительно установлены, а также порядок их установки, должно будет определить Правительство. В частности, первым в списке обязательных к предустановке было рекомендовано приложение «Госуслуги» и «Мой налог».

Как сообщал CNews, в конце января 2020 г. по итогам заседания рабочей группы при Экспертном совете ФАС по информационным технологиям были предложены следующие сроки установки российского ПО на гаджеты: с 1 июля 2020 г. такой софт должен устанавливаться на смартфоны, с 1 июля 2021 г. — на планшеты, с 1 июля 2022 г.— на компьютеры, а с 1 июля 2023 г. — на умные телевизоры.

В конце апреля 2020 г. с критикой предустановки российского ПО на гаджеты обрушилось Минэкономразвития. В отзыве ведомства было сказано, что требования ФАС по предустановке российского ПО подразумевают инсталляцию этого софта в уже произведенные и законтрактованные гаджеты. Это может отразиться в первую очередь на производителях, заключающих долгосрочные контракты как с разработчиками ОС, так и с поставщиками — необходимость заключать новые контракты несет за собой риск увеличения расходов.

В июне 2020 г. ФАС подготовила новый проект постановления о предустановке российского ПО, в котором позволила заменить программы на иконки для их скачивания.

Наконец 12 ноября 2020 г. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству предложил очередные поправки к законопроекту. В частности, предлагалось отложить срок вступления уже принятого закона в силу до 1 марта 2021 г.

Еще одна поправка подразумевала, что отечественный поисковик для предустановки на сложные технические устройства должно будет также определить Правительство. Кроме того, оно будет определять, какой браузер, российский или из стран ЕАЭС, будут предустанавливать на гаджеты.